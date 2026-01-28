Ngay tháng đầu tiên của năm 2026, showbiz Hoa ngữ đã rúng động với loạt drama tình ái giữa hot girl mạng Tư Hiểu Địch, Bạch San San và hơn chục sao nam. Đến ngày 28/1, Cbiz lại nhận tin không vui khi người trong ngành tiết lộ 2 cặp tình nhân đình đám Ngụy Đại Huân - Tần Lam và Bạch Kính Đình - Tống Dật đã "toang". Họ từng được xem là hình mẫu “phim giả tình thật”, vừa đẹp đôi vừa có sức ảnh hưởng truyền thông mạnh mẽ của showbiz Trung Quốc, nhưng giờ đây các mối quan hệ lệch tuổi này đều có cái kết dang dở khiến khán giả tiếc nuối.

Tần Lam - Ngụy Đại Huân

Theo tờ Sina, thông tin Tần Lam - Ngụy Đại Huân chia tay đang nhận được sự chú ý lớn từ công chúng. Suy đoán này nổ ra sau 1 tiết lộ ẩn ý của MC quốc dân Hà Cảnh về chuyện tình của cặp sao hàng đầu. Theo đó, trong show Hi6, sau khi nhóm nhạc nữ Twins giới thiệu đạo cụ được gọi là “bảo bối thoát ế”, Hà Cảnh đã đặc biệt quay sang hỏi Ngụy Đại Huân rằng: "Đại Huân, em không cần sao?". Trước câu hỏi của Hà Cảnh, Ngụy Đại Huân lúng túng, cố nhịn cười và lộ rõ ánh mắt né tránh.

Câu nói của Hà Cảnh và thái độ của Ngụy Đại Huân khiến netizen tin rằng thiếu gia Cbiz này đã chia tay Tần Lam, quay lại tình trạng độc thân. Hơn nữa, Hà Cảnh với tư cách là MC kỳ cựu trong giới giải trí, sẽ không tùy tiện đem chuyện "thoát ế" ra trêu chọc người không độc thân. Ngoài ra, đầu tháng 12/2025, khi dự 1 sự kiện và được hỏi về kiểu váy cưới nửa kia yêu thích, Tần Lam đã thẳng thừng trả lời: "Đàn ông không quan trọng". Cùng tham dự Đêm hội gào thét Iqiyi, Tần Lam - Ngụy Đại Huân tỏ ra hờ hững, lạnh nhạt, không tương tác hay giao tiếp với đối phương ở hậu trường. Cameraman của sự kiện cũng không hướng ống kính về cặp sao để bắt khung hình chung như những năm trước. Đây được cho là dấu hiệu cho việc cặp sao đã âm thầm đường ai nấy đi.

MC Hà Cảnh ngầm ám chỉ Ngụy Đại Huân - Tần Lam chia tay. Thời gian qua, cặp sao cũng lộ nhiều dấu hiệu đã tan vỡ. Ảnh: Sina.

Tần Lam và Ngụy Đại Huân là cặp chị - em "phim giả tình thật" đình đám Cbiz. Mối quan hệ trắc trở, nhiều lần hợp - tan của họ nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Cả hai nảy sinh quan hệ trên mức đồng nghiệp sau khi hợp tác trong tác phẩm Bác Sĩ Đường. Cuối năm 2022, cánh săn ảnh chụp được khoảnh khắc 2 nghệ sĩ tay trong tay du lịch đảo Tam Á (Trung Quốc).

Đầu năm 2023, trên chương trình Thích anh, em cũng vậy mùa 4, Tần Lam đã úp mở thừa nhận việc hẹn hò nam thần họ Ngụy: "Chuyện tình cảm hiện tại của tôi cũng chính là điều mà mọi người đang nhìn thấy đó". Trong khi đó, Ngụy Đại Huân lại công khai khen nửa kia là người dịu dàng, dễ mến. Tại showbiz Trung Quốc, Ngụy Đại Huân được biết đến là nghệ sĩ có xuất thân giàu có. Cha anh là doanh nhân Ngụy Thiệu Lâm, sở hữu 18 công ty rải rác khắp Trung Quốc.

Do chênh lệch lên đến 10 tuổi, cặp sao từng bị cha mẹ Ngụy Đại Huân cấm cản. Năm 2024, Tần Lam và Ngụy Đại Huân chia tay. Đến tháng 5/2025, cặp đôi quay về bên nhau, nhưng về sau không còn được trông thấy tương tác hay gặp gỡ. Các nguồn tin tiết lộ nguyên nhân đổ vỡ của cặp đôi sau vài tháng tái hợp cũng không khác lần trước. Họ được cho là bất đồng quan điểm sâu sắc trong chuyện cưới xin.

Tần Lam được cho biết áp lực tâm lý vì liên tục bị Ngụy Đại Huân hối thúc cưới xin, giải nghệ và sinh con. Ảnh: Sohu.

Tần Lam cảm thấy rất áp lực khi ở bên tình trẻ. Cô liên tục bị Ngụy Đại Huân hối thúc cưới xin, giải nghệ và sinh con. Trước đây, Tần Lam từng 2 lần từ chối lời cầu hôn của bạn trai vì chưa sẵn sàng rời bỏ ngành giải trí để làm vợ, làm dâu, làm mẹ. Bố mẹ Ngụy Đại Huân còn đặt điều kiện chỉ chấp nhận Tần Lam làm con dâu nếu cô từ bỏ sự nghiệp, chuyên tâm ở nhà. Tuy nhiên, minh tinh đình đám màn ảnh không muốn lui về chăm sóc gia đình, mang thai sinh con sau khi kết hôn.

