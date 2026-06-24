Một đoạn video ghi lại cảnh du khách đi cáp treo núi Bà Đen, Tây Ninh, đang khiến nhiều người chú ý trên mạng xã hội. Thay vì khung cảnh núi non hùng vĩ thường thấy, bên ngoài cabin là một màn sương trắng dày đặc, gần như che kín toàn bộ tầm nhìn.

Từ trong cabin, du khách gần như không nhìn rõ cảnh quan xung quanh. Không gian phía trước chỉ còn một màu trắng mờ ảo, thỉnh thoảng mới thấy thấp thoáng đường cáp hoặc khoảng không phía xa. Cảnh tượng này khiến nhiều người xem video bất ngờ, nhận xét rằng cảm giác chẳng khác nào đang đi xuyên qua một biển mây.

Tuy nhiên, nếu hiểu về địa hình và thời tiết ở núi Bà Đen, hiện tượng này không quá khó lý giải.

Video từ cabin cáp treo được du khách ghi lại (Nguồn T.N)

Đi xuyên màn sương ở “nóc nhà Nam Bộ”

Núi Bà Đen là điểm đến nổi tiếng của Tây Ninh, cao 986m, thường được gọi là “nóc nhà Nam Bộ”. Đây không chỉ là địa điểm du lịch tâm linh quen thuộc, mà còn là nơi nhiều du khách tìm đến để ngắm cảnh, săn mây và trải nghiệm khí hậu khác biệt so với vùng đồng bằng phía dưới.

Theo Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, tuyến cáp treo Vân Sơn đưa du khách từ Ga Bà Đen ở chân núi lên Ga Vân Sơn trên đỉnh núi. Tuyến này giúp rút ngắn hành trình chinh phục đỉnh cao 986m từ khoảng 2-4 giờ đi bộ xuống còn khoảng 8 phút đi cáp treo.

Chính việc thay đổi độ cao trong thời gian ngắn khiến hành trình trên cabin có thể đem lại những trải nghiệm rất khác nhau. Có lúc chân núi vẫn quang đãng, nhưng khi cáp treo lên gần khu vực sườn hoặc đỉnh núi, du khách có thể gặp lớp mây thấp, sương mù dày đặc.

Khi cabin đi đúng vào vùng sương/mây ấy, cảnh quan bên ngoài lập tức bị che khuất. Vì vậy, thay vì nhìn thấy rừng cây, vách núi hay đồng bằng Tây Ninh phía dưới, du khách chỉ còn thấy một khoảng trắng bao quanh.

Cáp treo lên đỉnh núi cao mây mù, nên hiện tượng trong video của du khách là hoàn toàn dễ hiểu (Ảnh Sun World)

Vì sao có cảnh “không thấy gì” trên cáp treo?

Về bản chất, sương mù là những hạt nước rất nhỏ lơ lửng trong không khí, làm giảm tầm nhìn. Cơ quan khí tượng Met Office của Anh giải thích sương mù có thể được hiểu như một đám mây ở sát mặt đất, hình thành khi các hạt nước li ti trong không khí tạo thành lớp che phủ dày.

Ở địa hình núi, hiện tượng này càng dễ xuất hiện. Khi không khí ẩm bị đẩy lên cao theo sườn núi, nhiệt độ giảm xuống, hơi nước có điều kiện ngưng tụ thành mây hoặc sương. Vì thế, từ xa, người ta có thể thấy mây bao quanh đỉnh núi; còn người ngồi trong cabin cáp treo lại có cảm giác đang đi giữa màn sương trắng xóa.

Riêng tại núi Bà Đen, hiện tượng mây/sương quanh đỉnh không phải điều xa lạ. Sun World Ba Den Mountain từng hướng dẫn du khách săn mây ở núi Bà Đen trong khung giờ khoảng 7h-9h sáng, đồng thời lưu ý nếu đi quá sớm, màn sương mờ mịt bao quanh núi có thể cản trở tầm nhìn. Hoặc như trong video được du khách đăng tải, thời điểm có thể vào khung giờ tối, hiện tượng mây mù cũng rất được bắt gặp.

Báo Nhân Dân từng ghi nhận núi Bà Đen là nơi có thể xuất hiện những cảnh mây độc đáo, trong đó có mây thấu kính tựa chiếc nón mây trắng úp trên đỉnh núi. Đây cũng là một trong những hình ảnh khiến “nóc nhà Nam Bộ” trở nên đặc biệt với du khách yêu thiên nhiên.

Mây mùa trên đỉnh Bà Đen (Ảnh Sun World)

Trải nghiệm đặc biệt, du khách cần lưu ý

Cảnh tượng cáp treo đi xuyên màn sương dày có thể gây bất ngờ, nhưng cũng là một trải nghiệm đáng nhớ khi đến núi Bà Đen. Vào ngày trời quang, từ cabin, du khách có thể ngắm toàn cảnh núi non, rừng cây và vùng đồng bằng Tây Ninh phía dưới. Ngược lại, khi gặp mây/sương, hành trình lại mang cảm giác huyền ảo, như đang lơ lửng giữa tầng mây.

Ngoài buổi sáng sớm, khung giờ chiều tối cũng có thể khiến khung cảnh trở nên đặc biệt hơn. Theo thông tin từ Sun World Ba Den Mountain, hệ thống cáp treo có thời điểm hoạt động tới 20h vào ngày thường và 21h vào cuối tuần, ngày lễ; chuyến cuối lên núi thường kết thúc trước giờ đóng cửa khoảng 30 phút. Nếu đi vào lúc ánh sáng yếu, lại gặp sương/mây dày, cảnh quan bên ngoài cabin càng dễ trở nên mờ ảo.

Với các điểm du lịch núi cao như ở núi Bà Đen, thời tiết có thể thay đổi nhanh theo độ cao, thời điểm trong ngày và điều kiện mưa ẩm. Nếu muốn ngắm cảnh rõ từ cabin, du khách nên kiểm tra dự báo thời tiết trước chuyến đi, ưu tiên thời điểm trời quang. Còn nếu muốn săn mây, cần chuẩn bị tâm lý rằng có lúc mây rất đẹp khi nhìn từ xa, nhưng khi đi vào bên trong, tầm nhìn có thể bị che khuất gần như hoàn toàn.