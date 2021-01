Không phải đi đâu xa, Nam Phú Quốc là thiên đường du lịch đỉnh cao mà mọi nhà đầu tư thông thái đều muốn chiếm trọn

Thiên nhiên trác tuyệt và muôn vàn trải nghiệm hết ý

Thiên nhiên trác tuyệt cùng những công trình tầm cỡ thế giới đã và đang biến Phú Quốc trở thành thiên đường du lịch của Việt Nam nói riêng, thế giới nói chung. Từ trên cáp treo Hòn Thơm được tổ chức kỷ lục Thế giới Guinness công nhận là Cáp treo ba dây vượt biển dài nhất Thế giới, GĐ Điều hành Vietrantour Nguyễn Thị Huyền phải thốt lên rằng: "Sau 3 năm trở lại Nam Phú Quốc, tôi thực sự ấn tượng mạnh với sự đổi thay ở nơi đây. Từng được khám phá hàng chục quốc gia, tôi đánh giá đây là cáp treo hiện đại, an toàn bậc nhất thế giới".

Đặc biệt, công viên nước Aquatopia tại Sun World Hon Thom Nature Park sẽ cho bạn những trải nghiệm "độc đắc" với những đường trượt đầy thử thách, các trò chơi mạo hiểm cấp độ 5 sao dành cho người lớn và trẻ em. Không chỉ chơi vui, Aquatopia còn sở hữu một loạt khung cảnh hoang dại với những chủ đề "Đảo hoang huyền bí" và "Thổ dân hoang dã", đảm bảo bạn sẽ có một bộ hình "chất lừ".

Đến Nam Phú Quốc, còn gì tuyệt vời hơn khi được đắm mình giữa thiên nhiên hoang sơ và làn nước trong vắt như pha lê ở những bãi biển thuộc Top đẹp nhất hành tinh. Sự hòa quyện tuyệt mỹ giữa nét đẹp hoang sơ của tự nhiên và tinh tế, đẳng cấp của hạ tầng nghỉ dưỡng sang trọng như JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay, Sun Premier Village Kem Beach Resort… đã khiến bãi Kem trở thành địa điểm cưới "trong mơ" của rất nhiều cặp đôi đình đám.

Nam đảo Phú Quốc thời điểm này bắt đầu vào mùa lễ hội sôi động. Những sự kiện Welcome Christmas tại Quảng trường âm nhạc Melodia rộng 8.500m2 - tâm điểm của khu boutique shophouse Melodia hay chuỗi sự kiện đón năm mới hoành tráng chưa từng có New Year countdown 2021 Nam Phú Quốc tại Quảng trường ga đi cáp treo An Thới và khu Địa Trung Hải Sun Premier Village Primavera chính là cú "big bang" mở màn.

Chuỗi sự kiện Noel, đón năm mới sôi động đã dần khắc họa chân dung Nam đảo Ngọc của tương lai - nơi được định hình là tâm điểm phồn hoa, là trung tâm du lịch, giải trí, hội hè và nghỉ dưỡng hấp dẫn hàng đầu khu vực do Sun Group dày công kiến tạo, bằng một hệ sinh thái đẳng cấp chất lượng và độc đáo.

Bất động sản gắn với du lịch nghỉ dưỡng thăng hoa

Bà Đoàn Thị Thanh Trà, GĐ Tiếp thị Truyền thông Lữ hành Saigontourist cho biết: "Phú Quốc hội tụ đủ các loại hình du lịch như một đất nước Việt Nam thu nhỏ với biển bạc, rừng vàng. Khí hậu nóng ấm quanh năm vô cùng lý tưởng để du khách đắm mình trong biển khơi bao la và có những trải nghiệm quên lối về. Chính bởi thế, đây là điểm đến hàng đầu được đông đảo du khách lựa chọn khi đăng ký tour tại Saigontourist, nhất là cuối năm nay và 2021".

Ông Trần Chí Dũng, GĐ Sở Du lịch Kiên Giang cho biết: Mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, nhưng Phú Quốc vẫn phấn đấu đón khách vượt mục tiêu đặt ra.

Sở dĩ lãnh đạo ngành du lịch Kiên Giang có sự tự tin đó là bởi Phú Quốc đã và đang được đầu tư xứng tầm với hàng loạt khu nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí đẳng cấp khu vực và quốc tế. Đơn cử, Tập đoàn Sun Group kiến tạo một hệ sinh thái "kiềng ba chân" vững chắc: du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và bất động sản cao cấp.

Bên cạnh những công trình nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí đẳng cấp, Sun Group còn đầu tư loạt dự án bất động sản tại Nam đảo vô cùng độc đáo với Sun Premier Village The Eden Bay tọa lạc tại Mũi Ông Đội, gồm 51 biệt thự VIP; Sun Grand City New An Thoi mang đến cơ hội kinh doanh với tiềm năng sinh lời vượt trội trong tương lai. Riêng thị trấn Địa Trung Hải Sun Premier Village Primavera - dự án bất động sản chuẩn bị đưa vào hoạt động của Sun Group, cũng là góc "sống ảo" chất lừ với thiết kế giật cấp, cao thấp đan xen và nghệ thuật theming giả cổ độc đáo.

Trong tương lai, với hệ sinh thái đẳng cấp, du lịch Nam đảo sẽ là thỏi nam châm hút khách số 1 của Phú Quốc. Khi du lịch phát triển, các cửa hiệu, nhà hàng và mini hotel,… cũng sẽ hưởng lợi từ nguồn khách khổng lồ đổ về đây.

Ông Hà Văn Siêu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch nhận định: "Chúng tôi nhận thấy các nhà đầu tư chiến lược đã kiến tạo các công trình, sản phẩm du lịch chất lượng cao, tầm cỡ quốc tế, coi trọng yếu tố môi trường, gắn với sinh thái tại Phú Quốc. Tầm vóc của các dự án gắn với những thương hiệu nổi tiếng trên thế giới và sự kết nối giữa các sản phẩm sẽ tạo cho Phú Quốc hình ảnh mới, đẳng cấp mới, tạo sức hút cho đối với du khách trong nước và quốc tế, nhất là dòng khách hạng sang. Du lịch phát triển sẽ nâng cánh cho bất động sản gắn với du lịch nghỉ dưỡng thăng hoa, từ đó, tạo thêm nhiều thu nhập, việc làm cho người dân Phú Quốc, góp phần phục hồi du lịch Việt Nam".