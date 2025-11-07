Đến một độ tuổi nhất định, vấn đề về chuyển hóa có thể xuất hiện ngày càng nhiều, ví dụ như tình trạng táo bón thường xuyên xảy ra. Chúng ta đều biết táo bón sẽ mang lại ảnh hưởng cực lớn đến cuộc sống, vì vậy cần thường xuyên ăn những thực phẩm giúp nhuận tràng thông tiện để giảm bớt táo bón.

Tuy nhiên, thực phẩm nhuận tràng thông tiện rốt cuộc nên ăn gì? Nếu không hiểu rõ, chúng ta sẽ rất khó lựa chọn. Chúng ta biết rằng khi bị táo bón, độc tố trong cơ thể tăng lên, không thể bài tiết ra ngoài, dẫn đến mặt mọc đốm, mụn, nước da xỉn màu, tối sạm. Thông qua việc chọn lọc ăn những thực phẩm có lợi cho việc nhuận tràng thải độc, phòng ngừa táo bón, sẽ duy trì nhan sắc tươi đẹp.

1. Những thực phẩm thanh hỏa bài độc là gì?

Độc tố trong cơ thể đến từ đâu? Đều do thấp, nhiệt, đàm, hỏa tích tụ thành "độc". Trong đó, độc tố từ phân lưu lại (túc tiện) chính là nguồn gốc ảnh hưởng lớn nhất đến sức khỏe. Bài trừ túc tiện, phòng ngừa táo bón, bôi trơn đường ruột, dọn sạch rác thải trong ruột, cải thiện môi trường bên trong cơ thể có tác dụng giải quyết vấn đề này. Lựa chọn một số thực phẩm bài độc và kiên trì vận động là cách đúng đắn để loại bỏ độc tố.

Thông qua điều chỉnh chế độ ăn để làm sạch độc tố trong cơ thể, kết hợp vận động vừa phải để ra mồ hôi, thúc đẩy tuần hoàn máu sẽ giúp bài trừ độc tố tốt hơn.

Rau củ nhuận tràng thông tiện: Nấm mộc nhĩ đen, mộc nhĩ trắng, khoai lang, rong biển, nấm hương.

Trái cây nhuận tràng thông tiện: Chanh dây, thanh long, xoài, táo, nho, đào.

Ngũ cốc tạp lương nhuận tràng: Yến mạch, gạo lứt, kiều mạch, ngô.





2. Phương pháp hỗ trợ gan bài độc

Gan có vai trò giải độc quan trọng. Các loại độc tố sau khi qua gan sẽ biến thành chất không độc hoặc ít độc. Trong ăn uống hàng ngày, chúng ta có thể ăn nhiều cà rốt, tỏi, nho, quả vô hoa quả để giúp gan bài độc.

Cà rốt là thực phẩm bài thủy ngân hiệu quả, chứa lượng lớn pectin có thể kết hợp với thủy ngân, đẩy nhanh việc bài tiết. Mỗi ngày ăn một ít cà rốt còn có thể kích thích tuần hoàn máu đường tiêu hóa, cải thiện hệ tiêu hóa, chống lại gốc tự do gây lão hóa.

Tỏi chứa thành phần đặc biệt có thể giảm nồng độ chì trong cơ thể.

Nho giúp gan, ruột, dạ dày loại bỏ rác thải trong cơ thể, đồng thời tăng cường chức năng tạo máu.

Quả sung chứa axit hữu cơ và nhiều loại enzym, có thể bảo vệ gan và giải độc, thanh nhiệt và làm ẩm ruột, hỗ trợ tiêu hóa.

3. Phương pháp hỗ trợ thận bài độc

Thận cũng giúp bài độc, nó lọc độc tố trong máu và chất thải sinh ra từ quá trình phân giải protein, sau đó bài tiết ra ngoài qua nước tiểu. Dưa chuột, anh đào và các loại rau quả khác đều có tác dụng giúp thận bài độc.

Dưa chuột có tác dụng lợi tiểu, làm sạch niệu đạo, giúp thận bài độc tố hệ tiết niệu. Dưa chuột chứa cucurbitacin, axit cucumis… còn giúp phổi, dạ dày, gan bài độc.

