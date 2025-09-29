HIEUTHUHAI đón tuổi 26 theo 1 cách thật đặc biệt, đúng chuẩn Idol quốc tế

Mới đây, đúng dịp sinh nhật tuổi 26, HIEUTHUHAI đã “trình làng” Fandom Platform hieuthuhai.ai như một món quà đặc biệt gửi đến cộng đồng SUNDAYs. Đây là bước đi mang tính tiên phong tại Việt Nam, khi anh trở thành nghệ sĩ đầu tiên xây dựng một không gian số riêng dành cho fan, tiếp cận theo chuẩn mực idol quốc tế vốn phổ biến tại Kpop và US-UK.

Trên nền tảng này, người hâm mộ có thể cập nhật tin tức chính thức, theo dõi hành trình nghệ thuật, tiếp cận nội dung độc quyền và tham gia vào các hoạt động cộng đồng. Giao diện trực quan của hieuthuhai.ai được chia thành bốn mảng: The Artist (hành trình và âm nhạc), Content (tin tức chính thức), Spotlight (câu chuyện thú vị quanh nghệ sĩ) và Fan Universe (khoảnh khắc fan – idol).

Trong video ra mắt, HIEUTHUHAI nhắn nhủ: “Chào mừng các bạn SUNDAYs đã có mặt tại đây – ngôi nhà chính thức của chúng ta. Sắp tới sẽ có rất nhiều điều thú vị, cực kỳ đặc biệt xảy ra. Hy vọng mọi người sẽ cùng nhau chờ đợi, cùng nhau xây dựng, cùng nhau góp sức cho ngôi nhà này nhé”. Nam nghệ sĩ còn hé lộ một “Big Project is coming soon” khiến fan thêm phần háo hức.

Ngay trong sự kiện khai trương, nền tảng tổ chức hoạt động gửi lời chúc mừng sinh nhật đến HIEUTHUHAI. Fan tham gia có cơ hội nhận CD album Ai Cũng Phải Bắt Đầu Từ Đâu Đó và nhiều phần quà bí mật dành riêng cho 2.809 thành viên đăng ký sớm nhất.

Ra mắt Fandom Platform không chỉ giúp HIEUTHUHAI tiến gần hơn với fan trong nước, mà còn mở rộng kết nối với khán giả quốc tế. Đây cũng là bước đệm để cộng đồng SUNDAYs vận hành chuyên nghiệp, đồng hành cùng nghệ sĩ trên chặng đường vươn tầm toàn cầu.

Trước đó, năm 2025, HIEUTHUHAI gây chú ý lớn khi xuất hiện tại Paris Fashion Week trong show Louis Vuitton Men’s Spring-Summer 2026. Anh được ưu ái ngồi front-row, diện capsule Rodeo Exclusive, và khoảnh khắc chụp ảnh cùng J-Hope (BTS) lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội. Song song đó, ở Việt Nam, anh vẫn giữ vững phong độ qua các concert lớn, chương trình truyền hình ăn khách như Anh Trai Say Hi và được Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch vinh danh là Gương mặt trẻ nổi bật của năm 2024.

Với sự xuất hiện của Fandom Platform hieuthuhai.ai, HIEUTHUHAI không chỉ khẳng định vị thế một nghệ sĩ trẻ tiên phong mà còn cho thấy tầm nhìn dài hạn trong việc xây dựng cộng đồng fan chuẩn quốc tế.