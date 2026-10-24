Đang nóng tin cặp trai tài gái sắc showbiz gen Z ly hôn sau 5 ngày cưới vì đàng trai ngoại tình

Sáng 24/10, tờ News1 đưa tin, cuộc hôn nhân của nam rapper Hàn Quốc - Yang Hong Won và nữ người mẫu xinh đẹp Won Hyun Joo đang đối mặt với cơn sóng gió lớn sau khi đàng trai dính lùm xùm ngoại tình. Đáng nói, vụ scandal quan hệ ngoài luồng nổ ra chỉ 5 ngày sau khi cặp đôi cử hành hôn lễ.

Giữa tâm bão ồn ào, 2 ngôi sao vừa đồng loạt hủy theo dõi nhau trên mạng xã hội. Từ đây, nghi vấn Yang Hong Won - Won Hyun Joo ly dị đã xuất hiện rần rần trên khắp các nền tảng trực tuyến xứ củ sâm.

Công chúng cho rằng Yang Hong Won - Won Hyun Joo đã ly hôn sau khi đàng trai dính tin ngoại tình. Ảnh: Naver

Vụ ồn ào nổ ra khi 1 cư dân mạng tên A bất ngờ đăng đàn tố Yang Hong Won phản bội bà xã: “Chú rể mới cưới lại đi nhà nghỉ với gái lạ, thế này chẳng phải là 1 hành động vô cùng sai trái hay sao?”. Đồng thời, A còn công khai loạt tin nhắn đã gửi cho nữ người mẫu Won Hyun Joo và nội dung cuộc gọi điện thoại với Yang Hong Won.

Trong diễn biến mới, công ty quản lý vừa lên tiếng bác bỏ thông tin Yang Hong Won ngoại tình sau lưng vợ người mẫu: “Những tuyên bố của người A là sai sự thật, và những tài liệu mà người này cung cấp thực chất là sản phẩm đã bị chỉnh sửa với ý đồ xấu”.

Đáng nói, dù thừa nhận Yang Hong Won có tới nhà nghỉ với gái lạ nhưng phía công ty vẫn 1 mực phủ nhận thông tin nam nghệ sĩ có hành vi bất chính với người phụ nữ này: “Chúng tôi thừa nhận Yang Hong Won có vào nhà nghỉ với 1 người phụ nữ (tạm gọi là B). Tuy nhiên, hành động này xảy ra trong 1 tình thế bất đắc dĩ. 2 người họ không có cuộc trò chuyện nào đặc biệt trong lúc uống rượu, và hoàn toàn không có bất kỳ hành vi thân mật nào bên trong căn phòng đó”.

Cuối cùng, người đại diện khẳng định sẽ nhờ pháp luật can thiệp nhằm bảo vệ danh dự cho Yang Hong Won: “Người A đã đe dọa Yang Hong Won và cô B nhằm mục đích tống tiền. Nhưng khi không đạt được ý đồ của mình, A đã lên mạng tố cáo Yang Hong Won ngoại tình dựa trên những thông tin sai lệch. Do đó, Yang Hong Won và cô B đã đồng loạt khởi kiện người A với các tội danh bao gồm tống tiền, vi phạm Đạo luật trừng phạt dành cho hành vi theo dõi và bôi nhọ danh dự do phát tán thông tin sai lệch”.

Công ty chủ quản thừa nhận Yang Hong Won có vào nhà nghỉ với gái lạ nhưng khẳng định hành vi của 2 người họ là hoàn toàn trong sáng. Ảnh: Nate

Ngoài ra, 1 nhân chứng khác (C) tự nhận đã có mặt tại hiện trường vào thời điểm đó cũng vừa đăng bài viết khẳng định A bịa chuyện, vu khống nhằm mục đích đòi tiền Yang Hong Won.

Được biết, Yang Hong Won sinh năm 1999, là quán quân mùa đầu tiên của High School Rapper. Trong suốt sự nghiệp, anh từng ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc gây tiếng vang, chiếm lĩnh thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng lớn nhỏ. Trong khi đó, Won Hyun Joo sinh năm 1997, hơn Yang Hong Won 2 tuổi, là người mẫu kiêm YouTuber tại Hàn Quốc. Cô gây chú ý khi đăng tải loạt Vlog về cuộc sống thường ngày và quá trình nuôi dạy con cái.

Yang Hong Won - Won Hyun Joo đón con gái đầu lòng chào đời hồi tháng 11/2024. Nhưng phải tới thời điểm cách đây 5 ngày, họ mới làm đám cưới linh đình ở Seoul.

Yang Hong Won - Won Hyun Joo là cặp trai tài gái sắc nổi tiếng ở Kbiz. Ảnh: IGNV

Cặp đôi vừa làm đám cưới cách đây 5 ngày. Ảnh: Naver