Anh đào là thực phẩm thuốc tự nhiên rất quý giá, giúp thận bài độc, đồng thời có tác dụng thông tiện nhẹ.

4. Phương pháp nhuận tràng bài độc

Nhuận tràng bài độc giúp ruột nhanh chóng loại bỏ độc tố. Nhưng nếu tiêu hóa kém, độc tố sẽ lưu lại trong ruột, bị tái hấp thu, gây hại lớn cho sức khỏe. Konjac, nấm mộc nhĩ đen, rong biển, táo, dâu tây, yến mạch, nấm hương, gạo lứt, thanh long, chanh dây, nho, ngô, kiều mạch… đều giúp hệ tiêu hóa bài độc.

Konjac - thực phẩm chiết xuất từ cây khoai nưa - được gọi là "người quét dạ dày, ruột", "chất làm sạch máu". Nó có thể loại bỏ chất thải bám trên thành ruột.

Nấm mộc nhĩ đen chứa keo thực vật có lực hút mạnh, có thể hút tạp chất còn lại trong hệ tiêu hóa, làm sạch máu. Thường xuyên ăn mộc nhĩ đen có thể loại bỏ chất ô nhiễm trong cơ thể.

Thanh long có tác dụng bài độc bảo vệ dạ dày, thúc đẩy tiêu hóa, thanh túc tiện. Thanh long giàu albumin thực vật, loại albumin có hoạt tính này sẽ tự động kết hợp với ion kim loại nặng trong cơ thể, bài tiết ra ngoài qua hệ bài tiết, từ đó giải độc, thanh túc tiện, đồng thời bảo vệ thành dạ dày.

Chanh dây có tác dụng sinh tân lợi yết, nhuận tràng thông tiện, bài độc dưỡng nhan. Siêu chất xơ trong chanh dây thúc đẩy bài tiết, giảm táo bón, loại bỏ chất kích thích bám dính trong ruột, tránh kích thích ruột và tái hấp thu, ngăn chặn chất độc tích tụ trong cơ thể, từ đó cải thiện làn da, làm đẹp dung nhan.

Táo chứa axit galacturonic giúp bài độc, pectin ngăn thức ăn thối rữa trong ruột.

Dâu tây chứa nhiều axit hữu cơ, pectin và khoáng chất, làm sạch dạ dày ruột.

Gạo lứt được coi là "thợ ống nước" có tác dụng làm sạch đại tràng, khi đi qua ruột sẽ hút nhiều chất ứ đọng, cuối cùng loại bỏ ra khỏi cơ thể.

5. Các thực phẩm bài độc khác trong thực đơn

Cần tây chứa nhiều chất xơ dồi dào, giống như thiết bị lọc, lọc bỏ chất thải trong cơ thể. Thường xuyên ăn có thể kích thích cơ thể bài độc, đồng thời điều tiết cân bằng nước, cải thiện giấc ngủ.

Khổ qua – thực phẩm vị đắng thường có tác dụng giải độc. Trong khổ qua có một loại protein giúp loại bỏ chất độc trong cơ thể.

Đậu xanh từ xưa đã là thực phẩm giải độc cực kỳ hiệu quả, đối với kim loại nặng, thuốc trừ sâu và các loại ngộ độc thực phẩm đều có tác dụng nhất định, chủ yếu thông qua việc đẩy nhanh chuyển hóa chất độc trong cơ thể, thúc đẩy bài tiết ra ngoài.

Trà chứa tea polyphenol, polysaccharide và vitamin C đều có tác dụng đẩy nhanh bài tiết chất độc trong cơ thể.

Khuyến cáo:

Khi bị táo bón có thể ăn nhiều chuối, cần lưu ý chỉ chuối chín kỹ mới có tác dụng nhuận tràng thông tiện. Có thể ăn nhiều cần tây, hẹ và các loại rau giàu chất xơ khác, cũng có thể ăn nhiều ngũ cốc nguyên cám, tất cả đều giúp thúc đẩy nhu động ruột.