Chúng ta đang bước vào tuần làm việc chính thức đầu tiên của tháng 1/2026. Ngoài kia, không khí lạnh vẫn còn vương vấn, nhưng trong lòng người thì đã rộn ràng những dự định cho cái Tết sắp về. Khoảng thời gian này, ai cũng tất bật với deadline, với những kế hoạch cuối năm dồn dập. Trong guồng quay ấy, việc giữ cho mình một tâm thế vững vàng và một nguồn năng lượng tích cực là vô cùng quan trọng.

Phong thủy không ở đâu xa, nó nằm ngay trong tủ quần áo của bạn. Màu sắc không chỉ là thời trang, nó là sự rung động của năng lượng. Hãy để những gam màu phù hợp nâng đỡ vận khí cho bạn trong tuần mới này (5/1 - 11/1), giúp công việc trôi chảy và thần thái luôn rạng ngời nhé!

Tuần này, vũ trụ gửi đến chúng ta thông điệp về sự "cân bằng". Giữa những áp lực của những ngày cuối năm âm lịch, việc chọn trang phục không chỉ để đẹp, mà còn để "trấn an" tinh thần và thu hút vượng khí. Dưới đây là lời nhắn nhủ riêng dành cho từng con giáp.

Tuổi Tý: Xanh dương và đen - Sự điềm tĩnh của người dẫn đầu

Bước sang tuần mới, người tuổi Tý sẽ đối mặt với khối lượng công việc khổng lồ. Để giữ được cái đầu lạnh và sự sáng suốt, những gam màu thuộc hành Thủy như xanh dương đậm hoặc Đen huyền bí là lựa chọn hoàn hảo. Một chiếc blazer đen hay một chiếc sơ mi xanh navy không chỉ giúp bạn trông quyền lực, chuyên nghiệp hơn trong các cuộc họp mà còn giúp xoa dịu sự căng thẳng, giúp bạn đưa ra những quyết định sắc bén.

Tuổi Sửu: Đỏ và hồng - Thắp lửa nhiệt huyết

Người tuổi Sửu tuần này cần một chút "lửa" để bứt phá khỏi sức ì. Đừng ngại diện những gam màu nóng như đỏ mận, hồng vỏ đỗ hay cam đất. Những gam màu này sẽ tiếp thêm năng lượng, giúp bạn giải quyết nhanh gọn những tồn đọng cũ. Nếu ngại mặc cả "cây" đỏ, một chút son môi đỏ hay chiếc khăn quàng cổ màu ấm cũng đủ để kích hoạt vận may tài lộc cho bạn rồi.

Tuổi Dần: Xanh lá và vàng kim - Vươn mình đón lộc

Tuần này hứa hẹn nhiều cơ hội tài chính đến với tuổi Dần. Màu xanh lá (thuộc Mộc) giúp bạn duy trì sự sáng tạo, tươi mới, trong khi một chút phụ kiện màu vàng kim (gold) sẽ là "nam châm" hút tiền bạc về túi. Hãy thử mix một chiếc váy xanh rêu với trang sức ánh kim, bạn sẽ thấy mình tự tin và thu hút hơn hẳn trong mắt đối tác.

Tuổi Mão: Tím và xanh ngọc - Nét duyên ngầm tỏa sáng

Vận trình tình cảm của tuổi Mão tuần này cực kỳ thăng hoa. Màu tím pastel hoặc xanh ngọc nhẹ nhàng sẽ tôn lên khí chất dịu dàng, thanh lịch vốn có của bạn. Đây là những gam màu giúp bạn "ghi điểm" tuyệt đối trong các buổi hẹn hò hay gặp gỡ bạn bè. Sự mềm mại của trang phục sẽ giúp hóa giải những mâu thuẫn nhỏ nhặt, mang lại sự bình yên cho tâm hồn.

