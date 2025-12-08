Người ta thường nói, muốn hiểu một vùng đất, hãy nếm thử món ăn của nơi đó. Vận Thành (Sơn Tây, Trung Quốc) đón chào du khách không chỉ bằng những di tích rêu phong hay thiên nhiên hùng vĩ, mà còn bằng cái tình nồng hậu gói ghém trong từng món ăn. Ẩm thực nơi đây không cầu kỳ hoa mỹ, nó mộc mạc, chân thật như chính con người vùng đất Hoàng Thổ. Từ những chiếc bánh giòn tan thơm mùi vừng đến bát mì bò viên cay nồng làm ấm sực những ngày đông giá, Vận Thành sở hữu 8 thức quà "gây nghiện" mà bất cứ ai đặt chân đến cũng phải một lần thưởng thức cho thỏa cơn thèm.

1. Bánh văn hỷ

Hành trình khám phá ẩm thực Vận Thành thường bắt đầu bằng những dư vị ngọt ngào, giòn tan, thứ hương vị dễ dàng mua làm quà nhưng lại khó lòng quên được. Đầu tiên phải kể đến Bánh văn hỷ (Văn Hỷ Chử Bính). Đừng để cái tên "bánh luộc" đánh lừa, đây thực chất là một tuyệt phẩm bánh ngọt thuộc "tứ đại danh điểm" của Sơn Tây.

Chiếc bánh tròn trịa với lớp vỏ ngoài giòn rụm, khi cắn vào lại cảm nhận được sự mềm mại, dẻo thơm bên trong. Nhân bánh phong phú vô cùng, từ đậu đỏ ngọt bùi, táo tàu thơm lừng đến nhân ngũ vị đậm đà. Mỗi chiếc bánh như gói trọn sự tinh tế của người thợ làm bánh lâu năm, ăn một miếng là thấy cả một bầu trời hoài niệm ùa về.

2 3. Bánh vặn thừng và bánh lát mè

Nếu bánh văn hỷ mang đến sự mềm mại, thì bánh vặn thừng Vận Thành (Mahua) và bánh lát mè Nhuế Thành lại là bản giao hưởng của những tiếng rộp rộp vui tai. Bánh vặn thừng ở đây nổi tiếng khắp vùng bởi công thức chế biến độc đáo từ bột mì thượng hạng và dầu thực vật, tạo nên những chiếc quẩy vàng ươm, giòn tan, để lâu cũng không bị ỉu.

Cạnh đó, bánh lát mè Nhuế Thành mỏng tang như tờ giấy, soi qua thấy cả ánh sáng, phủ đầy vừng thơm phức. Vị ngọt thanh của đường quyện với cái béo của vừng, cái giòn của bột tạo nên thức quà vặt giản dị mà tinh tế, nhâm nhi cùng chén trà nóng giữa tiết trời se lạnh thì không gì sánh bằng.

4. Mỳ dầu loang Bình Lục

Rời xa những món bánh ngọt, cái bụng đói của lữ khách sẽ ngay lập tức bị quyến rũ bởi hương thơm nồng nàn từ các quán ăn ven đường. Người Sơn Tây yêu bột mì, và họ biến bột mì thành nghệ thuật. Hãy thử mỳ dầu loang Bình Lục (Pinglu Oil-spilled Noodles). Món ăn này đánh thức mọi giác quan ngay từ khâu chế biến: Bột mì được nhào nặn kỹ lưỡng để tạo nên những sợi mì dai, dẻo, đầy sức sống. Khi tô mì được bưng ra, lớp dầu nóng hổi rưới lên gia vị xèo xèo, dậy lên mùi thơm nức mũi của ớt, của tỏi, hòa quyện với nước dùng đậm đà. Một miếng mì trơn tuột, thấm đẫm gia vị khiến thực khách phải xuýt xoa khen ngợi.

5. Mỳ bò viên Vĩnh Tế

Nhưng nếu muốn tìm một hương vị "mạnh" hơn, mỳ bò viên Vĩnh Tế là lựa chọn số một. Đây không phải là bát mì bò thông thường, mà là sự kết hợp hoàn hảo giữa những viên bò dai sần sật và nước dùng cay nồng, béo ngậy. Sợi mì mềm mượt trôi trong khoang miệng, cắn thêm viên bò đậm vị, húp một ngụm nước súp nóng hổi, bao nhiêu mệt mỏi của chặng đường dài dường như tan biến hết.

6. Súp bánh ngâm thịt cừu Giải châu

Và đừng quên súp bánh ngâm thịt cừu Giải Châu, món ăn sáng "huyền thoại" của người dân bản địa. Thịt cừu được ninh mềm nhừ, không hề hôi mà chỉ thấy thơm ngọt, ăn kèm với vụn bánh ngâm trong nước dùng béo ngậy, thêm chút miến dong dai dai, tạo nên một bữa ăn giàu năng lượng và đầy ắp sự vỗ về cho dạ dày.

7. Gà hầm đại bàng

Cuối cùng, bữa tiệc ẩm thực Vận Thành sẽ không trọn vẹn nếu thiếu đi những món ăn chính đầy đặn, thể hiện sự hào sảng của gia chủ. Gà hầm đại bàng (Gà đĩa lớn Vận Thành) là món ăn khiến ai nhìn vào cũng phải choáng ngợp. Một đĩa gà to "khổng lồ" với những miếng thịt gà vàng ươm, bóng bẩy, quyện chặt trong nước sốt cay nồng, đậm đà hương vị của các loại gia vị bí truyền. Món này ăn kèm với cơm trắng hoặc mì kéo sợi thì "tốn mồi" vô cùng.

8. Thịt hấp Tân Giáng

Bên cạnh đó, thịt hấp Tân Giáng lại mang đến một trải nghiệm tinh tế khác. Những miếng thịt heo tuyển chọn được tẩm ướp cầu kỳ, hấp cách thủy cho đến khi mềm tan trong miệng nhưng vẫn giữ được độ ngọt tự nhiên. Hương thơm của thịt hấp lan tỏa, không quá ngấy mà lại rất đưa cơm, gợi nhớ về những bữa cơm gia đình ấm cúng, sum vầy.

Vận Thành là thế, không phô trương hào nhoáng, nhưng từng món ăn đều chứa đựng sự chân thành và tỉ mỉ. Nếu có dịp ghé qua vùng đất Sơn Tây này, hãy nhớ để bụng rỗng và một tâm hồn rộng mở, để ăn cho hết, cảm cho sâu 8 thức quà tuyệt vời này nhé.