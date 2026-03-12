Không Còn Chúng Ta (Once We Were Us) là phim điện ảnh Hàn Quốc thuộc thể loại melodrama lãng mạn, do đạo diễn Kim Do Young thực hiện, với hai diễn viên chính là Moon Ga Young và Koo Kyo Hwan. Tác phẩm này là bản remake của bộ phim Trung Quốc nổi tiếng Us and Them từng gây sốt một thời trên thị trường quốc tế.

Phim kể câu chuyện bắt đầu từ năm 2008 khi Jeong Won (Moon Ga Young) và Eun Ho (Koo Kyo Hwan) tình cờ gặp nhau trên chuyến xe về quê và dần nảy sinh tình cảm trong những năm tháng tuổi trẻ đầy mộng mơ nhưng cũng rất chật vật. Cả hai cùng chia sẻ ước mơ, cùng bước qua giai đoạn trưởng thành trong thành phố lớn, tuy nhiên áp lực cuộc sống và những lựa chọn cá nhân dần kéo họ đi theo hai hướng khác nhau. Nhiều năm sau, họ bất ngờ gặp lại nhau trên một chuyến bay và buộc phải đối diện với ký ức của quãng thời gian từng thuộc về nhau, từ đó khơi lại những cảm xúc vừa ấm áp vừa đau lòng về một mối tình đã không thể đi đến cuối cùng.

Một chuyện tình day dứt lòng người

Không ồn ào bằng những câu chuyện tình được dựng lên từ các cú twist kịch tính, Không Còn Chúng Ta lựa chọn một con đường khác, lặng lẽ và gần gũi hơn khi kể về hành trình trưởng thành của hai người trẻ từng tin rằng chỉ cần có tình yêu thì mọi thứ rồi sẽ ổn. Bộ phim theo chân Jeong Won và Eun Ho từ những ngày đầu còn là sinh viên, khi cả hai bước vào Seoul với một hành trang rất quen thuộc của tuổi trẻ: vài ước mơ lớn, rất ít tiền trong túi và một niềm tin mãnh liệt rằng mình sẽ làm nên điều gì đó khác biệt. Jeong Won khao khát trở thành kiến trúc sư nhưng phải chấp nhận học ngành công tác xã hội để giữ học bổng, còn Eun Ho nuôi giấc mơ kiếm tiền từ chính trò chơi mình lập trình nhưng lại phải vật lộn với những công việc làm thêm bị bóc lột sức lao động.

Những ngày tháng chật vật đó được bộ phim khắc họa bằng hàng loạt chi tiết rất đời thường, từ những ca làm việc kéo dài tới kiệt sức của Eun Ho cho tới việc Jeong Won chấp nhận làm tại nhà mẫu để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Thế nhưng giữa vô vàn lo toan cơm áo, họ vẫn giữ được sự bồng bột của tuổi trẻ, vẫn có một nhóm bạn để cùng đứng bên bờ sông Hàn và hét thật to về những ước mơ nghe vừa ngây ngô vừa táo bạo - kiếm một tỷ nhờ game tự làm ra, vào được công ty lớn, làm việc tại Silicon Valley hay đơn giản là một cuộc sống tốt hơn ở nơi khác.

Tại thời điểm ấy, chẳng ai biết rõ mình sẽ thực hiện những điều đó bằng cách nào, nhưng chính sự mơ hồ đó lại tạo nên nguồn năng lượng khiến họ tiếp tục tiến về phía trước. Cấu trúc kể chuyện của phim vì thế không đặt nặng vào các biến cố lớn mà tập trung vào từng lát cắt nhỏ trong hành trình trưởng thành của hai nhân vật, nơi những lựa chọn cá nhân dần khiến con đường chung của họ bắt đầu lệch hướng. Một trong những điểm thú vị nhất của bộ phim nằm ở cách tách biệt quá khứ và hiện tại bằng ngôn ngữ hình ảnh rất rõ rang rằng những ký ức tuổi trẻ được bao phủ bởi gam màu rực rỡ, tràn đầy sức sống, trong khi hiện tại nhiều năm sau lại hiện lên bằng tông trắng đen lạnh lẽo. Sự thay đổi màu sắc không chỉ là thủ pháp thị giác mà còn giống như một lời nhắc nhở về khoảng cách thời gian và cảm xúc giữa hai con người từng là cả thế giới của nhau. Khi sắc màu biến mất, không gian phim trở nên tĩnh lặng và nặng trĩu, như thể mọi ký ức đẹp đẽ đều đã được đặt lại phía sau. Thủ pháp này còn được cài cắm khéo léo trong chính trò chơi do Eun Ho tạo ra với chi tiết “nếu Eris không tìm được Jane, thế giới sẽ chuyển sang đen trắng”, một ẩn dụ giản dị nhưng hiệu quả cho câu chuyện tình yêu của hai nhân vật.

