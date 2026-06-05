Sao vũ trụ không gửi phim Hàn này tới sớm hơn: Nữ chính cười lên là thấy chữa lành, vừa hài vừa cảm động

Màn ảnh Hàn lại vừa cho ra lò thêm một bộ phim ngôn tình cực kỳ đáng xem mang tên Doctor On The Edge (tựa Việt: Bác Sĩ Đảo Hoang). Tác phẩm này có sự góp mặt của cặp đôi nhan sắc Lee Jae Wook - Shin Ye Eun.

Lee Jae Wook đảm nhận vai nam chính Do Ji Ui, một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ làm việc tại bệnh viện đại học. Dẫu vậy, để hoàn thành nghĩa vụ quân sự bắt buộc, anh phải phục vụ với tư cách bác sĩ y tế cộng đồng.

Doctor On The Edge do Shin Ye Eun và Lee Jae Wook đóng chính.

Do Ji Ui muốn tránh bị điều động đến làm việc trên đảo vì những ám ảnh về đảo và biển cả. Không may, anh chàng lại được điều đến làm việc tại làng đảo hẻo lánh Pyeongdong-do, một hòn đảo nổi tiếng nguy hiểm mà mọi bác sĩ y tế công cộng đều muốn tránh.

Trong khi đó, Shin Ye Eun - người từng nổi tiếng với vai ác nữ Park Yeon Jin hồi trẻ trong The Glory, đảm nhận vai nữ chính Yook Ha Ri, một nhân vật với hình tượng rất khác. Yook Ha Ri là y tá tại chi nhánh y tế công cộng của Pyeongdong-do. Giống như Do Ji Ui, Yook Ha Ri cũng từng làm việc tại một bệnh viện đại học, nhưng vì lý do nào đó mà cô đã đến Pyeongdong-do. Yook Ha Ri có niềm đam mê với công việc và dành nhiều tình cảm cho các bệnh nhân, thế nhưng cô cũng đang che giấu bí mật nào đó.

Tác phẩm mang đậm màu sắc hài hước, chữa lành.

Thuộc thể loại lãng mạn - hài hước, Doctor On The Edge đã mang đến những tràng cười sảng khoái cho khán giả ngay từ những tập đầu tiên. Phim xây dựng các tình huống hài hước rất duyên như việc nam chính tưởng nữ chính muốn tự tử nên lao ra cứu, nhưng thực ra anh bị ảo giác do dùng thuốc. Hay như việc Do Ji Ui hoảng hồn vì bị nhện bò vào người, Yook Ha Ri "lần mò" để lấy nó ra, tạo điều kiện cho cặp đôi chính "skinship" một cách tự nhiên.

Ngoài những tiếng cười, bộ phim cũng mang đến những khoảnh khắc cảm động, khi nam nữ chính không chỉ cùng nhau chữa bệnh cơ thể, mà đôi khi còn chữa lành cả tâm hồn của những người cần họ giúp.

Lên sóng trên đài ENA, Doctor On The Edge có một mở đầu đầy hứa hẹn với rating các tập 1 và 2 lần lượt là 4,045% và 4,995%.

Bình luận của netizen về Doctor On The Edge:

- Úi chị Shin Ye Eun này đóng chính diện thì nét thanh thuần xinh xắn, đóng phản diện như trong The Glory thì siêu ác.

- Phim Hàn dạo này bị sao ấy, phim nào phim nấy hài điên.

- Đoạn đầu tưởng phim bi hóa ra bi hài à.

- Mới coi review trên Youtube hôm qua, nam chính diễn cảnh nào cũng thấy hài hết, coi mà cười từ đầu tới cuối.

- 2 má có cái vibe mà có thể cân từ vai phản diện đến chữa lành he. Đáng xem.

nguồn: Asianwiki