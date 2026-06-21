Dù chỉ có khoảng thời gian sinh sống và du lịch tại Việt Nam không quá dài, Amber nhanh chóng tạo được thiện cảm nhờ khả năng hòa nhập tự nhiên với cuộc sống địa phương. Và cũng từ quá trình trải nghiệm ấy, nam du khách dần hình thành sự yêu thích đặc biệt đối với văn hóa ẩm thực Việt Nam.

Điều khiến nhiều người bất ngờ là thay vì những món ăn quen thuộc thường được du khách quốc tế nhắc tới như phở hay bánh mì, Amber lại dành tình cảm cho những món ăn bình dân hơn rất nhiều. Trong số đó, nem chua và rau má là hai cái tên xuất hiện với tần suất dày đặc trong các video của anh.

Không đơn thuần là thưởng thức cho biết, Amber cho thấy mình thực sự yêu thích những món ăn này. Nam du khách thường xuyên kết hợp nem chua với nhiều loại thực phẩm khác nhau trong các bữa ăn hàng ngày. Sự yêu thích ấy lớn đến mức anh hài hước tự nhận mình là "Tây Thanh Hóa", như một cách thể hiện tình cảm dành cho món đặc sản nổi tiếng của xứ Thanh.

Đằng sau niềm đam mê dành cho ẩm thực Việt cũng có một lý do khá đặc biệt. Vợ của Amber là người gốc Việt, nhờ đó anh có cơ hội tiếp xúc sâu hơn với các món ăn truyền thống cũng như đời sống văn hóa của người Việt. Sự gắn bó từ môi trường gia đình giúp nam du khách không chỉ làm quen với hương vị mới mà còn hiểu hơn về những câu chuyện và thói quen gắn liền với từng món ăn.

Có lẽ chính vì vậy mà tình yêu dành cho ẩm thực Việt không kết thúc khi chuyến đi khép lại. Sau khi trở về Mỹ, Amber vẫn duy trì nhiều thói quen ăn uống đã hình thành trong thời gian sống tại Việt Nam. Mới đây, cặp đôi tiếp tục thu hút sự chú ý khi đăng tải video chế biến một chiếc pizza theo phong cách riêng với sự kết hợp giữa nem chua và rau má, ý tưởng khiến không ít người xem vừa bất ngờ vừa thích thú.

Để duy trì sở thích này tại Mỹ, Amber cũng phải bỏ ra không ít công sức. Anh cho biết hiện gia đình đang sinh sống tại Chicago và thường phải lái xe khoảng một giờ đồng hồ đến các khu chợ của người Việt để tìm mua rau má. Dù mất thêm thời gian di chuyển, nam du khách cho rằng điều đó hoàn toàn xứng đáng.

Không chỉ khiến người xem bất ngờ bởi khả năng "nghiện đồ Việt", Amber còn ghi điểm nhờ cách tương tác rất tự nhiên với cộng đồng mạng. Dưới phần bình luận, anh thường xuyên trả lời bằng tiếng Việt, sử dụng nhiều từ ngữ và cách nói đang thịnh hành trên mạng xã hội. Sự duyên dáng ấy khiến không ít người quên mất rằng anh là một người nước ngoài.