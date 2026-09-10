Nhiều người nghĩ đó đơn giản là kết quả của vài tháng làm việc quá sức, thiếu ngủ hay căng thẳng. Tuy nhiên, các nghiên cứu gần đây cho thấy quá trình lão hóa của cơ thể có thể không diễn ra đều đặn theo từng ngày, mà có những giai đoạn nhiều thay đổi sinh học xảy ra rõ rệt hơn.

Đáng chú ý, một nghiên cứu công bố trên tạp chí Cell năm 2026 cho thấy quá trình lão hóa ở người có thể xuất hiện những "điểm chuyển" đáng chú ý, trong đó hai giai đoạn khoảng 40-50 tuổi và 60-70 tuổi được xem là những thời kỳ cơ thể có nhiều biến đổi.

40-50 tuổi: Giai đoạn lão hóa âm thầm

Đây là giai đoạn nhiều người vẫn cảm thấy mình khỏe mạnh, ngoại hình chưa thay đổi quá rõ rệt nhưng bên trong cơ thể có thể đã xuất hiện những biến chuyển đáng chú ý.

Theo nghiên cứu, ở nhóm tuổi này, một số chỉ số liên quan đến chuyển hóa lipid, hormone, chuyển hóa và đông máu có thể thay đổi rõ hơn. Chức năng của một số cơ quan cũng bắt đầu chịu ảnh hưởng của quá trình lão hóa.

Đây cũng là thời điểm nhiều phụ nữ bắt đầu nhận thấy những thay đổi về vóc dáng, khối cơ, làn da, giấc ngủ hoặc khả năng phục hồi sau những ngày làm việc căng thẳng.

Nói cách khác, 40-50 tuổi có thể là giai đoạn cơ thể phát ra nhiều tín hiệu cảnh báo nhưng rất dễ bị bỏ qua.

60-70 tuổi: Những thay đổi trở nên rõ ràng hơn

Khi bước vào nhóm tuổi 60-70, những thay đổi liên quan đến quá trình lão hóa thường biểu hiện rõ hơn.

Khối lượng và mật độ xương có xu hướng giảm, nguy cơ loãng xương và các vấn đề về khớp tăng lên. Huyết áp, chuyển hóa, sức mạnh cơ bắp và khả năng giữ thăng bằng cũng cần được quan tâm nhiều hơn.

Đây là lý do các chuyên gia thường khuyến nghị chủ động chăm sóc sức khỏe từ sớm, thay vì chờ đến khi các vấn đề tuổi tác xuất hiện mới bắt đầu thay đổi lối sống.

Tuy nhiên, tuổi tác không phải yếu tố duy nhất quyết định tốc độ lão hóa. Những gì chúng ta làm mỗi ngày cũng có thể ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe lâu dài.

8 thói quen có thể khiến cơ thể "già trước tuổi"

1. Ngồi quá lâu

Một ngày ngồi làm việc nhiều giờ, ít vận động có thể khiến cơ thể trì trệ hơn.

Ít vận động lâu dài liên quan đến giảm khối cơ, tăng tích tụ mỡ và ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa. Với dân văn phòng, việc ngồi liên tục hàng giờ cũng khiến cơ thể khó duy trì trạng thái vận động cần thiết.

Thay vì ngồi liên tục, hãy đứng dậy đi lại, vận động nhẹ sau mỗi khoảng thời gian làm việc.

2. Ăn uống thiếu cân bằng

Cơ thể cần protein, chất béo lành mạnh, vitamin, khoáng chất, chất xơ và nhiều nhóm dưỡng chất khác để duy trì hoạt động bình thường.

Một chế độ ăn thường xuyên thiếu rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt hoặc protein chất lượng cao nhưng lại quá nhiều thực phẩm siêu chế biến, đường và chất béo không lành mạnh có thể ảnh hưởng đến chuyển hóa và sức khỏe tổng thể.

Làn da xỉn màu, cơ thể thiếu năng lượng cũng có thể là những dấu hiệu dễ nhận thấy khi chế độ ăn uống không hợp lý.

3. Uống quá ít nước

Thiếu nước có thể khiến cơ thể mệt mỏi, đau đầu, giảm khả năng tập trung và ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của nhiều cơ quan.

Với làn da, tình trạng thiếu nước cũng có thể khiến da khô hơn và làm các nếp nhăn nhỏ trở nên dễ nhận thấy.

Thay vì chờ khát mới uống, hãy duy trì thói quen uống nước đều đặn trong ngày, đồng thời điều chỉnh lượng nước theo thời tiết, mức độ vận động và tình trạng sức khỏe.

4. Thường xuyên bỏ bữa sáng

Bỏ bữa sáng không phải lúc nào cũng có hại, bởi hiệu quả của việc ăn sáng còn phụ thuộc vào tổng thể chế độ ăn và nhu cầu của từng người.

Tuy nhiên, nếu thường xuyên bỏ bữa rồi ăn bù quá nhiều vào cuối ngày, chế độ ăn có thể trở nên mất cân đối, đặc biệt ở những người vốn có thói quen ăn uống thất thường.

Điều quan trọng hơn là duy trì một chế độ ăn đều đặn, đủ chất và phù hợp với nhu cầu cơ thể.

5. Thường xuyên thức khuya

Thiếu ngủ kéo dài có thể ảnh hưởng đến hormone, chuyển hóa, khả năng miễn dịch, tâm trạng và quá trình phục hồi của cơ thể.

Quầng thâm, làn da kém tươi, cảm giác mệt mỏi sau nhiều đêm ngủ muộn là những biểu hiện dễ nhận thấy nhất.

Thay vì cố tìm một "khung giờ vàng" tuyệt đối để chống lão hóa, điều quan trọng là duy trì thời lượng ngủ phù hợp và lịch ngủ ổn định.

6. Để stress kéo dài

Căng thẳng không chỉ ảnh hưởng đến tâm trạng.

Khi stress kéo dài, cơ thể phải liên tục thích nghi với trạng thái căng thẳng, từ đó có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ, hormone, hệ miễn dịch và sức khỏe chuyển hóa.

Vì vậy, chăm sóc sức khỏe tinh thần cũng là một phần quan trọng của quá trình lão hóa khỏe mạnh.

7. Bỏ qua kem chống nắng

Nếu nói về làn da, ánh nắng mặt trời là một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy lão hóa da do ánh sáng.

Tia cực tím có thể làm tổn thương collagen và elastin, từ đó góp phần hình thành nếp nhăn, đốm sắc tố và tình trạng da kém săn chắc.

Đây là lý do chống nắng không chỉ dành cho mùa hè hay những ngày đi biển. Bảo vệ da khỏi tia UV nên trở thành thói quen quanh năm.

8. Hút thuốc và uống nhiều rượu bia

Hút thuốc có liên quan đến nhiều vấn đề sức khỏe và cũng ảnh hưởng tiêu cực đến làn da.

Rượu bia sử dụng thường xuyên hoặc ở mức cao cũng có thể gây nhiều tác động bất lợi đối với sức khỏe tổng thể.

Một số nghiên cứu còn ghi nhận mối liên quan giữa mức độ sử dụng rượu và sự thay đổi của các dấu ấn sinh học liên quan đến quá trình lão hóa.

Vì vậy, nếu muốn cơ thể "già chậm" hơn, bỏ thuốc lá và hạn chế rượu bia là những thay đổi có ý nghĩa hơn nhiều so với việc tìm kiếm một sản phẩm chống lão hóa thần kỳ.