Chưa kể, Tần Lam còn khó con. Thế nhưng, vì yêu Ngụy Đại Huân, Tần Lam từng đến bệnh viện thăm khám. Cô muốn dùng trứng đông lạnh trước đó của mình để mang thai. Tuy nhiên, bác sĩ cho biết thể trạng của Tần Lam quá kém, không đủ điều kiện thực hiện thụ tinh nhân tạo và bắt buộc cô phải tăng ít nhất 20 kg. Yêu cầu về cân nặng của bác sĩ khiến Tần Lam sợ hãi. Dù vậy, cô vẫn cắn răng chịu đựng, điều chỉnh lịch trình làm việc và chế độ ăn uống để sớm ngày đủ điều kiện mang thai.

Tuy nhiên, chỉ sau 2 tuần, Tần Lam đã bỏ cuộc. Cô bị ám ảnh cân nặng sau nhiều năm theo đuổi tiêu chuẩn "mình hạc xương mai" trong showbiz, và trở nên suy sụp sau khi tăng thêm 5 kg. Theo người trong giới, Tần Lam hy vọng có 1 đứa con với Ngụy Đại Huân để anh thực hiện nguyện vọng có cháu nối dõi cho cha mẹ, nhưng cô lại vô cùng đau khổ và có tâm lý chống lại nhu cầu cần phải tăng cân của mình. Cuộc đối đầu về thể chất và tâm lý này khiến Tần Lam bị stress nặng. Vì vậy, dù rất yêu Ngụy Đại Huân, người đẹp Diên Hi Công Lược vẫn sẵn sàng buông tay khi nhận thấy sự bất ổn trong mối quan hệ này.

Tần Lam gặp khó khăn trong việc mang thai, nhưng cha mẹ Ngụy Đại Huân lại mong ngóng có cháu nối dõi tông đường. Áp lực này khiến mối quan hệ của cặp sao rơi vào khủng hoảng. Ảnh: Weibo.

Tống Dật - Bạch Kính Đình

Vào ngày 26/1, blogger giải trí Lưu Đại Chùy gây xôn xao khi tiết lộ cặp đôi nam nữ chính của phim "Trường Phong Độ" là Bạch Kính Đình và Tống Dật đã chia tay từ lâu. Theo Lưu Đại Chùy, paparazzi theo đuôi hai nghệ sĩ thời gian dài thì không còn thấy họ không gặp gỡ, đi chơi cùng nhau như trước nữa.

Thực tế từ tháng 5/2025, nghi vấn Tống Dật và Bạch Kính Đình rạn nứt đã râm ran trong showbiz. Bạch Kính Đình được cho là bỏ Tống Dật để theo đuổi "nữ thần thanh xuân" Chương Nhược Nam. 1 số nguồn tin cho biết Tống Dật đã cảm nhận được sự thay lòng của bạn trai. Trong quá trình Bạch Kính Đình và Chương Nhược Nam quay Khó Dỗ Dành, người đẹp cổ trang thường xuyên đến phim trường thăm nom, "khẳng định chủ quyền".

Chưa kể, trước đó vào đầu năm 2025, Tống Dật liên tục đăng đồ đôi, ẩn ý công khai chuyện tình cảm với Bạch Kính Đình. Tuy nhiên, nhà trai lại hờ hững và tỏ thái độ không muốn danh chính ngôn thuận thừa nhận Tống Dật là bạn gái của mình. Vụ việc khiến tình cảm của cả 2 gặp trục trặc và cuối cùng "đường ai nấy đi" trong âm thầm. Dù chưa thể xác thực, song thông tin này đã khiến Bạch Kính Đình mang tiếng bạc tình, đối xử tệ với Tống Dật.

Có thông tin cho biết Bạch Kính Đình đã chia tay bạn gái yêu 3 năm - Tống Dật để theo đuổi "nữ thần" Chương Nhược Nam. Vì phải lòng Chương Nhược Nam trong lúc đóng chung phim, Bạch Kính Đình đã nhất quyết không thừa nhận Tống Dật là bạn gái mình. Ảnh: Sina.

Đến ngày 9/9/2025, cư dân mạng phát hiện Tống Dật đã bỏ theo dõi tài khoản MXH của Bạch Kính Đình. Nữ diễn viên sinh năm 1989 còn lần đầu tiên "phá lệ" xào couple với nam diễn viên Thừa Lỗi - bạn diễn của cô trong Dữ Tấn Trường An. Không chỉ vậy, khi chủ đề "Tống Dật bị hỏi bao giờ cưới Bạch Kính Đình" bất ngờ leo hot search, phía nữ diễn viên liền lên tiếng khẳng định cô vẫn độc thân, chỉ tập trung phát triển sự nghiệp. Động thái chối bỏ mối quan hệ với Bạch Kính Đình của Tống Dật được tờ QQ và nhiều trang báo giải trí khác của Trung Quốc nhận định là lời xác nhận chia tay của mỹ nhân cổ trang này.

Cặp đôi hơn kém nhau 4 tuổi Tống Dật và Bạch Kính Đình lộ chuyện hẹn hò vào tháng 11/2022. Thời điểm đó, họ đang cùng quay bộ phim Trường Phong Độ. Theo nguồn tin trong showbiz Hoa ngữ, Bạch Kính Đình và Tống Dật đều nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Cả 2 đưa đối phương về ra mắt gia đình và nhận được sự ủng hộ của cha mẹ. Dù lộ vô số bằng chứng hẹn hò, cặp sao vẫn nhất quyết không công khai quan hệ. Họ được netizen gọi là đôi tình nhân "vụng trộm không thể giấu" của showbiz Hoa ngữ.

Tống Dật và Bạch Kính Đình từng có chuyện tình được cả Trung Quốc ủng hộ. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Sohu