Nhịp phim chậm rãi, lời thoại tiết chế và âm nhạc nhẹ nhàng khiến câu chuyện diễn ra như một dòng hồi tưởng dài, nơi người xem không bị ép phải khóc hay phải xúc động mà tự nhiên nhận ra bóng dáng tuổi trẻ của mình trong từng khung hình. Đó cũng là lý do khiến bộ phim trở nên dễ đồng cảm, bởi đằng sau câu chuyện của Jeong Won và Eun Ho là một câu hỏi rất quen thuộc nhưng chưa bao giờ dễ dàng để trả lời - liệu tình yêu có đủ lớn để chống chọi với những áp lực khắc nghiệt của cuộc sống hay không?

Bản remake có vượt qua bản gốc?

Đặt cạnh bản gốc là Us and Them, phiên bản Hàn Quốc Không Còn Chúng Ta rõ ràng bước vào một thử thách khó tránh khỏi: làm sao kể lại một câu chuyện quen thuộc mà vẫn mang đến cảm giác mới mẻ. Bộ phim không cố gắng phá vỡ cấu trúc cũ mà chọn cách tinh chỉnh những chi tiết nhỏ trong cảm xúc và diễn xuất, và ở khía cạnh này, tác phẩm phần nào đã đạt được hiệu quả.

Trung tâm của thành công đó nằm ở màn thể hiện của Moon Ga Young và Koo Kyo Hwan. Cả hai không diễn theo kiểu bùng nổ cảm xúc mà lựa chọn lối thể hiện tiết chế, tập trung vào những ánh nhìn, những khoảng lặng và những cử chỉ rất nhỏ. Chính sự tinh tế đó khiến những rung động ban đầu của Jeong Won và Eun Ho trở nên chân thực, đặc biệt ở những phân đoạn khi họ gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách. Chỉ cần một ánh mắt lặng đi hay một nụ cười gượng gạo cũng đủ để khán giả cảm nhận được hàng loạt ký ức đang dồn lại giữa hai con người từng yêu nhau sâu đậm.

Phần thoại của bộ phim cũng được viết khá chắc tay, nhiều câu đối thoại mang sắc thái đời thường nhưng lại gợi cảm giác rất thật, như thể người xem đang nghe hai người quen cũ trò chuyện thay vì chứng kiến một cảnh phim được dàn dựng. Tuy vậy, nếu phải tìm ra điểm khiến bản remake này chưa thực sự vượt qua cái bóng của bản gốc thì đó có lẽ nằm ở chemistry giữa hai diễn viên chính.

Moon Ga Young và Koo Kyo Hwan đều diễn tốt, thậm chí ở một số phân đoạn cảm xúc họ còn thể hiện chiều sâu tâm lý rõ ràng hơn, nhưng sự kết nối giữa hai nhân vật đôi khi vẫn thiếu một chút bùng nổ. Khoảng cách tuổi tác ngoài đời khiến những cảnh hồi tưởng về thời sinh viên đôi lúc chưa hoàn toàn thuyết phục, đặc biệt khi bộ phim muốn khắc họa một tình yêu trẻ trung, bồng bột và nhiều năng lượng. Khán giả vẫn có thể cảm nhận được sự dịu dàng và nỗi tiếc nuối trong mối quan hệ của họ, nhưng cảm giác “điên cuồng vì tuổi trẻ” lại không hiện lên rõ nét như kỳ vọng.

Chấm điểm: 4/5

Về tổng thể, cảm giác mà bộ phim để lại vì thế cũng giống như một chuyến quay về ngắn ngủi của chính khán giả, trở lại quãng thời gian từng có “chúng ta”, để rồi dừng lại ở hiện tại nơi “không còn chúng ta” nữa. Và trong khoảnh khắc đó, nhiều người có thể bất chợt nhận ra hình bóng của mình trong câu chuyện, nhớ về một tuổi trẻ từng đầy ắp ước mơ, về những người bạn đã đi qua đời mình, và về một tình yêu mà khi ấy ta từng nghĩ rằng có thể giữ được mãi mãi.