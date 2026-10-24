"Anh sếp showbiz" đang gặp biến căng, bị tòa án cưỡng chế trả nợ hơn 71 tỷ đồng

Cách đây 1 tuần, Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương khiến cả showbiz Hoa ngữ xôn xao khi bất ngờ "đánh úp" công khai con trai đầu lòng. Tuy nhiên, cả hai không nhận được những phản hồi tích cực từ công chúng. Nguyên nhân là vì từ lúc vướng tin đồn hẹn hò đến lúc cưới xin và sinh con, Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương luôn lảng tránh, phủ nhận, thậm chí kiện luôn fan đăng tải chuyện đời tư của mình ra tòa với lý do lan truyền tin đồn thất thiệt .Thế nhưng, cuối cùng mọi thứ đều là thật. Sự "giả dối" của cặp đôi chủ tịch - nàng thơ bị một bộ phận dân tình "ném đá" dữ dội.

Khi sóng gió nói trên còn chưa qua, vào ngày 23/10, Hoàng Tử Thao được cho biết vừa vướng vào tranh chấp pháp lý. Công ty Long Thao Entertainment do Hoàng Tử Thao kiểm soát thực tế, nhưng không trực tiếp giữ chức người đại diện theo pháp luật hoặc giám đốc điều hành, đã bị Tòa án quận Triều Dương (Trung Quốc) cưỡng chế thi hành án với số tiền hơn 20,4 triệu NDT (khoảng 71,4 tỷ đồng). Số tiền thi hành án này cao gấp 4,5 lần vốn đăng ký 4,5 triệu NDT (17,4 tỷ đồng) của công ty. Hiện, nguyên nhân cụ thể của vụ việc vẫn chưa được công khai.

Công ty của Hoàng Tử Thao bị tòa án cưỡng chế hành án với số tiền 71,4 tỷ đồng. Ảnh: Weibo.

Theo truyền thông Hoa ngữ, Long Thao Entertainment đang ở trạng thái “bị thi hành án”. Điều này có nghĩa là sau khi bản án hoặc quyết định có hiệu lực, bên liên quan chưa tự nguyện thực hiện nghĩa vụ nên chủ nợ đã đề nghị tòa án cưỡng chế thi hành. Tình trạng này không đồng nghĩa với việc công ty đã bị liệt vào danh sách đối tượng thất tín - thường được gọi là “con nợ chây ì”, và cũng không phải hành vi phạm tội hình sự trong trường hợp không có những tình tiết đặc biệt như tài sản cá nhân và tài sản công ty bị trộn lẫn hoặc cổ đông không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ góp vốn.

Tuy nhiên, nếu Hoàng Tử Thao chưa góp đủ số vốn đã cam kết, có hành vi trộn lẫn tài sản cá nhân với tài sản công ty hoặc chuyển dịch tài sản nhằm trốn tránh nghĩa vụ, chủ nợ vẫn có thể đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét trách nhiệm hình sự của người kiểm soát thực tế là nam ca sĩ. Trước đây, Long Thao Entertainment đã liên quan đến nhiều vụ kiện, bao gồm tranh chấp bảo hiểm, tranh chấp hợp đồng dịch vụ mạng, bị tòa án áp dụng biện pháp hạn chế tiêu dùng ở mức cao do chưa thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản tiền tranh chấp hợp đồng cho đối tác.

Công ty của Hoàng Tử Thao thường xuyên dính vào tranh chấp pháp lý, kiện tụng. Ảnh: Sina.

Hoàng Tử Thao sinh năm 1993, từng lấy nghệ danh TAO, ra mắt trong nhóm nhạc đình đám Kpop EXO khi vừa tròn 19 tuổi. Anh rời nhóm do mâu thuẫn với công ty quản lý cũ SM vào năm 2015. Kể từ đó, Hoàng Tử Thao trở về quê nhà Trung Quốc hoạt động với tư cách ca sĩ, diễn viên và thành lập 1 công ty giải trí riêng mang tên LONGTAO Entertainment .

Hoàng Tử Thao có xuất thân bề thế, giàu có. Anh là con trai của ông Hoàng Trung Đông - người nắm giữ khối tài sản lên đến 3 tỷ USD (76,2 nghìn tỷ đồng) và 4-5 khu đất rộng lớn tại Thanh Đảo (Trung Quốc). Năm 1997, cha của Hoàng Tử Thao đã xếp vị trí thứ 7 trong danh sách những người giàu nhất Thanh Đảo (Trung Quốc). Sau khi cha qua đời vào năm 2020, Hoàng Tử Thao được thừa kế toàn bộ tài sản. Truyền thông xứ tỷ dân gọi cựu thành viên EXO là nam idol giàu có hàng đầu của showbiz Hoa ngữ.

Tháng 12/2024, anh thông báo kết hôn với Từ Nghệ Dương, ca sĩ kiêm diễn viên người Trung Quốc, từng là thực tập sinh của SM Entertainment. Đến tháng 10/2025, cặp đôi đã tổ chức đám cưới cực hoành tráng tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Sau khi công khai con đầu lòng trong tranh cãi, tài khoản MXH của Hoàng Tử Thao được cho biết liên tục sụt giảm lượng người theo dõi. Theo tờ QQ, trong 30 ngày qua, chỉ riêng tài khoản Douyin của nam ca sĩ đã giảm hơn 530.000 lượt theo dõi. Hiện, tổng số người follow anh chỉ còn khoảng 34,6 triệu. Điều này cho thấy thiện cảm của Hoàng Tử Thao trong mắt công chúng ngày càng giảm sút.

Hoàng Tử Thao - Từ Nghệ Dương công khai con đầu lòng vào ngày 15/10. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, QQ