Không hổ danh là "ông hoàng Kpop", G-DRAGON lại tiếp tục tạo trend

Đã từ lâu, cái tên G-Dragon không chỉ gắn liền với âm nhạc mà còn là một "hệ tư tưởng" trong giới thời trang. Từ việc biến những chiếc áo khoác vải tweed quen thuộc của nữ giới thành biểu tượng nam tính thời thượng, lăng xê mốt giẫm gót giày (sneaker mule), cho đến trào lưu sơn móng tay hay mái tóc mullet đình đám... thủ lĩnh BIGBANG luôn là người định hình luật chơi. Việc nam nghệ sĩ phá vỡ các lằn ranh giới tính, thoải mái diện đồ nữ hay đeo trang sức unisex đã trở thành thương hiệu cá nhân khó ai bì kịp.

Và mới đây nhất, "kẻ dẫn đầu" lại tiếp tục khiến giới mộ điệu phải xôn xao săn lùng khi lăng xê một món phụ kiện tưởng chừng chỉ dành riêng cho các quý cô.

Dạo gần đây, người hâm mộ tinh mắt nhận ra một chiếc đồng hồ nhỏ nhắn liên tục đồng hành cùng G-Dragon trên khắp các nền tảng mạng xã hội. Không chạy theo số đông với những cỗ máy thời gian thể thao hầm hố hay nạm kín kim cương phô trương, sự lựa chọn của anh lại là mẫu đồng hồ nữ Piaget Sixtie phiên bản vàng hồng.

Thiết kế mang đậm âm hưởng Art Deco này có điểm nhấn là mặt số oval thanh mảnh được chế tác từ đá ngọc lam (Turquoise) nguyên khối. Sắc xanh thiên thanh mang những đường vân độc bản, kết hợp cùng gu thẩm mỹ "dị biệt" của G-Dragon, vô tình lại trở thành một điểm nhấn cực kỳ "nghệ" và phá cách trên cổ tay nam rapper.

Sở hữu vóc dáng và cổ tay mảnh khảnh, G-Dragon dường như sinh ra để chinh phục những thiết kế nhỏ gọn. Việc anh cố tình chọn một chiếc đồng hồ nữ có kích cỡ vỏn vẹn 29mm hoàn toàn là một nước đi có chủ đích về mặt styling.

Vốn là bậc thầy của nghệ thuật phối đồ xếp lớp (stacking), một mặt số tinh tế, mỏng nhẹ chính là "chìa khóa" hoàn hảo để anh tự do layer cùng hàng tá vòng tay, nhẫn hay các phụ kiện đính kèm khác mà không hề tạo cảm giác phô phang, nặng nề. Thêm vào đó, phần dây đeo bằng vàng hồng được chế tác tinh xảo, mềm mại và ôm sát cổ tay như một dải lụa càng giúp món phụ kiện hòa hợp tuyệt đối với phong cách phi giới tính, tự do và phóng túng đặc trưng của anh.

Việc G-Dragon mê mẩn một thiết kế 29mm của Piaget một lần nữa khẳng định quan điểm thời trang cốt lõi của anh: Sự xa xỉ và cái đẹp thực thụ không bao giờ bị giới hạn bởi giới tính.

G-Dragon cũng không hề đơn độc trên con đường "bẻ cong" các quy chuẩn này. Xu hướng nam giới diện đồng hồ nữ đang dần nở rộ trong giới tinh hoa, điển hình như nam ca sĩ The Weeknd cũng từng khiến giới sưu tầm ngả mũ khi diện chiếc đồng hồ nữ Piaget Limelight đính kim cương và sapphire. Rõ ràng, khi gu thẩm mỹ cá nhân lên tiếng, mọi rào cản quy chuẩn đều có thể bị phá vỡ!