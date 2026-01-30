Cuộc đua bình chọn tại WeChoice Awards 2025 đang bước vào giai đoạn tăng tốc với những con số khiến cộng đồng mạng không khỏi choáng ngợp. Chỉ trong thời gian ngắn kể từ khi mở cổng vote, hạng mục Rising Artist đã ghi nhận đề cử đầu tiên cán mốc 500.000 lượt bình chọn.

Cái tên tạo nên cột mốc đặc biệt này là CONGB, nghệ sĩ trẻ đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ của khán giả trẻ nhờ màu sắc cá nhân rõ nét cùng loạt hoạt động âm nhạc nổi bật trong năm qua. Đặc biệt nhất chính là hành trình chói sáng của CONGB tại Anh Trai Say Hi mùa 2. Qua từng livestage, nam ca sĩ chứng minh được sự đa năng từ hát, nhảy cho đến sự kết nối âm nhạc với các thành viên khác.

Việc trở thành đề cử đầu tiên chạm mốc nửa triệu vote không chỉ cho thấy sức hút riêng của CONGB, mà còn phản ánh rõ mức độ quan tâm ngày càng lớn của công chúng dành cho hạng mục Rising Artist tại WeChoice Awards 2025.

CONGB là người đầu tiên cán mốc 500 nghìn lượt vote tại hạng mục Rising Artist. Ảnh: WeChoice

Sau khi CONGB "mở bát", Rising Artist tiếp tục có thêm đề cử nửa triệu vote khác, và người tạo nên cuộc đua hấp dẫn này chính là Cường Bạch. Điểm khiến Cường Bạch trở nên khác biệt trong danh sách Rising Artist năm nay nằm ở sức bật mạnh mẽ từ cộng đồng người hâm mộ. Lượng fan đông đảo và nhiệt thành của nam nghệ sĩ không đến từ may mắn, mà được xây dựng qua thời gian bằng chính con người và cách anh làm nghề. Khán giả yêu mến Cường Bạch không chỉ bởi ngoại hình sáng sân khấu, mà còn bởi sự chân thành và những nỗ lực - điều thể hiện rõ ràng qua hành trình của anh chàng tại Tân Binh Toàn Năng.

Sự bám đuổi sát sao giữa các nghệ sĩ trẻ khiến cục diện hạng mục Rising Artist trở nên khó đoán hơn bao giờ hết, khi khoảng cách giữa các đề cử liên tục được rút ngắn chỉ trong từng khung giờ. Theo cập nhật đến 13h30 ngày 30/1, CONGB đang dẫn đầu với hơn 564 nghìn lượt vote, Cường Bạch với hơn 335 nghìn vote.

Cường Bạch cũng bám đuổi sát sao qua đó tạo nên cuộc đua hấp dẫn ở hạng mục Rising Artist. Ảnh: WeChoice

Không dừng lại ở hạng mục Rising Artist, đường đua WeChoice Awards 2025 tiếp tục ghi nhận thêm một cái tên gia nhập "câu lạc bộ nửa triệu vote". Theo đó, SOOBIN chính thức cán mốc 500.000 lượt bình chọn tại hạng mục Ca sĩ/Rapper được yêu thích nhất. Ngoài ra, ở hạng mục Bài hát của năm, nam ca sĩ cũng đang tạo ra khoảng cách khá lớn so với vị trí top 2. Cụ thể, Mục Hạ Vô Nhân của SOOBIN đang nhận hơn 400 nghìn lượt bình chọn, trong khi đó Sớm Muộn Thì - The Best Hit của Anh Trai Say Hi 2025 ở vị trí thứ 2 với gần 180 nghìn lượt bình chọn.

Không lâu sau đó, SOOBIN cũng gia nhập "câu lạc bộ nửa triệu vote" tại WeChoice Awards 2025. Ảnh: WeChoice

Sự xuất hiện liên tiếp của những đề cử đạt 500.000 vote ở nhiều hạng mục khác nhau cho thấy mùa giải năm nay đang bước vào giai đoạn cạnh tranh gay cấn hơn bao giờ hết. Với tốc độ tăng trưởng lượt bình chọn hiện tại, WeChoice Awards 2025 được dự đoán sẽ còn chứng kiến thêm nhiều cột mốc đáng chú ý trong thời gian tới.

Thời gian bình chọn diễn ra đến 12h00 ngày 6/2/2026. Kết quả bình chọn sẽ được công bố vào đêm Gala vinh danh và trao giải WeChoice Awards diễn ra vào ngày 7/2/2026.

Hãy bình chọn cho những đề cử mà bạn cho là xứng đáng TẠI ĐÂY.