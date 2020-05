Không muốn liệt mặt, đột tử trong mùa hè thì cả gia đình cần bỏ ngay 5 thói quen dùng điều hòa nguy hại này

Trong thời tiết nóng nực, bức bối của mùa hè thì điều hòa chính là một vị "cứu tinh" vô cùng quan trọng. Không ai phủ nhận được lợi ích mà điều hòa đem lại, tuy nhiên việc lạm dụng điều hòa hoặc sử dụng sai cách cũng có thể đe dọa sức khỏe, đặc biệt có thể gây liệt mặt, đột tử.

Năm 2019, bệnh viện đa khoa Hùng Vương tiếp nhận trường hợp bé trai 8 tuổi bị liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên phải. Nguyên nhân là do gia đình sử dụng điều hòa khi ngủ quá lạnh.

Trường hợp bé 8 tuổi bị liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên do dùng điều hòa sai cách.

Ngoài trường hợp của bé 8 tuổi trên còn rất nhiều trường hợp khác cũng bị nhập viện vì sai lầm khi nằm điều hòa, nhẹ thì choáng váng, nhức đầu, nặng thì đột tử rất nhanh.

Để không gặp phải những tai nạn này, các gia đình nên từ bỏ một số sai lầm tai hại dưới đây:

1. Để điều hòa chiếu thẳng vào mặt

Theo PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng (Nguyên Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai), điều hòa chỉ có thể phát huy chức năng làm mát khi được sử dụng đúng cách. Hiện nay, có nhiều phụ huynh đang mắc sai lầm khi sử dụng thiết bị này và vô tình khiến trẻ mắc bệnh đường hô hấp, viêm phổi…

Không nên để điều hòa chiếu thẳng vào mặt vì như vậy đồng nghĩa với việc thổi hơi lạnh trực tiếp lên người, khiến trẻ em, người già dễ nhiễm lạnh, mắc bệnh tật.



2. Lập tức ngồi trước điều hòa sau khi vừa tắm đêm

Theo lương y Bùi Hồng Minh (Nguyên Chủ tịch Hội Đông y Ba Đình, Hà Nội), tắm đêm vốn đã là một thói quen rất nguy hiểm, nếu kết hợp cùng việc ngồi điều hòa thì tác hại càng trở nên đáng sợ hơn.

Lương y Minh cho hay, cơ thể người sau khi tắm sẽ giảm, nếu lập tức ngồi dưới quạt hay điều hòa sẽ ảnh hưởng xấu tới hoạt động lưu thông máu, khiến máu lên não chậm, ảnh hưởng tới nhịp đập của tim và huyết áp. Nhóm người có sức khỏe và sức đề kháng yếu nếu nằm điều hòa ngay sau khi tắm sẽ rất dễ gặp tai biến, và đột quỵ.

Vị lương y này cho hay, sau khi tắm xong mỗi người nên lau khô cơ thể, tránh nằm phòng điều hòa. Nếu phòng đang bật sẵn điều hòa thì nên tắt đi để cơ thể dần thích nghi với nhiệt độ phòng rồi mới bật điều hòa lại.

3. Bật điều hòa ở nhiệt độ quá thấp

Bật điều hòa ở nhiệt độ quá thấp không chỉ gây tốn điện mà còn khiến người dùng dễ bị sốc nhiệt nếu chẳng may đang ngồi trong phòng điều hòa mà đi ra bên ngoài...

Để tránh gây sốc nhiệt, nhiều chuyên gia khuyên không nên bật điều hòa thấp hơn 5 độ C so với bên ngoài. Ngoại trừ những ngày nhiệt độ nóng trên 35 độ C, bạn có thể để điều hòa ở mức 28 độ C.

4. Thường xuyên đóng kín cửa

Những ngày nắng nóng, các gia đình chọn giải pháp bật điều hòa 24/24, đồng thời đóng kín các cánh cửa để hơi lạnh điều hòa không bị thất thoát gây tốn điện. Tuy nhiên, không khí trong phòng kín có thể trở nên độc hại gấp 2-5 lần không khí ngoài trời nếu chúng ta thường xuyên đóng chặt cửa.

Tốt nhất bạn nên sử dụng cá loại điều hòa công nghệ mới để có thêm chức năng lọc khí và diệt khuẩn, giúp căn phòng thoáng khí như đang được thở. Nếu không, khi nhiệt độ mát mẻ hơn vào buổi chiều hay tối, bạn nên mở rộng cửa, tắt điều hòa để tận hưởng không khí thoáng đãng.

5. Đang ở ngoài trời nắng lập tức bước vào phòng điều hòa

Thói quen này thực sự vô cùng nguy hiểm, lúc này cơ thể phải di chuyển từ một chỗ quá nóng sang một nơi quá lạnh có thể dẫn đến tình trạng sốc nhiệt, nguy cơ đột quỵ cực cao.

Tốt nhất khi ở bên ngoài trời nắng bước vào phòng, bạn nên để điều hòa ở nhiệt độ cao rồi hạ thấp dần. Ngoài ra, trước khi ra khỏi phòng 30 phút, bạn nên tắt điều hòa, mở cửa phòng cho không khí được lưu thông, đồng thời giúp cơ thể thích nghi dần với nhiệt độ bên ngoài.