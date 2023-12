Không khí lạnh liên tục tăng cường, miền Bắc chìm trong rét sâu dài ngày

Không khí lạnh tăng cường

Các tỉnh miền Bắc đang chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh rất mạnh, gây ra đợt rét đậm, rét hại diện rộng đầu tiên của mùa Đông. Nền nhiệt đo được tại nhiều điểm xuống dưới 10 độ như Mẫu Sơn là 1,2 độ, Sa Pa là 7,7 độ, tại Ngân Sơn (Bắc Kạn) là 7,8 độ, tại Mộc Châu là 8,4 độ,...

Dự báo miền Bắc, trong đó có Hà Nội rét đậm nhiều ngày tới.

Đỉnh Mẫu Sơn trong ngày 17/12 đã ghi nhận nền nhiệt 1,2 độ.

Đặc biệt, theo thông tin từ Trung tâm khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, một bộ phận không khí lạnh khác đang tiếp tục được tăng cường xuống nước ta.

Đến khoảng gần sáng và ngày 19/12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ.



Dự báo xa: Trong ba tháng đầu năm 2024, hoạt động của KKL có khả năng yếu hơn so với TBNN nên số ngày rét đậm, rét hại ở mức thấp hơn so với TBNN cùng thời kỳ. Tuy nhiên, cần đề phòng các đợt KKL có cường độ mạnh (đặc biệt trong tháng 01-02/2024) gây rét đậm, rét hại trên diện rộng và băng giá, sương muối ở khu vực vùng núi khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ngoài ra, số ngày mưa nhỏ, mưa phùn ở khu vực Bắc Bộ trong mùa Đông Xuân 2023-2024 có khả năng cao hơn TBNN.

Ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An trời tiếp tục rét đậm, vùng núi rét hại; ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế trời rét. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An phổ biến từ 9-12 độ, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 5-8 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ; ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế phổ biến từ 14-17 độ.

Trong đợt rét đậm, rét hại này ở khu vực trung du vùng núi phía Bắc có khả năng xảy ra băng giá, sương muối.

Dự báo rét đậm, rét hại ở miền Bắc, Bắc Trung Bộ còn kéo dài trong nhiều ngày tới.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ đêm nay đến ngày mai (19/12), khu vực miền Bắc chuyển mưa, mưa nhỏ rải rác. Từ đêm 19/12, khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa vừa, cục bộ có mưa to đến to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Bão JELAWAT suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trước khi vào biển Đông

Hồi 7h sáng 18/12, áp thấp nhiệt đới đi vào biển Đông, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 7,9 độ Vĩ Bắc; 126,4 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Đông miền Nam Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây, khoảng 20km/h.

Dự báo khoảng 7h ngày 19/12, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h. Gió cấp 6-7, giật cấp 9.

Đến 7h ngày 20/12, bão tiếp tục di chuyển Tây Tây Bắc, với tốc độ khoảng 20-25km/h, đi vào Biển Đông. Gió cấp 6, giật cấp 8. Khu vực ảnh hưởng phía Đông Nam khu vực Giữa Biển Đông và phía Đông Bắc khu vực Nam Biển Đông.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 15-20 km và suy yếu dần.