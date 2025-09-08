Sau 15 ngày ra rạp, Mưa Đỏ đã chạm mốc 500 tỷ đồng (theo Box Office Vietnam), trở thành bộ phim đạt doanh thu này nhanh nhất lịch sử điện ảnh Việt.

Cơn sốt vẫn chưa hạ nhiệt, dàn cast cũng vì thế mà nhận về sự chú ý đặc biệt. Trong đó có tiểu đội trưởng Tạ do Phương Nam thủ vai. Nhiều người không chỉ tò mò về vợ của Tạ trong phim mà cũng quan tâm đến thông tin về vợ của Phương Nam ngoài đời thực.

Clip hút gần 2 triệu view của vợ chồng "anh Tạ". Nguồn: Yến Trịnh.

Những clip được vợ "anh Tạ" quay bắt trend cùng chồng cũng bất ngờ lọt xu hút, hút nhiều lượt xem. Có clip chỉ 14 giây đã hút gần 2 triệu view, được quay khi nam diễn viên chưa giảm cân để vào vai. anh Tạ Lần này, không phải nhan sắc anh Tạ trước khi "tàn" mà vẻ ngoài vợ anh mới là điều gây chú ý hơn cả.

Ai nấy đều dành lời khen ngợi cho nhan sắc vợ nam diễn viên 9X - xinh đẹp và trẻ trung. Nhiều người dí dỏm nhận ra sự trùng hợp với nhân vật trong phim và tên vợ người đời của nam diễn viên. Đó là tạ và Yến. Vợ Phương Nam tên thật là Trịnh Hải Yến.

"Đủ wow rồi đó, vợ ảnh xinh quá, nhìn cứ như hotgirl", "Ảnh tên Tạ mà vợ tên Yến thì kinh rồi", "Hậu phương của đồng chí Tạ xinh nhất rồi đấy", "Dễ thương dữ trời ơi", "Không hề trùng hợp hơn khi vợ anh Tạ ngoài đời tên Yến...",... là những bình luận của cư dân mạng.

Cặp đôi thường xuyên đăng tải hình ảnh gia đình hạnh phúc lên mạng xã hội.

Chính Phương Nam cũng đăng lại clip TikTok của vợ, khen xinh đẹp, khéo léo,...

Hải Yến tốt nghiệp chuyên ngành đạo diễn truyền hình Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, nên càng thấu hiểu cho công việc của chồng.

Cả hai là "thanh mai trúc mã", kết hôn từ năm 2021. Sau khi sinh con gái đầu lòng tên gọi ở nhà là Nguyên Ốc, Hải Yến lui về làm hậu phương, hỗ trợ chồng trong quá trình làm nghề. Gần đây, cô cũng xuất hiện cùng chồng trong các buổi ra mắt phim, quản lý Group fans của chồng,...

Hải Yến sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, trẻ trung.

Nhan sắc xinh đẹp, dịu dàng cùng tính cách thân thiện, dễ mến của Hải Yến nhận về nhiều lời khen ngợi của dân mạng. Phương Nam cũng dành nhiều lời có cánh, hành động yêu chiều khi xuất hiện cùng vợ. Anh từng chia sẻ tất cả những vai diễn có được sự yêu mến mà anh đảm nhận đều nhờ vào một phần công sức của bà xã.

Khi đi cinetour, Phương Nam tuy bận rộn với công việc, song luôn hỏi han, quan tâm vợ; không để cô phải xách đồ nặng. Nguồn: Edward Nhiều Chuyện

Một clip dí dỏm khác được Phương Nam đăng tải chia sẻ về chuyện tình của cả hai là "thanh mai trúc mã". Nguồn: Nguyễn Phương Nam.

Trên MXH, các tiểu phẩm dí dỏm và vlog du lịch ghi lại những khoảnh khắc bên gia đình do cặp đôi đăng tải khiến nhiều người hâm mộ vô cùng thích thú. Anh thay vợ vào bếp, làm việc nhà, đưa đón con. Khi đi công tác xa nhà, nam diễn viên dành trọn ngày nghỉ để gọi điện tâm sự với người thương.

Gần đây, cô con gái 4 tuổi của cặp đôi này cũng góp mặt diễn xuất trong MV Nỗi đau giữa hòa bình của nữ ca sĩ Hòa Minzy - vào vai con gái anh Tạ. Cô bé cũng được bố mẹ thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc đáng yêu trên fanpage gia đình có 1k người theo dõi.

Cô bé (mặc áo hồng chấm bi) xuất hiện trong một vài cảnh quay đầu tiên của phim - vào vai con anh Tạ.

Cả nhà thường dành thời gian đi du lịch cùng nhau.

Ảnh: FBNV.