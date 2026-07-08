Nữ minh tinh Park Jung Sook trở nên nổi tiếng khắp châu Á nhờ vai Hoàng hậu trong bộ phim ăn khách 1 thời Nàng Dae Jang Geum. Thế nhưng ngay khi ở đỉnh cao sự nghiệp, nữ nghệ sĩ bỗng dưng mất hút hoàn toàn khỏi showbiz, để lại nỗi tiếc nuối lớn trong lòng công chúng.

Tới nay, Park Jung Sook vừa bất ngờ làm khách mời ở 1 talk show được phát sóng trên kênh YouTube Jo Eun Joo’s Q trong ngày 8/7 và hé lộ về cuộc sống của bản thân sau khi đột ngột dừng đóng phim. Đáng chú ý, ngoại hình hiện tại của nữ minh tinh họ Park đã khiến công chúng không khỏi ngỡ ngàng. Park Jung Sook xuất hiện với gương mặt già nua hằn rõ dấu vết tuổi tác cùng mái tóc bạc đầy đầu, trông khác xa so với thời tham gia diễn xuất trong Nàng Dae Jang Geum.

Công chúng ngỡ ngàng, không nhận ra nổi Hoàng hậu của bộ phim Nàng Dae Jang Geum năm nào. Ảnh: Naver

Trong buổi trò chuyện mới đây, Park Jung Sook cho biết hiện mình đang đảm nhận chức vụ người đại diện cho 1 cơ quan trực thuộc Chính quyền thành phố Seoul sau khi rời xa làng giải trí: “Tôi đang phụ trách tổng quát các chính sách của Seoul liên quan tới phụ nữ và gia đình. Tôi hiện giữ chức Giám đốc điều hành của Quỹ Phụ nữ và Gia đình Seoul, 1 cơ quan trực thuộc thành phố”.

Nhìn lại khoảng thời gian còn hoạt động trong làng giải trí, nữ diễn viên họ Park không khỏi bồi hồi: “Truyền thông là 1 lĩnh vực cực kỳ thu hút và có tầm ảnh hưởng lớn. Tôi chỉ làm việc trong ngành truyền thông vỏn vẹn khoảng 10 năm thôi, từ năm 1992 đến năm 2003. Bộ phim Nàng Dae Jang Geum cũng chính là tác phẩm cuối cùng trong sự nghiệp nghệ thuật của tôi. Chẳng phải đã hơn 20 năm trôi qua rồi sao? Thực ra sự nghiệp của tôi bắt đầu với công việc làm đại sứ quảng bá cho Triển lãm Daejeon Expo, đi khắp thế giới để quảng bá cho Hàn Quốc. Sau đó, việc tham gia diễn xuất trong Nàng Dae Jang Geum đã mở ra cho tôi 1 con đường mới. Nhờ Nàng Dae Jang Geum, tôi bỗng được nhiều khán giả nước ngoài biết đến”.

Park Jung Sook cũng lần đầu hé lộ về cuộc sống của mình sau khi rời xa ánh đèn sân khấu: “Khi làn sóng văn hóa giải trí Hàn Quốc trỗi dậy trên thế giới, tôi đã nghĩ mình nên tạm dừng hoạt động để ra nước ngoài du học khám phá thêm về thế giới xung quanh. Khi ra nước ngoài, nhiều khán giả đã nhận ra tôi nhờ vai Hoàng hậu trong Nàng Dae Jang Geum. Sau đó, tôi bắt đầu làm việc với tư cách người đứng đầu ở 1 tổ chức quốc tế, trở thành giáo sư đại học và hiện tại đang làm lãnh đạo tại 1 cơ quan công quyền. Khán giả nhìn thấy tôi ngày nay có thể sẽ nói ‘Cô đã thay đổi rất nhiều’ hoặc ‘Thời gian đã để lại dấu ấn trên gương mặt cô ấy rồi’ trong sự ngỡ ngàng”.

Những chia sẻ mới đây của Park Jung Sook đã thu hút được sự quan tâm lớn từ công chúng. Ảnh: Nate

Park Jung Sook chính thức ra mắt làng giải trí hồi năm 1993 với tư cách người dẫn chương trình phát sóng trực tiếp tại Daejeon Expo. Sau đó, nữ nghệ sĩ hoạt động tích cực với tư cách 1 phát thanh viên qua hàng loạt chương trình như Good Morning Wide, Scholarship Quiz, Talk Show with Im Sung Hoon,... Năm 2003, nữ minh tinh họ Park ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả trong và ngoài lãnh thổ Hàn Quốc nhờ vai diễn Hoàng hậu ở bộ phim truyền hình kinh điển Nàng Dae Jang Geum của đài MBC. Sau đó, Park Jung Sook bỗng dưng dừng hoạt động ở showbiz và chuyển sang làm việc tại các tổ chức quốc tế.

Tới năm 2012, nữ ngôi sao đình đám 1 thời kết hôn với chính trị gia Lee Jae Young. Cặp đôi đã có với nhau 1 người con trai.

Trong lần hiếm hoi tâm sự về cuộc hôn nhân bên ông xã chính trị gia, nữ diễn viên họ Park cho hay: “Tôi kết hôn năm 42 tuổi và sinh con sau đó 1 năm. Thời điểm chúng tôi lấy nhau, ông xã còn đang làm việc tại tổ chức quốc tế, sau đó anh ấy bất ngờ bước chân vào chính trường. Tôi đã nhận ra rằng cuộc sống này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài”.

Park Jung Sook là nữ nghệ sĩ đa năng ở Kbiz, từng nhận được nhiều sự mến mộ nhờ visual hiền dịu. Ảnh: Naver

Park Jung Sook xuất hiện cùng Lee Young Ae trong 1 phân cảnh ở bộ phim Nàng Dae Jang Geum lên sóng hồi năm 2003. Ảnh: Nate