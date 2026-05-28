Đánh răng mỗi ngày là một thói quen quan trọng để bảo vệ sức khỏe răng miệng và ngăn ngừa sâu răng cũng như bệnh nha chu, khiến bàn chải đánh răng trở thành vật dụng không thể thiếu trong mỗi gia đình. Tuy nhiên, bạn đã bao giờ suy nghĩ kỹ về "nơi để đặt bàn chải đánh răng" chưa?

Theo các chuyên gia, chỉ một sai lầm nhỏ trong cách bảo quản cũng có thể khiến chiếc bàn chải tưởng như sạch sẽ trở thành “ổ chứa vi khuẩn”, làm tăng nguy cơ lây nhiễm chéo và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe.

Dưới đây là 3 kiểu cất bàn chải đánh răng bị cảnh báo là cực kỳ mất vệ sinh mà rất nhiều gia đình đang mắc phải.

1. Để chung bàn chải của cả nhà trong một cốc: Gọn gàng nhưng tiềm ẩn nguy cơ lây bệnh

Nhiều gia đình thường để toàn bộ bàn chải trong cùng một chiếc cốc để tiết kiệm diện tích và tiện sử dụng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia y tế, đây là một trong những sai lầm phổ biến nhất.

Tan Dunci - y tá thuộc Khoa Độc chất học Lâm sàng của Bệnh viện Đa khoa Chang Gung (Đài Loan, Trung Quốc) - cảnh báo rằng bàn chải đánh răng là vật dụng vệ sinh cá nhân có nguy cơ lây nhiễm cao. Khi các bàn chải đặt sát nhau, vi khuẩn, virus từ nước bọt có thể lây chéo giữa các thành viên trong gia đình.

Điều này đặc biệt nguy hiểm nếu trong nhà có người bị cảm cúm, viêm họng, bệnh nha chu hoặc các vấn đề răng miệng khác. Trẻ nhỏ và người lớn tuổi có sức đề kháng yếu càng dễ bị ảnh hưởng.

Hiệp hội Nha khoa Hoa Kỳ (ADA) cũng khuyến cáo mỗi người nên dùng riêng bàn chải, kem đánh răng và hạn chế tối đa việc để các vật dụng cá nhân tiếp xúc trực tiếp với nhau.

2. Cắm thẳng bàn chải vào cốc súc miệng: Tưởng sạch sẽ nhưng dễ thành “ổ nấm mốc”

Đây là thói quen rất phổ biến trong nhiều gia đình vì tiện lợi và tiết kiệm không gian. Tuy nhiên, nước còn đọng trên bàn chải sau khi sử dụng sẽ liên tục chảy xuống đáy cốc, khiến môi trường luôn ẩm ướt.

Theo các chuyên gia, đây là điều kiện lý tưởng để nấm mốc và vi khuẩn sinh sôi.

Không ít người nổi tiếng tại Đài Loan như diễn viên Trần Di Hàn hay MC Tiểu Tỳ từng chia sẻ rằng họ không thích dùng cốc súc miệng vì “đáy cốc rất dễ mốc và nhìn mất vệ sinh”.

Nếu cốc không được vệ sinh thường xuyên, nấm mốc có thể theo nước súc miệng đi vào khoang miệng, lâu ngày gây kích ứng niêm mạc, thậm chí ảnh hưởng đến đường tiêu hóa và hô hấp.

3. Đặt bàn chải cạnh bồn cầu: Sai lầm nhiều nhà mắc mà không hề hay biết

Không gian phòng tắm nhỏ khiến nhiều người tiện tay đặt bàn chải ngay cạnh bồn cầu hoặc bồn rửa mặt. Nhưng theo bác sĩ Huang Xuan - chuyên gia hô hấp và hồi sức cấp cứu - đây là vị trí cực kỳ mất vệ sinh.

Mỗi lần xả nước, bồn cầu có thể tạo ra hàng loạt hạt khí dung chứa vi khuẩn như E.coli phát tán trong không khí. Các nghiên cứu cho thấy những hạt li ti này có thể bay xa tới 2,5 mét và bám lên tường, sàn nhà, khăn mặt, thậm chí cả bàn chải đánh răng.

Nói cách khác, nếu bàn chải đặt quá gần bồn cầu, nguy cơ nhiễm khuẩn sẽ tăng lên đáng kể mà mắt thường không thể nhìn thấy.

Vậy cất bàn chải thế nào mới đúng?

Các chuyên gia khuyến nghị:

Sau khi đánh răng, nên rũ khô bàn chải trước khi cất.

Đặt bàn chải ở nơi thông thoáng, khô ráo.

Mỗi người nên có một ngăn hoặc giá đựng riêng để tránh tiếp xúc trực tiếp.

Hạn chế tối đa việc đặt bàn chải gần bồn cầu.

Luôn đóng nắp bồn cầu trước khi xả nước để giảm phát tán vi khuẩn.

Thay bàn chải định kỳ khoảng 3 tháng/lần hoặc sớm hơn nếu lông bàn chải bị tòe.

Một chiếc bàn chải đánh răng nhỏ bé tưởng vô hại, nhưng nếu cất giữ sai cách lại có thể âm thầm trở thành “quả bom vi khuẩn” trong chính phòng tắm của bạn.