Không dám tin đây là “Nàng Dae Jang Geum” Lee Young Ae sau khi bị đại gia hủy hôn ngay trước đám cưới

Sáng 16/7, tờ Osen đưa tin, “nàng Dae Jang Geum” Lee Young Ae vừa cùng ông xã - đại gia Jeong Ho Young lộ diện hiếm hoi trong 1 buổi gặp mặt với người quen. Ngay lập tức, diện mạo của nữ minh tinh họ Lee ở thời điểm hiện tại đã trở thành chủ đề nóng khiến cả mạng xã hội phải ồn. Trên các diễn đàn trực tuyến, công chúng đồng loạt sửng sốt vì sao nữ sinh năm 1971 quá đỗi trẻ trung ở tuổi 55, thậm chí thoạt nhìn ai cũng nghĩ cô chỉ khoảng U35 là cùng.

Trước ống kính, Lee Young Ae khiến khán giả xuýt xoa không ngớt trước làn da trắng mịn, căng bóng hồng hào gần như không tì vết. Nụ cười rạng rỡ, tự nhiên cùng đôi mắt hút hồn cũng góp phần làm nổi bật lên khí chất thanh tao đầy cuốn hút từ đại minh tinh.

Bên cạnh đó, ông xã đại gia của Lee Young Ae cũng nhận được nhiều lời khen ngợi cho diện mạo trẻ trung hơn nhiều so với tuổi 75 cùng ngoại hình phong độ đúng chuẩn 1 doanh nhân thành đạt.

Ở tuổi 55, Lee Young Ae khiến công chúng phải trầm trồ ngưỡng mộ vì màn “lão hóa ngược” khó tin. Nếu không biết chính xác năm sinh của “nàng Dae Jang Geum”, công chúng còn tưởng nữ diễn viên mới đang ở độ tuổi U35. Ảnh: Naver

Được biết, ông xã Lee Young Ae là người Mỹ gốc Hàn, tốt nghiệp Học viện Công nghệ Illinois, hiện nắm trong tay khối tài sản lên tới 2 nghìn tỷ won (gần 40 ngàn tỷ đồng). Vị doanh nhân này chuyển về Hàn Quốc sinh song, làm ăn từ năm 1980. Sau khi gia nhập ngành viễn thông Hàn Quốc vào những năm 1980, ông từng trải qua thời gian làm việc tại K-One Electronics, Bell Telecommunications Korea và ST Korea trước khi đảm nhận vị trí chủ tịch Raycom Korea, công ty công nghiệp quốc phòng. Theo truyền thông Hàn Quốc, Raycom Korea chuyên sản xuất các thiết bị liên quan đến quân sự như thiết bị liên lạc điện tử, điện thoại không dây, máy tính, thiết bị liên lạc mạng...

Chồng Lee Young Ae nắm trong tay khối tài sản gần 40 ngàn tỷ đồng. Ảnh: Naver

Còn nhớ Lee Young Ae gặp Jeong Ho Young vào năm nữ diễn viên vừa tròn 21 tuổi. 2 người họ lần đầu gặp gỡ thông qua sự giới thiệu của người quen. Nữ minh tinh họ Lee quyết định tiến tới hôn nhân sau khi làm bạn khoảng 17 năm với đại gia Jeong Ho Young.

Ban đầu, cuộc hôn nhân của Lee Young Ae - Jeong Ho Young đã gây tranh cãi dữ dội, bởi lẽ đại gia họ Jeong được cho là có đời sống tình ái khá hỗn loạn. Theo đó, Jeong Ho Young từng trải qua 1 đời vợ - bà Kim Soo Ryun. Nguồn tin cho biết cặp đôi này ly hôn bởi đại gia họ Jeong có phụ nữ khác bên ngoài.

Sau khi về Hàn, Jeong Ho Young tiếp tục vướng nhiều tin tình ái. Trong đó có mối tình với đại minh tinh 1 thời Shim Eun Ha làm tiêu tốn giấy mực của báo giới. Jeong Ho Young - Shim Eun Ha từng có mối quan hệ sâu đậm đến mức chuẩn bị cử hành hôn lễ cổ tích. Tuy nhiên chỉ 2 ngày trước đám cưới, Shim Eun Ha bất ngờ hủy hôn, khiến công chúng lúc bấy giờ sốc nặng. Nguồn tin cho biết, mỹ nhân họ Shim không còn tin tưởng đại gia họ Jeong nữa nên mới quyết định đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ.

Thời gian đầu khi Lee Young Ae tuyên bố cưới Jeong Ho Young, nhiều người từng nghĩ cặp đôi này khó có thể bền lâu, nguyên nhân xuất phát từ hàng loạt ồn ào tình ái của đàng trai. Thế nhưng tới nay, “nàng Dae Jang Geum” vẫn đang hạnh phúc, viên mãn bên chồng đại gia hơn 20 tuổi sau 17 năm kết hôn bất chấp những lo lắng ban đầu từ công chúng.

Chồng Lee Young Ae từng bị Shim Eun Ha (bên phải) hủy hôn 2 ngày trước đám cưới. Ảnh: Nate