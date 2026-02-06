Hòa Minzy, Văn Mai Hương cùng dàn Chị đẹp, tân binh xác nhận đổ bộ WeChoice Awards 2025: Thảm đỏ hứa hẹn "tinh hoa hội tụ"!
Thông tin dàn khách mời tham gia WeChoice Awards 2025 khiến khán giả không khỏi háo hức mong chờ.
WeChoice Awards đang là sự kiện được mong chờ nhất cuối tuần này. Đây không chỉ là lễ trao giải, mà còn là nơi ghi nhận những nỗ lực, đóng góp nổi bật trong nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội. Đêm gala vinh danh và trao giải WeChoice Awards 2025 sẽ chính thức diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) vào ngày 7/2, hứa hẹn mang đến không khí trang trọng, bùng nổ và đầy cảm xúc.
Trước giờ G, hàng loạt nghệ sĩ nổi tiếng, đặc biệt là dàn tân binh và các Chị đẹp được yêu mến đồng loạt lên tiếng xác nhận sẽ góp mặt. Sự xuất hiện của dàn nghệ sĩ được kỳ vọng sẽ làm nóng không khí WeChoice năm nay, đồng thời mang đến những khoảnh khắc đáng nhớ cả về thời trang lẫn cảm xúc tại một trong những sự kiện được mong đợi nhất đầu năm.
WeChoice Awards là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức, nhằm tôn vinh những con người, sự kiện, sản phẩm và công trình lan tỏa giá trị tích cực tới cộng đồng. Năm 2025, WeChoice Awards trở lại với thông điệp “Viết tiếp câu chuyện Việt Nam” – kể tiếp những câu chuyện về một Việt Nam vươn mình mạnh mẽ, kiêu hãnh, giàu nhiệt huyết và tinh thần cống hiến cho tương lai.
Cổng gửi đề cử đã chính thức khép lại, WeChoice Awards 2025 bước sang giai đoạn bình chọn, nơi cộng đồng cùng tôn vinh những đề cử xuất sắc và xứng đáng nhất. Giai đoạn bình chọn sẽ diễn ra đến 12h00 trưa ngày 6/2 tại website wechoice.vn. Kết quả bình chọn sẽ được công bố tại đêm Gala WeChoice Awards 2025 vào ngày 7/2.