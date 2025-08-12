Sau khi mùa 1 khép lại với loạt màn trình diễn viral và những khoảnh khắc tương tác bùng nổ trên mạng xã hội, Anh Trai Say Hi đã trở thành một trong những chương trình giải trí được bàn tán nhiều nhất năm qua. Format vừa kết hợp yếu tố âm nhạc, trình diễn sân khấu và tương tác đồng đội khiến người xem không chỉ theo dõi các tập phát sóng, mà còn bàn tán rôm rả trên khắp các mạng xã hội. Chính vì thế, thông tin chương trình trở lại với mùa 2 đã khiến cộng đồng fan rần rần.

Không để khán giả chờ lâu, nhà sản xuất vừa công bố 5 cái tên đầu tiên góp mặt trong mùa 2, mở màn cho đội hình năm nay. Và 5 mảnh ghép gồm Ngô Kiến Huy, Cody Nam Võ, Vương Bình, RiO, buitruonglinh - loạt gương mặt quen thuộc lẫn "làn gió mới" khiến khán giả không khỏi rôm rả.

NSX công bố 5 cái tên đầu tiên tham gia Anh Trai Say Hi mùa 2

Ngô Kiến Huy

Là một trong những gương mặt "đinh" của truyền hình Việt suốt hơn một thập kỷ, Ngô Kiến Huy gần như có mặt ở mọi định dạng giải trí từ ca hát, diễn xuất đến làm MC. Anh nổi tiếng với lối dẫn thông minh, khả năng ứng biến nhanh và tính cách hài hước nhưng tinh tế, giúp mỗi chương trình anh tham gia đều có thêm nét duyên riêng.

Việc Ngô Kiến Huy góp mặt ở Anh Trai Say Hi mùa 2 như lời khẳng định cho sự trở lại nghiêm túc với âm nhạc - lĩnh vực đưa tên tuổi anh đến gần với công chúng trước tiên. Bên cạnh đó, khán giả còn kỳ vọng Ngô Kiến Huy ở những khoảnh khắc tung hứng "mặn mòi" ở chương trình, nhờ vào những phần thể hiện ở Running Man Vietnam hay 2 Ngày 1 Đêm. Nhưng đi kèm đó, nhiều khán giả hài hước trêu đùa về vấn đề xương khớp của "đồng đội HIEUTHUHAI" tại 2 Ngày 1 Đêm sẽ ra sao qua các vòng vũ đạo căng cực.

Cody Nam Võ

Từng là một mảnh ghép quan trọng của nhóm Uni5, Cody Nam Võ sở hữu phong cách trình diễn đậm chất Kpop với vũ đạo mạnh mẽ, ngoại hình sáng và thần thái cuốn hút. Không chỉ ghi điểm trên sân khấu âm nhạc, Cody còn cho thấy sự đa năng khi thử sức ở nhiều lĩnh vực nghệ thuật, trong đó có diễn xuất. Thời gian qua, Cody Nam Võ góp mặt nhiều dự án, ra mắt sản phẩm cá nhân nhưng chưa thật sự tạo hiệu ứng hay để lại dấu ấn quá lớn. Nhiều người hâm mộ cũng đặt hi vọng Cody Nam Võ sẽ toả sáng đúng năng lực khi tham gia Anh Trai Say Hi mùa này.

Vương Bình

Vương Bình là gương mặt debut từ "lò" ST.319. Sở hữu visual được ví như "chàng thơ" và liên tục ra mắt các sản phẩm ballad "đốn tim" nhưng thẳng thắn mà nói, Vương Bình khá lép vế so với "gà cưng" chung công ty. Sự nghiệp của nam ca sĩ chưa thật sự tạo được điểm nhấn nào quá mạnh mẽ. Thế nên việc góp mặt trong dàn Anh Trai Say Hi mùa 2 được xem là cơ hội để Vương Bình bứt phá, khẳng định được năng lực và đam mê nghệ thuật của mình.

RiO

RiO được nhiều khán giả trẻ biết đến với vai trò ca sĩ - producer và cùng 52Hz tạo nên những bản hit để đời như Đợi, Now She Don't, Mê Cung Tình Yêu, Tan… Sở hữu tư duy âm nhạc mới mẻ, tạo bạo và có chút "điên", RiO được nhiều khán giả ưu ái ví von như "cây tạo hit" mới ở Vbiz. Sự độc đáo, nổi bật trong âm nhạc của 52Hz ở Em Xinh một phần xuất phát từ sự hỗ trợ của RiO. Sau hành trình gầy dựng, RiO nay có thêm cơ hội mang âm nhạc của mình gần hơn với công chúng và hứa hẹn đây sẽ là "chiến binh" máu lửa không thua thì bà xã 52Hz ở Em Xinh Say Hi.

buitruonglinh

Có lẽ buitruonglinh là cái tên mới lạ nhất trong dàn 5 Anh Trai đầu tiên. buitruonglinh tên đầy đủ là Bùi Trường Linh, sinh năm 1999 tại Hà Nội, là ca sĩ kiêm nhạc sĩ trẻ đầy thực lực với ngoại hình điển trai và nền tảng âm nhạc vững chắc. Từ nhỏ, buitruonglinh đã theo học tại Cung Thiếu Nhi, sau đó đậu Học viện Âm nhạc Quốc gia khi mới 8 tuổi. Sau 8 năm học tập, buitruonglinh quyết định Nam tiến. Bắt đầu sáng tác từ năm lớp 10, nam ca nhạc sĩ nổi tiếng với các ca khúc viral như Đường Tôi Chở Em Về, Dù Cho Mai Về Sau, Em Không Khóc và Lời Tạm Biệt, ghi dấu ấn bằng giọng hát ngọt ngào, giàu cảm xúc. buitruonglinh dự sẽ là "làn gió mới" tạo nhiều thú vị ở mùa thứ 2 của Anh Trai Say Hi.