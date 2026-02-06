Fanpage aFamily

Hòa Minzy, Văn Mai Hương cùng dàn Chị đẹp, tân binh xác nhận đổ bộ WeChoice Awards 2025: Thảm đỏ hứa hẹn "tinh hoa hội tụ"!

Thông tin dàn khách mời tham gia WeChoice Awards 2025 khiến khán giả không khỏi háo hức mong chờ.

WeChoice Awards đang là sự kiện được mong chờ nhất cuối tuần này. Đây không chỉ là lễ trao giải, mà còn là nơi ghi nhận những nỗ lực, đóng góp nổi bật trong nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội. Đêm gala vinh danh và trao giải WeChoice Awards 2025 sẽ chính thức diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) vào ngày 7/2, hứa hẹn mang đến không khí trang trọng, bùng nổ và đầy cảm xúc.

Trước giờ G, hàng loạt nghệ sĩ nổi tiếng, đặc biệt là dàn tân binh và các Chị đẹp được yêu mến đồng loạt lên tiếng xác nhận sẽ góp mặt. Sự xuất hiện của dàn nghệ sĩ được kỳ vọng sẽ làm nóng không khí WeChoice năm nay, đồng thời mang đến những khoảnh khắc đáng nhớ cả về thời trang lẫn cảm xúc tại một trong những sự kiện được mong đợi nhất đầu năm.

Gala WeChoice Awards 2025 nóng dần: Dàn tân binh, Chị đẹp xác nhận góp mặt, hứa hẹn màn xuất hiện đỉnh chóp - Ảnh 1.

Sau khi tham gia Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, Huyền Baby trở thành cái tên được khán giả quan tâm và yêu mến

Gala WeChoice Awards 2025 nóng dần: Dàn tân binh, Chị đẹp xác nhận góp mặt, hứa hẹn màn xuất hiện đỉnh chóp - Ảnh 2.

Chị đẹp Hậu Hoàng ghi điểm với hình ảnh nghệ sĩ giải trí đa tài, hài hước, có chiều sâu

Gala WeChoice Awards 2025 nóng dần: Dàn tân binh, Chị đẹp xác nhận góp mặt, hứa hẹn màn xuất hiện đỉnh chóp - Ảnh 3.

Hòa Minzy ngày càng được khán giả yêu mến sau hơn 10 năm hoạt động

Gala WeChoice Awards 2025 nóng dần: Dàn tân binh, Chị đẹp xác nhận góp mặt, hứa hẹn màn xuất hiện đỉnh chóp - Ảnh 4.

Sở hữu giọng hát hay và quá trình làm nghề nghiêm túc, Văn Mai Hương đang dần khẳng định vị thế trong làng nhạc Việt

Gala WeChoice Awards 2025 nóng dần: Dàn tân binh, Chị đẹp xác nhận góp mặt, hứa hẹn màn xuất hiện đỉnh chóp - Ảnh 5.

Là một ca sĩ trẻ Gen Z với giọng hát ấm áp, điển trai, sự xuất hiện của Swan Nguyễn đang được khán giả mong chờ

Gala WeChoice Awards 2025 nóng dần: Dàn tân binh, Chị đẹp xác nhận góp mặt, hứa hẹn màn xuất hiện đỉnh chóp - Ảnh 6.

Dylan Nguyễn hiện là gương mặt mới nổi và đầy triển vọng của làng thời trang Việt.

Gala WeChoice Awards 2025 nóng dần: Dàn tân binh, Chị đẹp xác nhận góp mặt, hứa hẹn màn xuất hiện đỉnh chóp - Ảnh 7.

LEON được yêu mến sau show thực tế Tân binh toàn năng

Gala WeChoice Awards 2025 nóng dần: Dàn tân binh, Chị đẹp xác nhận góp mặt, hứa hẹn màn xuất hiện đỉnh chóp - Ảnh 8.

Thái Lê Minh Hiếu là một gương mặt trẻ đầy tiềm năng trong làng giải trí Việt

Gala WeChoice Awards 2025 nóng dần: Dàn tân binh, Chị đẹp xác nhận góp mặt, hứa hẹn màn xuất hiện đỉnh chóp - Ảnh 9.

Sau Tân binh toàn năng, O.D là gương mặt được quan tâm sau quá trình đào tạo kéo dài nhiều tháng trong chương trình truyền hình thực tế

Gala WeChoice Awards 2025 nóng dần: Dàn tân binh, Chị đẹp xác nhận góp mặt, hứa hẹn màn xuất hiện đỉnh chóp - Ảnh 10.

BEX được được đầu tư về âm nhạc và định hướng hình ảnh, phù hợp với cá tính riêng sau Tân binh toàn năng

Gala WeChoice Awards 2025 nóng dần: Dàn tân binh, Chị đẹp xác nhận góp mặt, hứa hẹn màn xuất hiện đỉnh chóp - Ảnh 11.

Lê Phạm Minh Quân là gương mặt nổi bật với bảng thành tích vũ đạo ấn tượng.

Gala WeChoice Awards 2025 nóng dần: Dàn tân binh, Chị đẹp xác nhận góp mặt, hứa hẹn màn xuất hiện đỉnh chóp - Ảnh 12.

LAVM cùng csc thành viên của UPRIZE đã có một năm hoạt động nghệ thuật sôi nổi

Gala WeChoice Awards 2025 nóng dần: Dàn tân binh, Chị đẹp xác nhận góp mặt, hứa hẹn màn xuất hiện đỉnh chóp - Ảnh 13.

Hồ Đông Quan xác nhận tham gia đêm gala WeChoice Awards 2025 sắp tới

Gala WeChoice Awards 2025 nóng dần: Dàn tân binh, Chị đẹp xác nhận góp mặt, hứa hẹn màn xuất hiện đỉnh chóp - Ảnh 14.

Khán giả đang mong chờ sự xuất hiện của LIGHT trên thảm đỏ sự kiện

Gala WeChoice Awards 2025 nóng dần: Dàn tân binh, Chị đẹp xác nhận góp mặt, hứa hẹn màn xuất hiện đỉnh chóp - Ảnh 15.

Trong nhóm, PN được đánh giá là một trong những thành viên có nền tảng chuyên môn nổi bật

WeChoice Awards là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức, nhằm tôn vinh những con người, sự kiện, sản phẩm và công trình lan tỏa giá trị tích cực tới cộng đồng. Năm 2025, WeChoice Awards trở lại với thông điệp “Viết tiếp câu chuyện Việt Nam” – kể tiếp những câu chuyện về một Việt Nam vươn mình mạnh mẽ, kiêu hãnh, giàu nhiệt huyết và tinh thần cống hiến cho tương lai.

Cổng gửi đề cử đã chính thức khép lại, WeChoice Awards 2025 bước sang giai đoạn bình chọn, nơi cộng đồng cùng tôn vinh những đề cử xuất sắc và xứng đáng nhất. Giai đoạn bình chọn sẽ diễn ra đến 12h00 trưa ngày 6/2 tại website wechoice.vn. Kết quả bình chọn sẽ được công bố tại đêm Gala WeChoice Awards 2025 vào ngày 7/2.

