Trong tập mới nhất của Gia đình Haha, khán giả không chỉ được theo dõi những khoảnh khắc lao động, ăn uống rộn ràng của dàn cast mà còn chạm đến những lát cắt rất thật, rất đời trong câu chuyện của chủ nhà. Giữa không gian bếp ấm cúng, khi anh Hà - chồng chị Vàng Thị Thông nghẹn ngào chia sẻ về tình trạng sức khỏe của bố, bầu không khí bỗng chùng xuống, kéo theo nhiều cảm xúc.

Theo lời anh Hà, bố anh mắc bệnh dạ dày đã lâu. Trước đây, bác sĩ từng đề nghị phẫu thuật cắt bỏ một phần dạ dày nhưng do sức khỏe không đảm bảo nên gia đình đành tìm đến các phương thuốc nam. Nhắc về bố, anh Hà rưng rưng khi nói rằng cơ ngơi hiện tại có được là nhờ những năm tháng lao động vất vả của ông. "Hồi bố còn khỏe, vui tính lắm, nhà có khách là ông lo hết. Không có anh ở nhà, ông vẫn làm cơm đãi khách được. Bao nhiêu nhà cửa, đất đai đều là công sức của bố mẹ. Nhưng làm lụm quá nên giờ ốm đau, con cái làm được một chút thì ông lại chẳng ăn uống được gì", anh Hà chia sẻ.

Khoảnh khắc khiến khán giả rưng rưng ở tập mới Gia đình Haha (Clip: Gia đình Haha)

Khi nghe câu chuyện, Jun Phạm và Rhymastic không giấu được sự đồng cảm. Cả hai đều là những người từng trải qua mất mát lớn khi bố qua đời, nên từng câu nói của anh Hà như chạm đúng cảm xúc. Đặc biệt, Rhymastic khiến nhiều khán giả xúc động khi nhẹ nhàng động viên, dặn dò anh Hà rằng nếu cần có thể báo để anh hỗ trợ, từ việc hỏi thăm thuốc nam đến tư vấn thêm về bệnh tình, bởi chính anh cũng từng có kinh nghiệm chăm sóc bố và gia đình lại có người quen làm đông y.

Jun Phạm lặng người khi anh Hà chia sẻ về tình trạng bệnh của bố (ảnh: Gia đình Haha)

Rhymastic tiết lộ bố anh cũng từng trải qua giai đoạn tương tự nên sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ với anh Hà (ảnh: Gia đình Haha)

Rhymastic, Jun Phạm còn nhẹ nhàng động viên khi anh Hà bật khóc (ảnh: Gia đình Haha)

Không phải lời an ủi lớn lao, cũng không phải hành động phô trương, sự quan tâm của Rhymastic đến từ những chi tiết rất nhỏ nhưng đủ ấm áp. Đằng sau hình ảnh một nghệ sĩ ít nói, trầm lặng, đôi khi mang cảm giác lạnh lùng, Rhymastic hiện lên như một người đàn ông sống giàu tình cảm, tâm lý và vô cùng nhẹ nhàng.

Ở thời điểm ghi hình tập 1, ông đang bệnh nặng nhưng vẫn xuất hiện trong một vài khung hình. Đến khi dàn cast quay lại Bản Liền để ghi hình chặng đặc biệt thì sức khoẻ của ông chuyển biến xấu. Đến giữa tháng 12/2025 thì bố chồng của chị Vàng Thị Thông qua đời. Ở 30 giây cuối tập đầu tiên của chặng đặc biệt lên sóng vào tháng 1/1026, chương trình dành trọn để tưởng nhớ bố chồng của chị Vàng Thị Thông.

Một trong những khoảnh khắc cuối đời của bố chồng chị Vàng Thị Thông được Jun Phạm chụp lại (ảnh: FBNV)

Chính những khoảnh khắc như thế đã làm nên sức nặng cảm xúc cho Gia đình Haha. Không còn khoảng cách giữa nghệ sĩ và nhân vật, giữa sân khấu và đời sống, chương trình trở thành nơi để con người ta được nói thật, nghe thật và chạm vào nhau bằng sự tử tế. Lát cắt nhỏ giữa Rhymastic, Jun Phạm và anh Hà không chỉ cho thấy sự gắn bó ngày càng rõ nét của dàn cast với chủ nhà, mà còn mang đến cảm giác chữa lành rất đặc trưng, thứ khiến Gia đình Haha được yêu mến.

Rhymastic nói riêng và dàn cast nói chung tạo được thiện cảm trong Gia đình Haha (Ảnh: FBNV)

Chị Vàng Thị Thông, chương trình Gia đình Haha, cùng Rhymastic là những đề cử của WeChoice Awards 2025.

Bình chọn cho chị Vàng Thị Thông tại hạng mục Nhân vật truyền cảm hứng tại đây. Bình chọn cho Rhymastic ở hạng mục Ca sĩ/rapper được yêu thích nhất tại đây. Bình chọn cho Gia đình Haha ở hạng mục Show giải trí của năm tại đây. Bình chọn cho các đề cử khác thuộc WeChoice Awards 2025 tại đây.