Không khí concert BIGBANG tại Hà Nội nóng lên từng giờ: Fan lên đồ từ sớm, sân khấu khủng rộng 64m sẵn sàng khai hỏa

Chỉ còn ít giờ trước khi BIGBANG gặp lại người hâm mộ Việt Nam trong đêm diễn đầu tiên của tour BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS > IN HANOI, khu vực sân vận động Mỹ Đình đã nóng lên từ trưa ngày 24/10. Không cần chờ đến lúc thần tượng xuất hiện, cộng đồng V.I.P đã tự tạo nên bầu không khí lễ hội bằng những bộ trang phục được chuẩn bị từ nhiều tháng trước, lightstick, banner và loạt phụ kiện mang dấu ấn nhóm nhạc. Với nhiều người, đây không chỉ là một buổi concert, mà còn là dịp gặp lại những người bạn chung đam mê sau nhiều năm đồng hành cùng BIGBANG.

Mỹ Đình trước giờ G: V.I.P lên đồ cực cháy, check-in từ trưa

Từ khoảng giữa trưa ngày 24/10, nhiều người hâm mộ đã có mặt tại sân vận động Mỹ Đình để check-in, dù khu vực đón khách mới bắt đầu mở cửa. Có người muốn tranh thủ chụp ảnh kỷ niệm, có người đến sớm để tìm vị trí thuận lợi vì sở hữu vé đứng, cũng có người đơn giản là không muốn bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào trong ngày đặc biệt.

Nhật Ánh, một fan sống tại Hà Nội cho biết cô đã có mặt ở sân từ 12h. Với tấm vé đứng trong tay, Ánh muốn đến sớm để tìm được vị trí đẹp. Cô cũng xem khoảng thời gian trước giờ diễn là cơ hội gặp gỡ cộng đồng V.I.P, những người có chung niềm yêu thích với nhóm nhạc.

Nhìn quanh khu vực sự kiện, dễ nhận ra không khí concert đã bắt đầu từ chính trang phục của khán giả. Khăn turban, mũ lưỡi trai, kính râm, áo phông in hình thần tượng và những món phụ kiện cá tính xuất hiện khắp nơi. Nhiều outfit mang màu sắc nổi bật, gợi nhớ phong cách thời trang của G-Dragon, khiến khu vực check-in chẳng khác nào một buổi trình diễn thời trang ngoài trời.

Lightstick, banner và photocard cũng được fan mang theo đầy đủ. Có người tranh thủ tạo dáng trước backdrop BIGBANG, có nhóm bạn cùng diện trang phục theo concept riêng, có người cầm banner và phụ kiện để lưu lại khoảnh khắc trước khi bước vào sân. Những chi tiết nhỏ ấy khiến không gian bên ngoài sân vận động trở nên rộn ràng, đầy màu sắc.

Điều thú vị là nhiều bộ trang phục không phải lựa chọn ngẫu hứng vào phút chót. Một số fan cho biết họ đã lên ý tưởng outfit từ nhiều tháng trước, cân nhắc cách phối đồ để vừa thể hiện cá tính, vừa bày tỏ tình cảm dành cho nhóm nhạc đã đồng hành với mình qua nhiều năm.

Fan Hong Kong đến Hà Nội từ 21/10, chuẩn bị cả vòng tay tình bạn để tặng V.I.P

Sức hút của concert còn thể hiện ở việc người hâm mộ từ nhiều quốc gia đã đến Hà Nội để tham dự sự kiện. Tim Koo, một fan đến từ Hong Kong, cho biết anh và nhóm bạn đã yêu thích BIGBANG hơn 16 năm. Cả nhóm có mặt tại Hà Nội từ ngày 21/10 để chuẩn bị cho đêm nhạc.

Không chỉ mang theo sự háo hức, nhóm bạn còn dành thời gian chuẩn bị những món đồ mang dấu ấn riêng. Họ tìm hình ảnh của các thành viên, từ những khoảnh khắc điển trai đến biểu cảm đáng yêu, hài hước, rồi in lên áo để tạo thành món đồ kỷ niệm. Nhóm cũng chuẩn bị nhiều vòng tay tình bạn để tặng những người hâm mộ gặp tại concert.

Với Tim Koo, niềm vui không chỉ nằm ở việc được nhìn thấy thần tượng trên sân khấu. Những cuộc gặp gỡ với các V.I.P khác, dù đến từ những nơi khác nhau, cũng là một phần đáng nhớ của hành trình. Anh chia sẻ rằng chỉ cần được gặp các thành viên BIGBANG thôi đã là niềm hạnh phúc lớn.

