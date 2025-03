Không chỉ Lisa, thành viên gầy nhất BLACKPINK cũng xuất hiện tại lễ trao giải Oscar

Sáng 3/3 (giờ Việt Nam), lễ trao giải Oscar lần thứ 97 đã diễn ra tại Nhà hát Dolby, Ovation Hollywood. Bên cạnh những màn trao giải thưởng danh giá cho các tác phẩm điện ảnh, sự chú ý của khán giả đổ dồn vào sự xuất hiện của Lisa (BLACKPINK). Cô đã làm nên dấu ấn lịch sử khi trở thành idol Kpop đầu tiên tham dự và có màn trình diễn tại lễ trao giải cao quý này.

Sau thời gian chờ đón, Lisa xuất hiện như một “thiên thần” khi bay từ trên không và gây ấn tượng với bản cover ca khúc Live And Let Die nhằm tri ân loạt phim James Bond. Đây cũng là ca khúc chủ đề của bộ phim ra mắt năm 1973 do ban nhạc Wings thể hiện. Dù tiết mục chỉ vỏn vẹn hơn 1 phút nhưng sự xuất hiện của một idol Kpop trên sân khấu của lễ trao giải lâu đời nhất thế giới đã lập tức thu hút sự quan tâm và nhận tràng pháo tay của dàn nghệ sĩ quốc tế có mặt.

Clip màn trình diễn của Lisa tại lễ trao giải Oscar

Lisa có màn trình diễn mang dấu ấn lịch sử tại lễ trao giải Oscar

Bên cạnh đó, người hâm mộ còn không khỏi thích thú với sự xuất hiện đặc biệt khác của một thành viên BLACKPINK đó là Rosé. Theo đó, sau khi khép lại lễ trao giải, khán giả có mặt đã ghi lại khoảnh khắc Lisa dành cho hai nghệ sĩ Doja Cat và RAYE những cái ôm cũng như nụ hôn chào tạm biệt.

Thế nhưng điều gây bất ngờ hơn cả đó chính là ekip Oscar đã sử dụng APT. - siêu hit toàn cầu của Rosé để làm nhạc nền kết thúc lễ trao giải. GIây phút này khiến nhiều người phấn khích bởi dù không trực tiếp có mặt nhưng việc Rosé “xuất hiện” theo cách vô cùng đặc biệt cũng chứng minh ca khúc thực sự là một bản hit mang tầm quốc tế. Đây cũng là một sản phẩm âm nhạc hiếm hoi đến từ một nghệ sĩ Kpop vang lên tại lễ trao giải danh giá như Oscar.

Clip APT. của Rosé (BLACKPINK) vang lên tại lễ trao giải Oscar

Khoảnh khắc ca khúc APT. của Rosé xuất hiện tại lễ trao giải Oscar

Dù không trực tiếp có mặt nhưng “sự xuất hiện” đặc biệt của Rosé tại Oscar khiến nhiều người thích thú

APT. là sản phẩm âm nhạc đánh dấu màn hợp tác quốc tế giữa Rosé (BLACKPINK) và Bruno Mars lên sóng vào giữa tháng 10/2024. Sau khi lên sóng, ca khúc lập tức gây bão toàn cầu với hàng loạt thành tích “không đếm xuể”. Bài hát ra mắt ở vị trí #1 trên cả hai bảng xếp hạng Billboard Global 200 và Global Excl. US, trở thành đĩa đơn thứ hai của cả Rosé và Bruno Mars đạt vị trí này sau On the Ground (2021) và Die with a Smile (2024).

Tính đến ngày 14/2, APT. đã chạm mốc 1,1 tỷ lượt nghe trên nền tảng YouTube. Thành tích này giúp Rosé “vượt mặt” đàn anh PSY để trở thành nghệ sĩ châu Á đạt thành tích MV tỷ view nhanh nhất mọi thời đại sau 117 ngày phát hành. Trước đó, bản siêu hit Gangnam Style của PSY đã chạm cột mốc này sau 163 ngày ra mắt.

MV APT. - Rosé (BLACKPINK) ft. Bruno Mars