Chúng ta đang bước vào những ngày bận rộn nhất của năm, cái cảm giác "đầu tắt mặt tối" chạy đua với deadline đôi khi khiến chị em mình quên mất việc chăm chút cho bản thân. Nhưng trong phong thủy, màu sắc không chỉ là chuyện đẹp xấu, mà là sự cộng hưởng năng lượng. Một chiếc áo đúng màu bản mệnh, một chiếc khăn quàng hợp ngày đôi khi lại giúp tâm trạng ta phấn chấn hơn, giải quyết rắc rối mượt mà hơn. Tuần mới từ 12/1 đến 18/1 được dự báo là khoảng thời gian năng lượng biến động mạnh mẽ. Để giữ vững phong độ và thu hút vượng khí, hãy cùng xem vũ trụ nhắn gửi 12 con giáp nên kết thân với gam màu nào nhé!

Mở đầu danh sách là những người tuổi Tý. Tuần này, các bạn sinh năm Tý sẽ cảm thấy công việc dồn dập, dễ sinh ra cảm giác rối bời, mất phương hướng. Để lấy lại sự tĩnh tại và sáng suốt, màu xanh dương (cobalt hoặc navy) là lựa chọn hoàn hảo. Màu xanh của nước không chỉ giúp tuổi Tý hạ hỏa những cơn nóng giận vô cớ chốn công sở mà còn kích hoạt tư duy logic. Một chiếc blazer xanh navy hay đơn giản là chiếc áo sơ mi lụa màu xanh biển sẽ giúp bạn trông quyền lực và đáng tin cậy hơn trong các cuộc họp quan trọng.





Ngược lại, người tuổi Sửu tuần này lại cần một chút lãng mạn để làm mềm đi sự cứng nhắc thường ngày. Vận trình tình cảm của Sửu đang có dấu hiệu khởi sắc, hãy nắm bắt ngay bằng màu hồng phấn hoặc tím nhạt. Đừng ngại diện một chiếc váy len màu hồng vỏ đỗ, nó sẽ khiến bạn trở nên dịu dàng, dễ gần, giúp hóa giải những hiểu lầm không đáng có với người thương hoặc đồng nghiệp.

Nếu như tuổi Tý và tuổi Sửu cần sự cân bằng, thì tuổi Dần tuần này lại cần sự bứt phá. Bạn đang ấp ủ nhiều dự định táo bạo cho năm mới? Hãy để màu cam đất hoặc vàng nghệ tiếp thêm lửa cho bạn. Đây là gam màu của sự nhiệt huyết nhưng vẫn đủ trầm ổn của đất, giúp tuổi Dần tự tin thể hiện cá tính mà không bị coi là "ngông".

Tương tự, người tuổi Mão vốn dĩ nhẹ nhàng, nhưng tuần này lại dễ rơi vào trạng thái u sầu, cả nghĩ. Để vực dậy tinh thần, tuổi Mão nên tìm đến màu xanh lá mạ hoặc xanh mint. Sắc xanh tươi mới của chồi non sẽ mang lại cảm giác hy vọng, giúp tuổi Mão nhìn nhận mọi việc tích cực hơn. Một chiếc khăn lụa xanh mint thắt nhẹ nơi cổ áo sẽ là điểm nhấn tinh tế, thu hút quý nhân giúp đỡ bạn gỡ rối tài chính.





Bước sang nhóm những con giáp năng động, tuổi Thìn tuần này được dự báo là "cá gặp nước", tài lộc khá vượng. Để giữ chặt túi tiền và tăng thêm uy quyền, màu vàng kim (Gold) hoặc trắng kem là gợi ý số một. Không cần phải dát vàng lên người, chỉ cần một đôi khuyên tai ánh kim hay chiếc túi xách màu kem trang nhã cũng đủ để tuổi Thìn toát lên khí chất sang chảnh, thu hút những cơ hội làm ăn "béo bở".

Trong khi đó, tuổi Tỵ bí ẩn cần cẩn trọng hơn trong lời ăn tiếng nói. Tuần này thị phi dễ bủa vây, nên tuổi Tỵ hãy chọn màu đen hoặc ghi xám để ẩn mình, giữ sự an toàn. Màu đen không hề u ám nếu tuổi Tỵ biết cách phối cùng phụ kiện bạc, nó tạo nên vẻ ngoài chuyên nghiệp, lạnh lùng nhưng đầy cuốn hút, khiến đối thủ phải kiêng dè.

Tuổi Ngọ – những chú ngựa ưa xê dịch tuần này có thể sẽ phải ngồi yên một chỗ giải quyết giấy tờ tồn đọng. Sự gò bó này dễ khiến tuổi Ngọ bực bội. Hãy làm dịu tâm hồn bằng màu trắng tinh khiết hoặc be sữa. Sự đơn giản, thanh lịch của gam màu này giúp tuổi Ngọ tập trung cao độ, tránh sai sót. Còn người tuổi Mùi, tuần này sức khỏe là vấn đề cần ưu tiên. Đừng ăn mặc phong phanh. Hãy chọn những tông màu ấm áp như đỏ đô hoặc nâu đất. Màu đỏ không chỉ giữ ấm về mặt thị giác mà còn mang ý nghĩa xua đuổi tà khí, giúp tuổi Mùi tránh được những cơn ốm vặt khi thời tiết thay đổi.





Bộ đôi thông minh tuổi Thân và tuổi Dậu tuần này có vận trình khá đối lập. Tuổi Thân dễ gặp trục trặc trong các mối quan hệ xã giao. Để "dĩ hòa vi quý", tuổi Thân nên diện màu vàng chanh hoặc nâu nhạt. Màu vàng tươi vui sẽ giúp nụ cười của tuổi Thân thêm rạng rỡ, xua tan không khí căng thẳng. Ngược lại, tuổi Dậu lại đang trên đà thăng tiến, tiền bạc rủng rỉnh. Đừng ngại nổi bật với màu ánh bạc hoặc xanh rêu. Đây là những gam màu thời thượng, chứng tỏ gu thẩm mỹ tinh tế của tuổi Dậu, giúp bạn ghi điểm tuyệt đối trong mắt cấp trên.

Cuối cùng là hai con giáp Tuất và Hợi. Người tuổi Tuất tuần này cần sự kiên định. Màu ghi đậm hoặc xanh than sẽ là người bạn đồng hành tin cậy, giúp tuổi Tuất giữ vững lập trường trước những lời mời gọi đầu tư mạo hiểm. Còn người tuổi Hợi, vốn dĩ lạc quan nhưng tuần này lại dễ cảm thấy cô đơn. Hãy sưởi ấm trái tim mình bằng màu cam san hô hoặc đỏ gạch. Một chút sắc màu rực rỡ không chỉ giúp tuổi Hợi xinh đẹp hơn mà còn báo hiệu tin vui về hỷ sự hoặc sum họp gia đình đang đến rất gần.

Màu sắc dẫu sao cũng chỉ là yếu tố bổ trợ. "Chiếc áo" đẹp nhất tuần mới chính là sự tự tin và thái độ sống tích cực của bạn. Dù là màu gì, chỉ cần bạn mặc nó với nụ cười trên môi và sự tử tế trong tim, thì đó chính là màu may mắn nhất. Chúc 12 con giáp một tuần mới hanh thông, rực rỡ và bình an!

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)