Lưu Diệc Phi kém sắc, dàn sao gầy trơ xương tại thảm đỏ hot nhất

Châu Dã (trái) nổi bật với bộ lễ phục màu vàng tươi tắn, làm nổi bật làn da trắng sáng. Khác với những người đẹp cùng lứa thường lựa chọn trang phục ngọt ngào, Tôn Thiên định vị phong cách cá nhân phóng khoáng, unisex, tạo nên vẻ đẹp độc đáo. Cô diện áo khoác Elisabetta Franchi, trang phục bên trong của Victoria’s Secret, kết hợp quần dài Shang1 By Shangyi. Tôn Thiên sinh năm 1997, tốt nghiệp Học viện Hý kịch Trung Quốc. Người đẹp cao 1,72 m, tỷ lệ cơ thể như người mẫu, với đôi chân chiếm 65% cơ thể, từng nhiều lần trở thành đề tài nóng trên mạng xã hội. Nữ diễn viên còn được đánh giá có nhiều nét giống Jun Ji Hyun của Hàn Quốc. Năm 2026, Tôn Thiên liên tiếp có 3 phim đóng nữ chính đều hiệu quả là Người làm ăn lớn, Tình yêu của người thực dụng và Đầu xuân tươi sáng.