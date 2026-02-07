Chuyện gì đang xảy ra với Trường Giang và HIEUTHUHAI?

Gần đây, Trường Giang đã khiến đường đua phim Tết 2026 thêm phần thú vị khi tung trailer mới cho bộ phim Nhà Ba Tôi Một Phòng. Trong đó, nam nghệ sĩ giới thiệu đến khán giả một loạt gương mặt tham gia diễn xuất, thậm chí với vai trò cameo đặc sắc.

Trailer chính thức của Nhà Ba Tôi Một Phòng

Trong trailer mới của Nhà Ba Tôi Một Phòng, các ngôi sao khiến người xem thích thú khi xuất hiện gồm có Tiến Luật, Lâm Vỹ Dạ, Otis, Phát La... và đặc biệt là dàn cast 2 Ngày 1 Đêm. Những cái tên quen thuộc màn ảnh nhỏ nhiều năm qua như Kiều Minh Tuấn, Lê Dương Bảo Lâm, Ngô Kiến Huy, Cris Phan đều góp mặt trong dự án của "anh cả" Trường Giang. Thế nhưng, việc vắng bóng HIEUTHUHAI khiến cho mạng xã hội được dịp hoang mang trở lại.

Dàn cast đồ sộ trong Nhà Ba Tôi Một Phòng, gồm cả hội 2 Ngày 1 Đêm... trừ 1 người

Thậm chí, các bạn diễn như Cris Phan, Kiều Minh Tuấn... cũng công khai đăng đàn "ghẹo" cậu em khi vắng mặt khỏi trailer của Nhà Ba Tôi Một Phòng. Hiện tại, HIEUTHUHAI là gương mặt duy nhất trong dàn chủ chốt 2 Ngày 1 Đêm không có "tín hiệu" nào sẽ góp mặt trong phim Tết của Trường Giang. Mặt khác, netizen vẫn đang hy vọng "còn nước còn tát" trên khắp mạng xã hội, hy vọng nam rapper sẽ là "cú chốt hạ" bùng nổ mà nam đạo diễn muốn để lại đến phút cuối.

Các anh lớn chọc ghẹo bé út HIEUTHUHAI khi không xuất hiện trong trailer

Netizen bình luận: - Vẫn chưa thấy bóng hình bé Út đâu hết. - Chắc anh Giang muốn giữ Hiếu tới cuối, vẫn hy vọng nha. - 30 Chưa phải Tết, anh Cris cười hơi sớm nha. - Có Hiếu nữa mới đủ bộ 2 Ngày 1 Đêm, anh Giang tính hết rồi.

Trong Nhà Ba Tôi Một Phòng, Trường Giang vào vai người cha đơn thân tên Thạch, làm người giao mắm và ở chung nhà với cô con gái An (Đoàn Minh Anh đóng). Việc bảo vệ, che chở con quá mức của ông Thạch khiến An nảy sinh nhiều mâu thuẫn, nhất là khi cô có ước mơ riêng và đang quen bạn trai là Phát (Anh Tú Atus đóng). Ông Thạch nguyện mở lòng để bước vào thế giới của con nhưng không dễ dàng, nhất là khi những bóng hình quá khứ đột nhiên trở lại, dần chi phối tình cha con của ông và An. Với dàn cast đồ sộ, khán giả dự đoán Trường Giang còn đang ẩn giấu những bất ngờ khác, thay vì chỉ là chuyện tình thân, tình yêu đôi lứa đơn thuần.

Trường Giang giữ 3 vai trò đạo diễn - sản xuất - diễn xuất trong phim

Nhà Ba Tôi Một Phòng chính thức khởi chiếu vào mùng 1 Tết năm 2026.