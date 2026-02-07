Không nên bỏ lỡ Gala WeChoice Awards 2025 tối nay!

Tối nay (7/2/2026), Gala WeChoice Awards 2025 chính thức diễn ra tại trung tâm hội chợ và triển lãm SECC. Và nếu theo dõi xuyên suốt hành trình của giải thưởng này từ những mùa đầu tiên, có thể thấy rõ: 2025 WeChoice với chủ đề Viết tiếp câu chuyện Việt Nam vẫn thể hiện rõ được sự lan toả thông điệp nhân sắc đây tự hào.

WeChoice Awards 2025 sẽ chính thức diễn ra vào tối nay

Hơn một thập kỷ bền bỉ

Ra đời từ năm 2014, WeChoice xây dựng bản sắc khác biệt so với nhiều giải thưởng thuần giải trí. Ở đây, những cá nhân, tập thể có thể không phải là nghệ sĩ, họ chỉ là những con người rất đỗi bình thường ngoài kia, với những câu chuyện phi thường nhỏ bé, vẫn được vinh danh, nhưng không phải vì hào, mà vì tác động mà họ tạo ra tích cực với cộng đồng. Có những năm, WeChoice là nơi cả xã hội cùng hướng về tuyến đầu chống dịch. Có năm, spotlight thuộc về những người trẻ âm thầm làm dự án xã hội. Cũng có mùa, những con người bình dị bất ngờ trở thành tâm điểm vì nghị lực phi thường.

Xuyên suốt hơn 10 năm, “giá trị” vẫn luôn được WeChoice đặt ở trung tâm.

WeChoice 2025: “Viết tiếp câu chuyện Việt Nam”

Chủ đề năm nay – “Viết tiếp câu chuyện Việt Nam” – không dừng ở một thông điệp truyền thông. Tinh thần đó được thể hiện xuyên suốt từ các nhân vật được đề cử, hội đồng thẩm định cho đến thông điệp được truyền tải. Nghệ sĩ Hà Anh Tuấn – thành viên Hội đồng thẩm định - từng nhận định 21 đề cử nhân vật truyền cảm hứng năm nay tạo nên “một bức tranh rực rỡ về tinh thần tận hiến của người Việt”. Ở đó không có sự phân biệt giữa người nổi tiếng hay người bình thường, mà là sự ghi nhận dành cho những hành trình sống tử tế và bền bỉ.

Ông Vương Vũ Thắng - Chủ tịch HĐQT của Công ty cổ phần VCCorp, thành viên Hội đồng thẩm định WeChoice Awards 2025 cũng chia sẻ rằng giá trị của một câu chuyện luôn bắt đầu từ trái tim của chính người Việt. Khi cộng đồng đồng cảm và lựa chọn, giá trị ấy mới thực sự được xác lập. Điều này lý giải vì sao WeChoice nhiều năm qua vẫn giữ được sức hút: đây không chỉ là fan vote, mà là sự lựa chọn mang tính cả cộng đồng. Nhìn vào cục diện bình chọn trước giờ Gala, có thể thấy ngay điều đó.

Vị trí dẫn đầu hiện tại là Chị Vàng Thị Thông với hơn 358.000 lượt bình chọn, một nhân vật đời thực, không thuộc giới giải trí. Theo sau là Đình Bắc (U23 Việt Nam), Đức Phúc, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, Phương Mỹ Chi, cô giáo Đinh Thị Kim Phấn, HLV Mai Đức Chung, ekip thông tim can thiệp bào thai, Ngô Phong (Phong Punk)… Tất cả họ mỗi người ở một lĩnh vực khác nhau, trải rộng từ thể thao, âm nhạc, giáo dục, y khoa đến sáng tạo nội dung…. Nhưng đều mang một tinh thần, dám viết tiếp câu chuyện của chính mình. Và câu chuyện của họ, khiến cho nhiều người có thêm động lực, để viết tiếp thêm nhiều những câu chuyện đặc biệt khác.

Dàn nghệ sĩ cũng đã tập luyện sẵn sàng cho hành trình góp phần lan toả những giá trị ở WeChoice Awards 2025

Vì sao không nên bỏ lỡ Gala WeChoice Awards 2025 tối nay?

Vẫn như mọi năm, một trong những điều khiến khán giả mong đợi là cách chương trình kể lại những câu chuyện bằng ngôn ngữ sân khấu.

Nhiều năm qua, WeChoice liên tục tạo ra những tiết mục âm nhạc được đầu tư như một concert thu nhỏ. Các màn kết hợp nghệ sĩ, phần dàn dựng hình ảnh, ánh sáng và âm nhạc thường trở thành khoảnh khắc được nhắc lại nhiều năm sau.

Sự xuất hiện của dàn khách mời như Lan Khuê, Hương Giang, Thanh Thủy, H’Hen Niê, Lương Thuỳ Linh, Diệu Nhi, Anh Tú, các anh trai, chị đẹp… cùng các nghệ sĩ biểu diễn hứa hẹn tiếp tục mang đến một đêm Gala vừa mãn nhãn vừa giàu cảm xúc.

Hàng trăm nghệ sĩ, người nổi tiếng thuộc nhiều lĩnh vực đã xác nhận tham dự

Không chỉ là một đêm trao cúp, Gala WeChoice Awards là khoảnh khắc cộng đồng nhìn lại mình trong một năm đã qua. Là lúc những câu chuyện từ lớp học, bệnh viện, sân cỏ đến sân khấu được tôn vinh đầy trọn vẹn, ý nghĩa. Là nơi người nổi tiếng và người bình thường cùng đứng chung một sân khấu với những thông điệp và giá trị lan toả đến cộng đồng. Và vì thế, nếu có một sự kiện xứng đáng để dành trọn sự chú ý trong tối nay, thì đó chính là Gala WeChoice Awards 2025.

Bởi đôi khi, điều đáng xem nhất không phải là ai chiến thắng – mà là chúng ta đã chọn tôn vinh điều gì.

Cùng chờ đón đêm vinh danh những con người, dự án và câu chuyện truyền cảm hứng của năm để cùng nhau "Viết tiếp câu chuyện Việt Nam".