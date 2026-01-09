Tự làm khổ mình mà không biết: 5 thói quen âm thầm "rút cạn" năng lượng và may mắn của phụ nữ

Chúng ta thường hay nhìn vào cuộc sống của người thành công và tự hỏi tại sao họ lại may mắn đến thế, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió. Ngược lại, có những người dù cố gắng đến đâu cũng cảm thấy như đang đi ngược chiều gió, mệt mỏi và kiệt sức. Phải chăng là do số phận an bài? Thực ra không hẳn vậy, bởi sự khác biệt lớn nhất đôi khi không nằm ở năng lực hay gia thế, mà nằm ở chính thái độ đối diện với cuộc đời.

Có những thói quen tưởng chừng vô hại, những nếp nghĩ đã ăn sâu vào tiềm thức nhưng lại chính là rào cản lớn nhất khiến chúng ta mãi không thể ngẩng đầu lên được. Hãy cùng ngồi xuống, uống một ngụm trà và soi chiếu lại bản thân qua những điều dưới đây, để thấy rằng đôi khi kẻ thù lớn nhất của mình lại là chính mình.

1. Thói quen đóng vai nạn nhân và đổ lỗi cho cả thế giới

Điều đầu tiên và cũng là liều thuốc độc mạnh nhất giết chết sự tiến bộ của một người chính là tư duy nạn nhân: Bất cứ chuyện gì xảy ra không như ý, phản ứng đầu tiên của họ luôn là tìm một lý do bên ngoài để đổ lỗi. Khi công việc không thuận lợi, họ trách sếp khó tính, trách đồng nghiệp không hợp tác, khi tình cảm rạn nứt, họ trách đối phương vô tâm mà quên mất rằng một bàn tay không thể vỗ thành tiếng.

Việc đóng vai nạn nhân có thể mang lại sự an ủi tức thời, khiến bản thân cảm thấy mình vô tội và đáng thương, nhưng về lâu dài, nó tước đi của bạn sức mạnh để thay đổi cuộc đời. Người thành công hiểu rằng họ là thuyền trưởng của con tàu đời mình, dù biển lặng hay bão tố thì tay lái vẫn phải nằm trong tay họ, còn người thất bại lại chọn cách buông xuôi và để dòng đời xô đẩy, rồi lại than trách sao đời mình lắm truân chuyên. Thay vì hỏi "tại sao điều này lại xảy ra với tôi", hãy thử đổi góc nhìn thành "tôi có thể học được gì từ chuyện này", bạn sẽ thấy cuộc đời bớt đi vài phần u ám.





2. Chờ đợi thời điểm hoàn hảo và nỗi sợ sự thay đổi

Có một kiểu người dành cả thanh xuân để chờ đợi: chờ đủ tiền mới đi du lịch, chờ con lớn mới bắt đầu chăm sóc bản thân, chờ sếp vui mới dám đề xuất ý tưởng. Nhưng nghịch lý là cái gọi là "thời điểm hoàn hảo" ấy vốn dĩ không tồn tại trên đời này, bởi cuộc sống là một dòng chảy biến động không ngừng. Việc chần chừ, trì hoãn núp bóng dưới danh nghĩa "chuẩn bị kỹ càng" thực chất chỉ là nỗi sợ hãi khi phải bước ra khỏi vùng an toàn.

Những người không thành công thường để nỗi sợ thất bại lấn át khao khát thành công, họ thà dậm chân tại chỗ trong sự bất mãn quen thuộc còn hơn là dấn thân vào những thử thách mới mẻ. Sự chần chừ này giống như việc bạn đứng trước đèn xanh đèn đỏ mà mãi không dám nhấn ga, để rồi nhìn dòng người lướt qua và bỏ lại mình phía sau với đầy sự tiếc nuối. Hãy nhớ rằng, thà làm sai để rồi sửa, còn hơn là đứng yên một chỗ để rồi hối hận vì đã không bao giờ bắt đầu.

3. So sánh "hậu trường" của mình với "sân khấu" của người khác

Trong thời đại mạng xã hội lên ngôi, thói quen so sánh bản thân với người khác càng trở nên độc hại hơn bao giờ hết, trở thành hòn đá tảng đè nặng lên tâm trí nhiều người. Chúng ta lướt Facebook, Instagram và thấy ai cũng xinh đẹp, giàu có, hạnh phúc, rồi quay lại nhìn cuộc sống bề bộn của mình mà cảm thấy tự ti, kém cỏi. Nhưng bạn quên mất một điều cốt lõi: những gì người ta phô bày ra chỉ là những khoảnh khắc rực rỡ nhất đã qua chỉnh sửa, là "sân khấu" hào nhoáng, còn cái bạn đang đối diện là "hậu trường" ngổn ngang của chính mình.

Sự so sánh khập khiễng này không chỉ đánh cắp niềm vui sống mà còn triệt tiêu động lực phấn đấu, biến bạn trở thành một người hay đố kỵ và nhỏ nhen. Người thành công ít khi nhìn ngang ngó dọc xem người khác chạy nhanh thế nào, họ chỉ tập trung vào đường chạy của chính mình, bởi họ hiểu rằng chiến thắng vinh quang nhất là chiến thắng ngày hôm qua của bản thân.





4. Giữ mãi những hiềm khích và không biết cách buông bỏ

Có một gánh nặng vô hình mà nhiều người cứ mãi mang vác trên vai, đó là sự thù hằn, oán giận và những chuyện không vui trong quá khứ. Việc cứ mãi nhai đi nhai lại những nỗi đau cũ, dằn vặt vì những sai lầm đã qua hay cay cú vì một ai đó đã chơi xấu mình giống như việc bạn tự uống thuốc độc mà mong người khác chết vậy.

Năng lượng của con người là hữu hạn, nếu bạn dành quá nhiều tâm trí để nuôi dưỡng sự tiêu cực, bạn sẽ chẳng còn chỗ trống nào để đón nhận những điều tốt đẹp hay cơ hội mới. Người thất bại thường sống trong quá khứ, còn người thành công sống cho hiện tại và hướng về tương lai. Học cách tha thứ không phải là vì người khác xứng đáng được tha thứ, mà là vì chính bản thân bạn xứng đáng được thanh thản. Buông bỏ được những cục đá trong lòng, bước chân của bạn trên đường đời mới có thể nhẹ nhàng và thanh thoát hơn.

5. Thiếu lòng biết ơn và chỉ tập trung vào những điều khiếm khuyết

Cuối cùng, một đặc điểm dễ nhận thấy ở những người hay gặp trắc trở trong cuộc sống là họ thường xuyên phàn nàn và hiếm khi cảm thấy hài lòng với những gì mình đang có. Họ nhìn vào ngôi nhà và chỉ thấy nó chật chội thay vì thấy ấm áp, nhìn vào công việc và chỉ thấy áp lực thay vì thấy cơ hội được cống hiến. Tâm lý chỉ chăm chăm vào những "lỗ hổng" khiến cuộc sống của họ luôn tràn ngập màu xám xịt và sự thiếu thốn.

Ngược lại, lòng biết ơn được ví như thỏi nam châm thu hút sự thịnh vượng và may mắn. Khi bạn trân trọng những điều nhỏ bé, từ bữa cơm nóng hổi mẹ nấu đến nụ cười của con thơ, bạn sẽ thấy mình giàu có hơn rất nhiều người. Thay đổi thái độ, cuộc đời sẽ đổi thay, hãy bắt đầu mỗi ngày bằng một lời cảm ơn thay vì một tiếng thở dài, bạn sẽ thấy những cánh cửa cơ hội dần mở ra theo cách mà bạn không ngờ tới.