Tuổi Thìn: Vàng đất và nâu - Vững chãi như núi

Người tuổi Thìn cần sự ổn định trong tuần này để tránh những thị phi không đáng có. Màu vàng đất, nâu be hay màu cappuccino là những gam màu "chân ái". Chúng mang lại cảm giác tin cậy, ấm áp và vững chãi. Diện một set đồ tone sur tone màu be không chỉ rất "trend" mà còn giúp bạn giữ vững lập trường, tránh bị xao động bởi lời ra tiếng vào.

Tuổi Tỵ: Trắng và bạc - Sự tinh tế sắc sảo

Tuần này, tuổi Tỵ cần phát huy tối đa sự nhạy bén của mình. Màu trắng tinh khôi hoặc xám bạc sẽ giúp tư duy của bạn trở nên mạch lạc, rõ ràng. Đây là màu của hành Kim, tượng trưng cho sự sắc sảo và kỷ luật. Một chiếc sơ mi trắng đơn giản nhưng được cắt may tinh tế sẽ là vũ khí lợi hại nhất của bạn trong tuần này.

Tuổi Ngọ: Xanh rêu và cam - Năng lượng bùng nổ

Tuổi Ngọ luôn tràn đầy năng lượng, và tuần này cũng không ngoại lệ. Hãy kết hợp sự tự do của xanh rêu với sự nhiệt huyết của màu cam. Sự phối hợp táo bạo này không chỉ thể hiện gu thẩm mỹ cá tính mà còn giúp bạn thu hút được sự chú ý của quý nhân. Đừng ngại nổi bật, vì tuần này là sân khấu của bạn.

Tuổi Mùi: Màu kem và hồng phấn - Ngọt ngào đón vận may

Người tuổi Mùi tuần này nên hướng đến phong cách nhẹ nhàng, nữ tính. Màu kem (Cream) và hồng phấn sẽ giúp cân bằng cảm xúc, xua tan những lo âu vô cớ. Diện những gam màu này, bạn sẽ thấy mọi việc trở nên nhẹ nhàng, "dễ thở" hơn, và những người xung quanh cũng sẽ đối xử với bạn dịu dàng hơn.

Tuổi Thân: Xám ghi và vàng chanh - Sáng tạo không ngừng

Công việc đòi hỏi tuổi Thân phải nảy số liên tục. Màu vàng chanh tươi sáng sẽ kích thích sự sáng tạo, trong khi xám ghi giúp cân bằng lại, giữ cho bạn vẻ chuyên nghiệp. Hãy thử một chiếc túi xách màu vàng chanh làm điểm nhấn trên nền trang phục màu ghi, ý tưởng sẽ tuôn trào không ngớt đấy.

Tuổi Dậu: Ánh kim và trắng sữa - Tỏa sáng lấp lánh

Tuần này tuổi Dậu có nhiều tiệc tùng hoặc sự kiện quan trọng. Đừng ngần ngại chọn những trang phục có chất liệu lấp lánh, ánh kim (sequin) hoặc màu trắng sữa sang trọng. Bạn cần phải tỏa sáng để thu hút vận may. Sự chỉn chu và lộng lẫy của bạn chính là chìa khóa để mở ra những cơ hội hợp tác mới.





Tuổi Tuất: Đỏ gạch và nâu tây - Chân thành và May mắn

Màu đỏ gạch ấm áp và nâu tây hiện đại là cặp đôi hoàn hảo cho tuổi Tuất tuần này. Nó giúp bạn trông vừa gần gũi, đáng tin cậy nhưng cũng rất thời thượng. Vận tài lộc của bạn khá sáng, và những gam màu ấm này sẽ giúp giữ tiền bạc ở lại với bạn lâu hơn.

Tuổi Hợi: Xanh lam và bạc hà - Thư thái tâm hồn

Cuối cùng, với tuổi Hợi, hãy để tuần mới trôi qua một cách êm đềm với màu xanh lam hoặc xanh bạc hà (mint). Tránh xa những gam màu quá chói lọi gây cảm giác ngột ngạt. Màu xanh mát mắt sẽ giúp bạn duy trì trạng thái cân bằng, "lạt mềm buộc chặt", giải quyết mọi rắc rối một cách êm thấm nhất.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)