Siêu phẩm mới chiếu 3 tiếng đã đảo lộn trật tự phòng vé Việt: Doanh thu hơn top 27 cộng lại, nhất định phải xem

Từ khi công bố dự án, The Odyssey đã là cái tên được cả thế giới điện ảnh dõi theo. Đây là bộ phim mới nhất của Christopher Nolan sau thành công vang dội của Oppenheimer, đồng thời được chính giới phê bình và truyền thông quốc tế gọi là một trong những bộ phim tham vọng nhất trong sự nghiệp của đạo diễn người Anh. Khi chính thức công chiếu trên toàn cầu, tác phẩm ngay lập tức được giới phê bình quốc tế tán dương bằng những mỹ từ hoa mỹ nhất, thậm chí được ca ngợi là "kiệt tác điện ảnh vĩ đại nhất thập kỷ" nhờ quy mô dàn dựng hoành tráng và chiều sâu nghệ thuật đỉnh cao.

Và đúng như kỳ vọng, ngay khi đổ bộ phòng vé Việt, The Odyssey đã tạo nên một màn "chào sân" không thể ấn tượng hơn. Sau khi mở bán vé khoảng 3 tiếng, bộ phim đã thống trị tuyệt đối trên bảng xếp hạng doanh thu.

Theo số liệu từ Box Office Vietnam vào trưa 17/7, The Odyssey đang dẫn đầu doanh thu trong ngày với hơn 2,9 tỷ đồng, bán ra hơn 20.600 vé trên 1.613 suất chiếu. Trong khi đó, vị trí thứ hai là Minions & Quái Vật mới thu về khoảng 905 triệu đồng, còn Quỷ Bất Hồn xếp thứ ba với khoảng 375 triệu đồng.

Đáng chú ý, tổng doanh thu toàn thị trường trong ngày mới chỉ hơn 5 tỷ đồng. Điều này đồng nghĩa riêng The Odyssey đã chiếm gần 60% doanh thu phòng vé, phần doanh thu còn lại của 27 bộ phim đang phát hành cộng lại vẫn không vượt qua được tác phẩm của Christopher Nolan. Nói cách khác, chỉ sau vài giờ công chiếu, bom tấn Hollywood đã gần như "một mình một ngựa", đảo lộn hoàn toàn cục diện phòng vé Việt.

Không phải ngẫu nhiên mà The Odyssey lại có thể oanh tạc phòng vé không chỉ ở Việt Nam mà còn trên toàn cầu như vậy. Sức hút của bộ phim đến từ bàn tay vàng của Christopher Nolan. Vị đạo diễn thiên tài một lần nữa khẳng định đẳng cấp thế giới khi đảm nhận vai trò cầm trịch. Phong cách làm phim thách thức trí tuệ, hạn chế tối đa kỹ xảo CGI để sử dụng hiệu ứng thực tế giúp bộ phim dài 173 phút này giữ chân người xem không thể rời mắt một giây nào. Bên cạnh đó, cốt truyện sử thi vĩ đại khi tái hiện lại hành trình sử thi thần thoại đầy bi tráng, đặt con người vào những thử thách sinh tử khốc liệt nhất của số phận cũng thu hút không ít sự tò mò, mong đợi từ giới mộ điệu.

The Odyssey được chuyển thể từ thiên sử thi cùng tên của Homer, kể về hành trình kéo dài 10 năm của vị vua Ithaca - Odysseus (Matt Damon) - trên đường trở về quê hương sau cuộc chiến thành Troy. Sau khi chiến thắng, Odysseus phải đối mặt với hàng loạt thử thách tưởng chừng không thể vượt qua: những cơn bão dữ dội do các vị thần nổi giận, quái vật biển, phù thủy, người khổng lồ Cyclops và vô số cám dỗ khiến ông nhiều lần cận kề cái chết. Trong khi đó, ở quê nhà, hoàng hậu Penelope vẫn kiên trì chờ đợi chồng trở về giữa vòng vây của những kẻ muốn chiếm lấy vương quốc.

Dưới bàn tay của Christopher Nolan, câu chuyện thần thoại kinh điển được tái hiện bằng quy mô điện ảnh đồ sộ với những đại cảnh hoành tráng, kỹ xảo tiết chế nhưng giàu tính hiện thực và phong cách kể chuyện nhiều tầng đặc trưng của ông.

Bộ phim quy tụ dàn diễn viên hạng A của Hollywood như Matt Damon trong vai Odysseus, bên cạnh Tom Holland thủ vai hoàng tử Telemachus (con trai của Odysseus), Zendaya vai Nữ thần trí tuệ và chiến tranh Athena, Anne Hathaway trong vai Hoàng hậu Penelope (vợ của Odysseus), Lupita Nyong'o đóng vai kép nàng Helen thành Troy và người chị em song sinh Clytemnestra, Robert Pattinson vai kẻ cầu hôn xảo quyệt Antinous cùng nhiều tên tuổi đình đám khác. Chính đội hình diễn viên toàn sao cũng là một trong những yếu tố khiến dự án trở thành tâm điểm chú ý suốt nhiều tháng qua.

Nhiều nhà phê bình quốc tế nhận định đây không đơn thuần là một bộ phim giải trí mà là một sự kiện văn hóa đại chúng. Phim cũng là trải nghiệm điện ảnh đúng nghĩa, phát huy tối đa lợi thế của màn ảnh rộng và các định dạng chiếu cao cấp như IMAX.

Mộng Zu

Nguồn: Box Office