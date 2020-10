Không nhận khách nữ vì thường ngồi lâu và ít gọi đồ uống, nhà hàng Hàn Quốc bị cư dân mạng chỉ trích dữ dội vì phân biệt giới tính

Khách hàng là thượng đế luôn là tôn chỉ phục vụ của các nhà hàng, quán ăn. Tuy nhiên, bên cạnh việc mang đến sự hài lòng cho thực khách, nhiều nơi cũng đưa ra những quy định riêng của mình và điều này đôi khi có thể gây ra nhiều tranh cãi.

Mới đây, một đánh giá trên MXH Hàn Quốc về nhà hàng nổi tiếng ở Daegu đã thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Cụ thể, người này cho hay: "Tôi lịch sự chào bác chủ quán ngay khi vừa bước vào, nhưng khi thấy chúng tôi là hai đứa con gái đi với nhau bác ấy đã nói quán không nhận khách nữ. Không biết là do phân biệt giới tính hay do con gái thì thường không gọi đồ uống nhưng bác ấy nhất quyết không chịu nói ra lí do khi chúng tôi hỏi. Chúng tôi đã bị đuổi ra như thế đấy. Khá là bất ngờ vì đây là lần đầu tiên tôi bị đối xử như thế này".

Một cư dân mạng khác cho biết khi hỏi bà chủ quán tại sao không nhận khách nữ thì người này nói rằng do phụ nữ thường ăn lâu hơn nên làm giảm lượng khách vào. Họ có nhiều nhóm khách nam và mỗi lần nhậu xỉn lại đến xin số khách nữ khiến cho quán trở nên ồn ào. Đó là lí do mà họ không nhận khách hàng là nữ nữa.

Ngay lập tức, đã có rất nhiều người vào tranh luận về vấn đề này. Một số thì đồng tình với chủ quán vì họ có quyền quyết định đối tượng khách hàng của mình.

- Quán của họ thì họ có quyền thôi. Dù là từ chối phụ nữ hay trẻ em, ngay cả quán bar từ chối người già cũng đều được. Là cơ sở kinh doanh chứ không phải nơi công cộng nên nếu không thích thì họ có quyền không nhận khách.



- Tất cả chỉ là lí do lí trấu mà thôi. Vấn đề thực sự là phụ nữ vào ăn toàn chiếm một bàn hết hai tiếng đồng hồ, còn đăng ảnh lên MXH, nhỡ đâu lại thành phốt vì chị em cũng nhạy cảm và khó tính lắm cơ. Còn cánh đàn ông thì vào ăn xong đứng lên trong vòng 30 phút rồi đi luôn ấy chứ.



- Vậy mấy bar không nhận khách có tuổi thì cũng là phân biệt tuổi tác hay gì?

Bên cạnh đó, có rất nhiều người cảm thấy chuyện này là không đúng, cho rằng đây là hành động phân biệt giới tính.

- Nhưng chủ quán cũng là phụ nữ mà ta. Ra luật như thế có phải kì quá rồi không?

- Đàn ông nhậu xỉn đến xin số khách nữ gây ra ồn ào thì lỗi là do khách nữ sao?

- Lẽ nào là nữ thì không nên đến quán ăn? Gọi ít đồ vì sức ăn không được bằng nam giới cũng là cái tội?



- Nếu là vì chiếm bàn lâu thì có thể thu thêm phụ phí chứ đâu cần phải đưa ra cái luật kiểu phân biệt nam nữ như vậy chứ!



Ngoài ra cũng có một vài người có ý kiến trung lập. Họ cho rằng chủ quán chỉ là đang tính toán cho lợi ích kinh doanh khi khách nam thường gọi đồ nhiều hơn khách nữ. Thậm chí nhiều người còn nghĩ đây cũng là một biện pháp để bảo vệ phái nữ tránh bị làm phiền bởi những người đàn ông say xỉn. Thế nhưng thái độ và cách hành xử này có phần chưa khéo. Thay vì không nhận khách hàng là nữ thì theo họ, chủ quán nên tìm ra một phương án nào đó đỡ mất lòng khách hơn.



Ảnh minh họa

Chủ đề này vẫn đang được bàn tán sôi nổi vì mỗi bên đều có lí lẽ của riêng mình. Theo bạn, hành động của vị chủ quán ở trên có phải là phân biệt giới tính hay không? Hay đơn giản chỉ là quán của họ thì họ hoàn toàn có quyền quyết định?

Nguồn: Netizenbuzz Vtrans