Đoàn người đưa tang bị ong tấn công, 2 người nhập viện cấp cứu

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị xác nhận vừa tiếp nhận, cấp cứu hai bệnh nhân bị ong đốt là bà H.T.H.C. (42 tuổi, trú xã Hiếu Giang) và ông N.K.P. (60 tuổi, trú phường Đông Hà).

Theo lời kể của các bệnh nhân, vào sáng 3/11, đoàn người đang đưa tang đến một nghĩa địa ở khu vực đồi thuộc phường Nam Đông Hà thì bất ngờ một đàn ong lao ra tấn công khiến nhiều người bị đốt.

Ảnh minh họa.

Bà C. và ông P. bị nhiều vết đốt, đau nhức, có biểu hiện nặng hơn những người khác nên được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cấp cứu.

Các bác sĩ cho biết, thời điểm cung cấp thông tin, hai bệnh nhân mới nhập viện khoảng một giờ. Bệnh viện tiếp tục theo dõi sát diễn biến sức khỏe để phát hiện các biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra như sốc phản vệ, suy thận.

Các bác sĩ khuyến cáo, sau khi bị ong đốt, nếu xuất hiện các dấu hiệu như khó thở, sưng môi, lưỡi hoặc họng, nổi mề đay toàn thân, chóng mặt, nôn ói, thậm chí ngất, cần nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu, tránh nguy cơ sốc phản vệ đe dọa tính mạng.

(t/h theo Znews, Thanh Niên)