Đây cũng là nét đặc biệt của những concert có cộng đồng fan lâu năm: Tình yêu dành cho nghệ sĩ không chỉ được thể hiện bằng tiếng hát hay ánh sáng từ lightstick, mà còn qua những món quà tự chuẩn bị, những bộ trang phục được đầu tư và sự kết nối giữa những người chưa từng quen biết trước đó.

Quầy merchandise đông khách, ai cũng muốn mang về một món kỷ niệm

Bên cạnh khu vực check-in, quầy merchandise của BIGBANG cũng thu hút đông đảo người hâm mộ. Các món đồ lưu niệm và phụ kiện mang dấu ấn nhóm nhạc trở thành điểm dừng chân được nhiều người quan tâm trước giờ diễn.

Với fan lâu năm, merchandise không đơn thuần là một món đồ mua tại concert. Đó còn có thể là kỷ vật gắn với một chuyến đi, một lần gặp lại thần tượng hoặc một dấu mốc đặc biệt trong hành trình làm V.I.P. Vì vậy, không ít người tranh thủ ghé quầy để xem các sản phẩm, lựa chọn món đồ phù hợp và bổ sung vào bộ sưu tập cá nhân.

Khu vực sự kiện vì thế không chỉ có những màn check-in liên tục mà còn là nơi người hâm mộ giao lưu, trao đổi và chia sẻ sự háo hức. Tất cả tạo nên bầu không khí sôi động ngay cả khi chương trình chính thức chưa bắt đầu.

Nếu cộng đồng V.I.P là phần tạo nên sức nóng bên ngoài sân vận động, sân khấu chính là tâm điểm được chờ đợi khi concert bắt đầu. Theo thông tin từ ban tổ chức, sân khấu tại Hà Nội có quy mô tương đương sân khấu ở Goyang, Hàn Quốc, với chiều rộng 64m.

Hệ thống màn hình LED treo trượt có kích thước lên tới 60 x 14m, với hành trình trượt dài nhất 76m. Những thông số này cho thấy sân khấu được thiết kế để tạo ra các chuyển động thị giác quy mô lớn, mở ra nhiều khả năng dàn dựng trong suốt chương trình.

Bên cạnh hệ thống màn hình, âm thanh và các hiệu ứng sân khấu cũng là những yếu tố được khán giả mong đợi. Theo thông tin từ ban tổ chức, chương trình sẽ có pháo hoa, cột lửa cùng nhiều hiệu ứng ở những đoạn cao trào, góp phần tạo nên không gian âm nhạc đúng với tinh thần “COSMOS” của tour diễn.

Công tác đón khách cũng được bố trí theo từng hạng vé, gồm CAT 1 đến CAT 5, Premium, Ultimate, Diamond, Gold và Skybox. Các khu vực check-in, kiểm tra an ninh và phân luồng khách được sắp xếp để hỗ trợ người hâm mộ hoàn tất thủ tục trước khi vào sân.

BIGBANG trở lại đúng dịp kỷ niệm 20 năm debut

Hai đêm diễn tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình diễn ra vào ngày 24 và 25/10, thuộc tour BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS > IN HANOI. Theo thông tin trong tài liệu của ban tổ chức, chuyến lưu diễn đánh dấu sự trở lại của nhóm sau 9 năm kể từ tour thế giới gần nhất với tư cách một nhóm, đúng dịp kỷ niệm 20 năm debut, với lịch trình dự kiến gồm 33 đêm diễn tại 19 thành phố.

Đêm nhạc do AEG Presents Asia, Carpa và VPBank đồng tổ chức, phối hợp cùng YG Entertainment, với sự đồng hành của VPBank và Mastercard.

Trước giờ G, Mỹ Đình đã có đủ những dấu hiệu của một ngày hội lớn: Fan đến từ sớm, outfit được chuẩn bị công phu, những món quà dành cho cộng đồng V.I.P và một sân khấu quy mô lớn đang chờ sáng đèn. Với những người đã yêu BIGBANG suốt nhiều năm, đây không chỉ là cuộc hẹn với âm nhạc mà còn là dịp để gặp lại bạn bè, sống lại những kỷ niệm và cùng nhau tạo thêm một dấu mốc đáng nhớ.

Giờ đây, điều người hâm mộ chờ đợi nhất là khoảnh khắc ánh đèn sân khấu bật sáng và những giai điệu quen thuộc vang lên tại Mỹ Đình. Trước khi BIGBANG chính thức xuất hiện, cộng đồng V.I.P đã biến khoảng thời gian chờ đợi thành một phần không thể thiếu của concert.