Không ngờ có phim Hàn mới chiếu đã phá kỷ lục rating nhà đài, khán giả “kiệt sức” vì cười quá nhiều

Mô-típ tổng tài đã quá quen thuộc đối với mọt phim Hàn nhưng Reborn Rookie lại chọn cho mình hướng đi mới mẻ hơn - tổng tài trùng sinh làm thực tập sinh ở chính công ty của mình. Bao hàm nhiều chất liệu để tạo nên một tác phẩm ăn khách như drama đấu đá gia tộc, giả tưởng và hài hước, Reborn Rookie hiện đang là bộ phim truyền hình hot top đầu Hàn Quốc, thu hút lượng người xem và độ thảo luận lớn trên mạng xã hội.

Chỉ mới phát sóng được 3 tập, "gà chiến" của đài JTBC đã lập nên một kỷ lục mới trong năm 2026. Bộ phim mới đây vừa ghi nhận mức rating cao nhất trong số các bộ phim truyền hình của JTBC lên sóng trong năm nay. Theo số liệu từ Nielsen Korea, tập 3 của Reborn Rookie đạt tỷ suất người xem trung bình trên toàn quốc là 6,7%, tăng gần gấp đôi so với tập 1, tiếp tục cho thấy sức hút ngày càng tăng của bộ phim.

Reborn Rookie bắt đầu khi Jae Seong (Jin Goo), con trai của Chủ tịch Kang Yong Ho (Son Hyun Joo), gây tai nạn khiến Hwang Jun Hyun (Lee Jun Young) bị xe tông. Để che giấu vụ biển thủ công quỹ mà anh ta thực hiện cùng người chị em song sinh Jae Gyeong (Jeon Hye Jin), Jae Seong đã đổ toàn bộ trách nhiệm lên Jun Hyun. Vụ tai nạn không chỉ chấm dứt sự nghiệp bóng đá của chàng trai trẻ ngay trước khi nó kịp bắt đầu mà còn khiến anh phải đối mặt với vụ kiện đòi bồi thường lên tới 400 triệu won.

Phẫn nộ trước sự bất công, Jun Hyun tìm gặp Chủ tịch Kang để đối chất. Tuy nhiên, trong cuộc chạm trán đó, cả hai bất ngờ ngã xuống cầu thang. Khi tỉnh dậy, Chủ tịch Kang bàng hoàng nhận ra mình đã hoán đổi thân xác với Jun Hyun. Tận dụng cơ hội hiếm có này, vị chủ tịch quyền lực quyết định quay trở lại tập đoàn dưới thân phận một nhân viên mới tài năng nhằm cải tổ công ty từ bên trong, đồng thời vạch trần những hành vi sai trái của các con mình. Đồng hành cùng ông trong kế hoạch này là cô con gái út Bang Geul (Lee Ju Myoung).

Nhiều trang phim quốc tế nhận định đây là một trong những kịch bàn hài hước nhất của màn ảnh Hàn năm nay, bởi nhân vật chính liên tục rơi vào những tình huống dở khóc dở cười khi phải chịu sự quản lý của cấp dưới, tham gia các cuộc họp như một nhân viên bình thường và chứng kiến bộ mặt thật của những người từng cúi đầu trước mình.

Bên cạnh yếu tố thương chiến và đấu đá trong gia tộc tài phiệt, bộ phim ghi điểm nhờ màn trình diễn của Lee Jun Young khi phải thể hiện một cơ thể tuổi đôi mươi nhưng lại mang tâm hồn của một ông trùm lão luyện. Sự "lệch pha" giữa ngoại hình trẻ trung và tư duy của một "bậc thầy kinh doanh" tạo nên hàng loạt tình huống hài duyên dáng, giúp tác phẩm giữ được không khí giải trí nhẹ nhàng dù vẫn đan xen những bí mật và âm mưu nội bộ của tập đoàn. Các nhân vật phụ cũng thỉnh thoảng tung ra mảng miếng dí dỏm, phần nào giảm bớt bầu không khí căng thẳng giữa thế giới tài phiệt. 3 tập phim đầu vẫn duy trì nhịp phim vui nhộn, cuốn hút và dễ xem, khiến họ nhanh chóng bị cuốn vào câu chuyện.

Một số bình luận của netizen:

- Từ đầu tưởng nghiêm túc, hoá ra ai cũng là chúa hề.

- Tui cười mệt từ đầu tới cuối luôn á.

- Không biết đôi chính có loveline ổn áp không nhỉ, giờ tui chưa thấy chemistry lắm.

- Phim gì mắc cười thật sự, ông bà nào cũng thoại sảng.

- Đêm xem phim mà cười không ngậm được miệng.

Theo Soompi