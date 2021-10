Ông chủ nhà cho Thế giới Di động thuê: "Tôi không nghèo, nếu lúc trước họ thương lượng tôi sẵn sàng giảm, giờ thì 1 đồng cũng không"

8 tháng đầu năm, TGDĐ lãi sau thuế hơn 3.000 tỉ đồng

Cuối tháng 9, Thế Giới Di Động công bố doanh thu thuần hợp nhất lũy kế 8 tháng đầu năm đạt 78.495 tỷ đồng , tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó doanh thu online đóng góp hơn 7.540 tỷ đồng cho MWG, tăng 17% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế theo đó đạt 3.006 tỷ đồng , tăng 12% so với cùng kỳ. Với kết quả này, tập đoàn đã hoàn thành 63% kế hoạch doanh thu và 63% kế hoạch lợi nhuận cả năm.