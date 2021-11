Không phải đi spa hay thẩm mỹ viện, Song Hye Kyo tiết lộ cách "bơm" collagen vào cơ thể để trẻ như gái đôi mươi, ai cũng nên học tập

Bước sang tuổi 40, Song Hye Kyo vẫn khiến người hâm mộ không khỏi rời mắt bởi nhan sắc tựa nữ thần của mình. Bất chấp tuổi tác, làn da của nữ diễn viên vẫn căng bóng, không tì vết. Trong bộ phim Now, We Are Breaking Up - bộ phim mới nhất do mình thủ vai chính lên sónglên sóng, khán giả càng được phen trầm trồ trước nhan sắc xinh đẹp bất chấp thời gian của Song Hye Kyo.

Chia sẻ bí quyết có được làn da trẻ trung như gái đôi mươi, người đẹp tiết lộ cô không đi đến các spa, viện thẩm mỹ mà thường tự chăm sóc da tại nhà. Khi da gặp bất cứ vấn đề gì thì sẽ đi gặp bác sĩ da liễu thăm khám và có hướng xử lý kịp thời. Người đẹp cũng cho rằng bí quyết trẻ hóa da chủ yếu đến từ lối sống lành mạnh, trong đó không thể không kể đến những thực phẩm "bơm" collagen vào da. Đáng nói, đây đều là những thực phẩm dễ kiếm và khá phổ biến trong đời sống hàng ngày của phụ nữ Việt.

1. Cà chua Hàm lượng lycopene cao trong cà chua có thể làm chậm quá trình tổn thương lâu dài đối với các tế bào da và giúp bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời. Tốt nhất bạn nên chế biến và nấu chín kỹ cà chua trước khi thưởng thức để đạt hiệu quả đẹp da tối ưu.

2. Quả mọng Các loại quả mọng màu sẫm như việt quất, phúc bồn tử... chứa rất nhiều chất chống oxy hóa , bao gồm cả vitamin C, để giúp cơ thể bạn chống lại các vết thâm. Chưa kể, lượng vitamin C dồi dào trong quả mọng còn giúp tăng cường sản xuất collagen, giữ cho da luôn săn chắc, không có nếp nhăn. Đây chính là một cách "bơm" collagen vào da siêu hiệu quả mà chị em muốn trẻ hóa da nên áp dụng. Bên cạnh việc uống nhiều nước, Song Hye Kyo tích cực bổ sung quả mọng cho làn da ngậm nước. Không chỉ căng mọng, ăn loại quả này thường xuyên mỗi ngày cũng giúp cô có làn da sáng đẹp tự nhiên.

3. Trứng Trứng chứa các chất dinh dưỡng lutein và choline. Lutein bảo vệ độ đàn hồi của da và ngăn ngừa tổn thương da trong khi choline điều chỉnh mức vitamin B cần thiết để sản xuất các protein giữ cho da căng mịn. Trứng là món ăn không thể thiếu trong thực đơn hàng ngày của người đẹp họ Song. Với lịch trình bận rộn, đây là thực phẩm được nữ diễn viên vô cùng ưu ái vì cách chế biến đơn giản, nhanh gọng. Hội chị em muốn có món ăn ngon, rẻ, tiết kiệm thời gian nấu nướng lại giúp nuôi dưỡng da căng mịn càng không nên bỏ qua.

4. Các loại rau lá xanh Rau lá xanh là nhóm thực phẩm giàu chất dinh dưỡng và là nguồn chất chống oxy hóa quan trọng. Các loại rau lá xanh đặc biệt giàu axit alpha lipoic, một chất chống oxy hóa mạnh chống lại các gốc tự do và sửa chữa các tổn thương do quá trình oxy hóa gây ra. Song Hye Kyo đặc biệt yêu thích những loại rau xanh lá đậm vì chứa alpha lipoic acid (ALA) - một chất chống oxy hóa rất mạnh giúp tiêu diệt gốc tự do gây lão hóa da . Hợp chất này cũng xuất hiện trong các sản phẩm làm trắng da, điều trị nám, đốm nâu, tàn nhang...

5. Sô cô la đen Sô cô la đen rất giàu polyphenol, có thể cải thiện khả năng bảo vệ tự nhiên của da chống lại tia UV. Món ăn vặt này được ngọc nữ xứ Hàn cực ưa chuộng còn bởi rất giàu các chất khoáng vi lượng, bao gồm magiê, đồng, kali và sắt. Trong số các khoáng chất này, magiê là khoáng chất nổi bật nhất với tác dụng tuyệt vời trên làn da. Magiê có thể cải thiện tình trạng nếp nhăn trên da, làm giảm mụn cũng như giảm các tình trạng dị ứng da . Nếu bạn muốn học cách ăn vặt của Song Hye Kyo, hãy nhớ chọn sô cô la đen chứa hơn 70% ca cao nhé!

6. Cá Các axit béo omega-3 có trong cá, đặc biệt là cá hồi, cá ngừ và cá mòi, giúp củng cố màng tế bào da và chống lại tác hại của ánh nắng mặt trời. Những chất béo lành mạnh này cũng có thể chống lại chứng viêm ở da. Ngoài ra, trong cá cũng chứa nhiều vitamin A, vitamin B và protein cũng giúp da bạn trở nên đàn hồi hơn và giúp làm chậm quá trình lão hóa da, mang lại cho bạn làn da trẻ khỏe hơn. Đó là những lý do trong thực đơn hàng ngày của mỹ nhân xứ kim chi không thể không có một món cá nào đó.