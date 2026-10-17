Không gì cản nổi phim Hàn rating top 1 cả nước: Tăng tới đâu chóng mặt tới đó, nữ chính khiến cả thế giới dè chừng

Chỉ sau một tuần lên sóng, Doctor X đã chính thức vượt mốc rating 15%, tiếp tục phá kỷ lục của chính mình qua từng tập. Từ 11,4% ở màn chào sân, bộ phim do Kim Ji Won đóng chính tăng vọt lên 15,1% ở tập 3, tương đương mức tăng 3,7% chỉ sau ba tập phát sóng. Đáng chú ý, thành tích ấn tượng này được thiết lập ngay giữa lúc tác phẩm vướng tranh cãi về tính chính xác y khoa, cho thấy sức hút của nữ diễn viên Kim Ji Won cùng hình tượng bác sĩ thiên tài vẫn đủ sức kéo khán giả ngồi trước màn hình. Chưa kể tỷ suất người xem ở nhóm khán giả 20 - 49 tuổi (nhóm khán giả mục tiêu về mặt thương mại) còn đạt trung bình 4,7%, có thời điểm lên tới 5,23% cho thấy sức hút không gì cản nổi của Doctor X.

Tốc độ tăng trưởng này khiến Doctor X trở thành một trong những cái tên đáng chú ý nhất trên màn ảnh Hàn Quốc hiện tại. Ở thị trường quốc tế, bộ phim cũng từng đứng đầu bảng xếp hạng chương trình truyền hình không nói tiếng Anh trên Netflix trong tuần đầu phát sóng và liên tục tạo ra cơn sốt ở nhiều quốc gia châu Á.

Hiện tại, Doctor X đang vướng tranh luận về cách khắc họa môi trường bệnh viện, năng lực của đội ngũ y tế và mức độ chính xác của các tình huống chuyên môn. Một người tự nhận là bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình cho biết đã gửi đơn đề nghị xem xét chương trình, cho rằng phim có những chi tiết bóp méo thực tế y khoa và xây dựng hình ảnh bác sĩ thiếu năng lực một cách quá đơn giản. Một số ý kiến khác cũng đặt câu hỏi về cách tác phẩm xử lý quy trình cấp cứu và phẫu thuật.

Tập 3 tiếp tục đẩy hình tượng bác sĩ bất bại của Gye Su Jeong (Kim Ji Won) lên cao trào. Sau khi các bác sĩ tại Bệnh viện Gu Seodae nghi ngờ phương pháp phẫu thuật của Su Jeong có liên quan đến một nhân vật bí ẩn mang tên Doctor X, cô bị điều chuyển xuống phòng cấp cứu, nơi tình trạng thiếu nhân lực và những vấn đề trong hệ thống bệnh viện càng bộc lộ rõ. Cùng lúc đó, cái chết của nhân viên cấp cứu Seo Jin Young trong quá khứ được nhắc lại, phơi bày hậu quả của việc bệnh viện không bảo đảm đủ nhân lực cho những tình huống khẩn cấp.

Biến cố lớn nhất xảy ra khi Yeo Jeong Sun, nhân viên vệ sinh thuê ngoài của bệnh viện, đột ngột ngã quỵ vì xuất huyết não. Bệnh nhân cần được phẫu thuật khẩn cấp, nhưng các bác sĩ lại chần chừ, lo ngại trách nhiệm và những rủi ro có thể ảnh hưởng đến bản thân. Trong khi mọi người còn tranh cãi, Su Jeong đã chủ động chuẩn bị cho tình huống xấu nhất từ trước và trực tiếp bước vào phòng mổ.

Khi đồng nghiệp yêu cầu dừng phẫu thuật vì nghi ngờ cô không có chứng chỉ chuyên khoa thần kinh, hồ sơ chứng minh năng lực của Su Jeong được đưa ra, đảo ngược hoàn toàn tình thế. Nữ bác sĩ thực hiện thành công ca mở hộp sọ, cứu sống bệnh nhân và khiến những người từng tìm cách cản trở cô không thể phủ nhận tài năng. Một lần nữa, Su Jeong chứng minh danh xưng “nữ bá tước điên trong phòng phẫu thuật” không phải lời tâng bốc vô căn cứ.

Tuy nhiên, Su Jeong vẫn chưa thể yên ổn. Khi Jang Hee Suk đề nghị tăng thù lao cho cô sau ca phẫu thuật thành công, Bu Seung Kwon bất ngờ gọi bác sĩ ngoại khoa mới Na Dae Il đến và quyết định tạm hoãn hợp đồng của Su Jeong. Tình tiết này mở ra cuộc đối đầu mới, đồng thời cho thấy dù năng lực của nữ chính đã được chứng minh, cô vẫn phải tiếp tục chiến đấu với những toan tính phía sau cánh cửa bệnh viện.

Những hình ảnh trong tập 3 Doctor X

Với rating tăng liên tiếp qua ba tập, Doctor X đang có màn trở lại đáng chú ý của Kim Ji Won. Tranh cãi y khoa có thể tiếp tục là điểm gây chia rẽ, nhưng ở thời điểm hiện tại, sức hút của nữ bác sĩ bất khả chiến bại vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Và nếu đà tăng trưởng này tiếp tục, những tập tiếp theo sẽ là phép thử xem Doctor X có thể tiến xa đến đâu trong cuộc đua rating.