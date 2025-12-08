Bên trong căn hộ có giá thuê 1 tỷ mỗi tháng của quý cô độc thân nổi tiếng nhất Hong Kong

Nếu trên phim, Xa Thi Mạn là một "Nữ hoàng tin tức" Man tỷ đầy quyền lực, sắc sảo và tham vọng, thì ngoài đời, cô lại chọn cho mình một cuộc sống "ẩn dật" đầy thi vị ngay giữa lòng Hong Kong phồn hoa. Ở tuổi 50, nắm trong tay khối tài sản kếch xù và nhan sắc "lão hóa ngược", Xa Thi Mạn khiến bao người ngưỡng mộ không chỉ bởi sự nghiệp rực rỡ mà còn bởi gu sống cực chất. Thay vì ở trong những dinh thự biệt lập lạnh lẽo, cô chọn thuê một căn hộ dịch vụ cao cấp với mức giá "trên trời" để tận hưởng trọn vẹn view cảng Victoria.

Tổ ấm "triệu đô" giữa lưng chừng trời của quý cô độc thân đắt giá nhất Hong Kong

Người ta thường nói "an cư mới lạc nghiệp", nhưng với Xa Thi Mạn, đẳng cấp của sự giàu có đôi khi không nằm ở việc bạn sở hữu bao nhiêu sổ đỏ, mà là bạn sẵn sàng chi bao nhiêu tiền để mua lấy sự thoải mái cho bản thân mỗi ngày. Được biết, căn hộ mà Xa Thi Mạn đang sống thuộc dự án K11 ARTUS - một khu căn hộ dịch vụ siêu sang nằm ngay tại Tsim Sha Tsui sầm uất. Dù chỉ là nhà thuê, nhưng mức giá để được "ngả lưng" tại đây lên tới khoảng 320.000 HKD (tương đương khoảng hơn 1 tỷ VNĐ) mỗi tháng. Một con số khiến ai nghe qua cũng phải choáng váng, nhưng khi bước vào bên trong, tất cả đều phải gật gù: "Đắt xắt ra miếng".

Căn hộ của Xa Thi Mạn không đi theo lối mòn của sự xa hoa diêm dúa hay dát vàng cầu kỳ thường thấy ở giới siêu giàu. Ngược lại, nó mang đậm hơi thở hiện đại, tối giản và tinh tế đến từng chi tiết. Tổng thể không gian được bao phủ bởi gam màu trầm ấm, nam tính và đầy quyền lực, thể hiện rõ gu thẩm mỹ không tầm thường của gia chủ.

Điểm nhấn đắt giá nhất của căn hộ chính là phòng khách với thiết kế không gian mở (open layout), không hề có vách ngăn, tạo cảm giác rộng thênh thang dù diện tích thực tế chỉ khoảng hơn 90m2. Giữa phòng là chiếc sofa chữ L khổng lồ màu ghi xám, nơi Xa Thi Mạn thường xuyên nằm dài lười biếng sau những giờ quay phim căng thẳng. Cô từng chia sẻ, dù có nằm lăn lóc đủ tư thế trên chiếc sofa này thì vẫn còn thừa rất nhiều chỗ, đủ thấy độ hoành tráng của nội thất.

Nhưng thứ thực sự khiến người ta phải ghen tị "đỏ mắt" chính là chiếc ban công với tầm nhìn triệu đô. Từ đây, Xa Thi Mạn có thể thu trọn cả vẻ đẹp lộng lẫy của cảng Victoria và đường chân trời Hong Kong vào tầm mắt. Khi màn đêm buông xuống, ánh đèn lung linh từ những tòa nhà chọc trời phản chiếu xuống mặt nước tạo nên một khung cảnh lãng mạn vô cùng tận. Đứng ở ban công này, nhâm nhi một ly vang đỏ, gió biển thổi lồng lộng, cảm giác như đang nắm giữ cả thế giới trong tay. Đó chính là giá trị của sự hưởng thụ mà Xa Thi Mạn hướng tới.

Bên ngoài là "nữ hoàng", về nhà là "gái ngoan" chính hiệu

Trái ngược hoàn toàn với hình ảnh sắc sảo, lạnh lùng trên màn ảnh, cuộc sống đời thường của Xa Thi Mạn lại giản dị và "mộc" đến bất ngờ. Ít ai biết rằng, đại minh tinh hàng đầu Hong Kong lại là một (trạch nữ - cô gái thích ở nhà) chính hiệu. Với đầy đủ tiện nghi từ phòng gym, hồ bơi vô cực cho đến các dịch vụ dọn dẹp chuẩn khách sạn 5 sao của tòa nhà K11 ARTUS, Xa Thi Mạn gần như chẳng cần bước chân ra đường mà vẫn có cuộc sống như mơ.

Khu vực bếp mở nối liền với phòng ăn là nơi "giữ lửa" của ngôi nhà. Bàn ăn rộng đủ cho 8 người ngồi, phía sau là hệ tủ kệ âm tường tinh tế. Tuy sống một mình nhưng Xa Thi Mạn không hề cô đơn. Cô là người cực kỳ hiếu khách và đam mê nấu nướng. Khác hẳn với những ngôi sao sợ ám mùi dầu mỡ, Xa Thi Mạn thường xuyên đích thân vào bếp, trổ tài làm những món ngon thết đãi hội chị em thân thiết. Nhìn cách cô tỉ mỉ nêm nếm, bày biện món ăn, hay cách cô tận hưởng việc ăn uống (một ngày ăn 5-6 bữa mà vẫn giữ được vóc dáng thon gọn thần sầu), người hâm mộ càng thêm yêu mến sự chân thật, gần gũi của cô.

Không chỉ biết hưởng thụ cho bản thân, Xa Thi Mạn còn là tấm gương sáng về lòng hiếu thảo. Mất cha từ khi mới 5 tuổi, cô thấu hiểu sự vất vả của mẹ khi một mình gồng gánh nuôi ba người con khôn lớn. Vì thế, ngay khi thành danh và trở thành "phú bà" với khối tài sản ròng ước tính hơn 100 triệu HKD nhờ mát tay đầu tư bất động sản, việc đầu tiên cô làm là lo cho mẹ. Cô đã mua hai căn biệt thự liền kề tại khu Sai Kung đắt đỏ, một căn tặng mẹ, một căn để cho mình, để lúc nào cũng có thể chạy sang ăn cơm cùng bà. Sự hiếu thuận và tình cảm gia đình ấm áp chính là "phong thủy" tốt nhất giúp sự nghiệp của Xa Thi Mạn ngày càng thăng hoa.

Bước sang ngưỡng cửa U50, Xa Thi Mạn đang sống những ngày tháng rực rỡ nhất của người phụ nữ. Không chồng, chưa con, nhưng cô có tiền, có nhan sắc, có sự nghiệp và có tự do. Cô chứng minh rằng, hạnh phúc của phụ nữ không nhất thiết phải gắn liền với một tấm chồng hay một mái ấm theo quy chuẩn xã hội. Hạnh phúc là khi được nằm dài trên chiếc sofa êm ái trong căn nhà mình yêu thích, ngắm nhìn thành phố về đêm và mỉm cười mãn nguyện với những gì mình đã nỗ lực đạt được.