Không chỉ đôi chân gầy tong teo, mỹ nam “Hương Mật Tựa Khói Sương” còn gây choáng với vòng eo 62cm

Trên một diễn đàn mạng xã hội mới đây có đăng tải bài viết tiết lộ về số đo vòng 2 của La Vân Hi. Theo người dùng mạng, vòng eo của của mỹ nam "Hương Mật Tựa Khói Sương" chỉ to đúng bằng một vòng đầu nam diễn viên "Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa" Trương Bân Bân.

Vòng eo của La Vân Hi khoảng 62cm và con số này lại bằng đúng với vòng đầu 62cm của Trương Bân Bân. Số đó vòng 2 của La Vân Hi khiến công chúng không khỏi bất ngờ vì quá nhỏ.

Vòng eo của La Vân Hi là 62cm.

Vừa hay vòng eo này chỉ bằng số đo vòng đầu của nam diễn viên Trương Bân Bân.

Không chỉ vòng eo, La Vân Hi còn liên tục khiến dân tình hoang mang khi thường xuyên xuất hiện với thân hình gầy gò, tong teo. Đặc biệt là đôi chân gầy khẳng khiu như "da bọc xương" của anh.

La Vân Hi khiến công chúng lo lắng khi xuất hiện với đôi chân tong teo.

La Vân Hi trước nay vốn sở hữu đôi chân thon dài đến cả các chị em cũng phải ngưỡng mộ nhưng có lẽ do lịch trình bận rộn nên gần đây anh xuống cân khá nghiêm trọng khiến ngoại hình mất cân đối. Người hâm mộ không khỏi lo lắng cho tình hình sức khỏe của La Vân Hi thời điểm này.

