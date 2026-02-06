WeChoice Awards đang là sự kiện được mong chờ nhất cuối tuần này. Đây không chỉ là lễ trao giải, mà còn là nơi ghi nhận những nỗ lực, đóng góp nổi bật trong nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội. Đêm gala vinh danh và trao giải WeChoice Awards 2025 sẽ chính thức diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) vào ngày 7/2, hứa hẹn mang đến không khí trang trọng, bùng nổ và đầy cảm xúc.

Trước giờ G, hàng loạt nghệ sĩ nổi tiếng, đặc biệt là dàn tân binh và các Chị đẹp được yêu mến đồng loạt lên tiếng xác nhận sẽ góp mặt. Sự xuất hiện của dàn nghệ sĩ được kỳ vọng sẽ làm nóng không khí WeChoice năm nay, đồng thời mang đến những khoảnh khắc đáng nhớ cả về thời trang lẫn cảm xúc tại một trong những sự kiện được mong đợi nhất đầu năm.

Sau khi tham gia Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, Huyền Baby trở thành cái tên được khán giả quan tâm và yêu mến

Chị đẹp Hậu Hoàng ghi điểm với hình ảnh nghệ sĩ giải trí đa tài, hài hước, có chiều sâu

Hòa Minzy ngày càng được khán giả yêu mến sau hơn 10 năm hoạt động

Sở hữu giọng hát hay và quá trình làm nghề nghiêm túc, Văn Mai Hương đang dần khẳng định vị thế trong làng nhạc Việt

Là một ca sĩ trẻ Gen Z với giọng hát ấm áp, điển trai, sự xuất hiện của Swan Nguyễn đang được khán giả mong chờ

Dylan Nguyễn hiện là gương mặt mới nổi và đầy triển vọng của làng thời trang Việt.

LEON được yêu mến sau show thực tế Tân binh toàn năng

Thái Lê Minh Hiếu là một gương mặt trẻ đầy tiềm năng trong làng giải trí Việt

Sau Tân binh toàn năng, O.D là gương mặt được quan tâm sau quá trình đào tạo kéo dài nhiều tháng trong chương trình truyền hình thực tế

BEX được được đầu tư về âm nhạc và định hướng hình ảnh, phù hợp với cá tính riêng sau Tân binh toàn năng

Lê Phạm Minh Quân là gương mặt nổi bật với bảng thành tích vũ đạo ấn tượng.

LAVM cùng csc thành viên của UPRIZE đã có một năm hoạt động nghệ thuật sôi nổi

Hồ Đông Quan xác nhận tham gia đêm gala WeChoice Awards 2025 sắp tới

Khán giả đang mong chờ sự xuất hiện của LIGHT trên thảm đỏ sự kiện

Trong nhóm, PN được đánh giá là một trong những thành viên có nền tảng chuyên môn nổi bật