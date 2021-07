Nấu được cả nghìn món ngon chuẩn nhà hàng nhờ chiếc nồi mà cả nghìn chị em mê mẩn muốn sở hữu!

Là một giáo viên, chị Hoàng Yến (49 tuổi, hiện đang là giảng viên trường Bồi dưỡng Cán bộ Giáo dục Hà Nội) luôn bận rộn với việc giảng dạy trên lớp và việc nội trợ ở nhà. Nhiều hôm đi dạy về, mệt quá, chị Yến thầm ao ước có một người giúp việc hoặc một chiếc máy nào đó có thể thay chị nấu ăn cho gia đình mà vẫn đảm bảo bữa ăn hấp dẫn, thơm ngon.



Thế rồi, đến một ngày, chị vô tình biết đến robot nấu ăn thông minh Thermomix qua một group về bếp núc.

Chị Yến cảm thấy công việc nấu ăn của mình nhàn nhã hơn rất nhiều nhờ ronot nấu ăn thông minh TM6.

Nữ giảng viên chia sẻ: "Dịp Tết nguyên đán vừa rồi, mình lang thang trên mạng thì tự nhiên nhìn thấy chiếc máy robot nấu ăn đa năng này. Lúc đó mình chỉ tò mò muốn biết vì sao lại gọi là robot và liệu máy này làm được những gì?

Sau đó, mình liền search google (tìm kiếm thông tin trên mạng) để tìm hiểu các thông tin về máy. Sau khi xem 1 vài clip giới thiệu về máy của 1 số bạn trong diễn đàn MXH về nấu ăn thì mình có vào trang Thermomix Việt Nam tìm hiểu tiếp. Và rồi mình bị cuốn hút bởi hình ảnh chiếc máy để trên bàn bếp nhìn rất hiện đại. Đặc biệt, công dụng thần thánh "all in one" với hơn 20 chức năng nấu ăn được tích hợp chỉ trong một thiết bị điện tử kỹ thuật số duy nhất đã thuyết phục mình. Cuối cùng, mình đã quyết định "tậu" em nó về".

TM6 là chiếc máy thế nào mà có thể "quyến rũ" được chị em nội trợ? Thermomix TM6 được đánh giá là robot nấu ăn thông minh nhất hiện nay. Đúng theo mơ ước của chị Yến, chiếc máy nấu ăn tuy có thiết kế nhỏ gọn (chỉ to bằng tờ giấy A4) nhưng mà... có võ. Nó tích hợp hầu hết các chức năng cần có của một căn bếp hiện đại trong việc nấu ăn, làm bánh và pha chế đồ uống. "Lúc tìm hiểu về chiếc máy, mình đã phải thốt lên rằng, sao trí tuệ của con người lại đáng nể đến thế. Bởi có thể tạo ra 1 robot nấu ăn quá thông minh. Sự ra đời của Thermomix có khả năng "xóa sổ" phần lớn các thiết bị làm bếp hiện nay. Chiếc máy nấu ăn đa năng này có "công lực" rất đáng nể, với 20 chức năng bếp thiết yếu như: trộn, xay, khuấy, làm nhuyễn, hấp, nghiền, nhào bột, đánh kem, băm, cân đo, thắng đường, đun nước, lên men, nấu và kiểm soát nhiệt độ chính xác chỉ với duy nhất 1 lưỡi dao cao cấp và bộ phụ kiện gọn nhẹ đi kèm" - Mẹ đảm chia sẻ. Cả căn bếp bỗng thu lại vừa bằng một robot nấu ăn thông minh Thermomix TM6. Điểm đặc biệt khiến chiếc máy này hoạt động như một con robot thực thụ đó là việc nó được tích hợp phần mềm thông minh. Ở Thermomix TM6, cả wifi và bluetooth đều được tích hợp trực tiếp vào thiết bị giúp cho việc kết nối internet và các thiết bị ngoại vi trở nên rất dễ dàng và tiện lợi. Thermomix còn là một thiết bị vượt trội về xu hướng dinh dưỡng lành - mạnh - "khỏe" (healthy). "Nhiệt Varoma" – loại nhiệt đặc trưng được phát triển riêng của thiết bị này, được khống chế ở mức tối đa là 120 độ C trong suốt quá trình nấu để đảm bảo chất lượng của thực phẩm. Thời gian hấp ngắn, dinh dưỡng được đảm bảo và vị của món ăn hấp dẫn hơn rất nhiều so với việc nấu nướng bằng các dụng cụ nhà bếp khác.

Máy có lập trình sẵn các công thức nấu ăn (khoảng 65.000 món ăn trên toàn thế giới). Chúng ta có thể truy cập hệ sinh thái Modern Cook và xem được gần 1500 cách nấu món Việt. Ngoài ra, phần Cookidoo trong máy đã có sẵn 100 công thức món Việt từ 6 bộ sưu tập "Sốt mặn", "Cháo cơm xôi", "Thịt và Gia cầm", "Rau củ và Bánh các loại" trên nền tảng iOS, dành cho các thiết bị iPhone/iPad hoặc máy tính bảng. Các công thức mới sẽ được phía Modern Cook cập nhật thường xuyên. Ngoài ra, chị em có thể sử dụng công thức trong sách nấu ăn được tặng kèm khi mua máy. "Kể cả các món mới, mình chưa bao giờ nấu. Nhưng khi có TM6 thì mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều. Để chế biến các món này, mình chỉ bật máy, search tên các món, xem các nguyên liệu cần mua và khi nấu sẽ làm theo từng bước như máy hướng dẫn là đã cho ra lò món ăn thơm ngon chuẩn vị nhà hàng rồi. Đặc biệt, robot nấu ăn đa năng này cùng lúc chế biến được thực đơn 4 món với thời gian cực nhanh. Đó là điều mình ưng nhất ở TM6". Trước kia chị Yến hay than thở rằng, có khi nấu ăn không ngại bằng việc dọn rửa. Mỗi lần nấu xong bữa cơm là xoong nồi, bát đũa, dao thớt... lỉnh kỉnh theo sau. Làm sạch chúng có khi mất đến 30 phút. Thật may là robot nấu ăn thông minh TM6 hiểu được điều đó. Một trong những ưu điểm của máy nấu ăn đa năng Thermomix được các chị em yêu thích nhất đó chính là khả năng tự sục rửa nhanh chóng chỉ trong vài chục giây đến vài phút tuỳ theo chế độ nấu, ngoài ra mình có thể tách rời các bộ phận để rửa trong máy rửa bát.

Cấu tạo của robot nấu ăn thông minh Thermomix TM6 gồm:

+ Bình trộn 2,2l an toàn khi vệ sinh, có tay cầm tiện dụng. Bộ cảm biến nhiệt và hệ thống sinh nhiệt tinh vi được tích hợp sẵn.

+ Dao trộn cấu tạo gồm 4 lưỡi, được làm từ thép cao cấp không gỉ có thể xoay được 10.700 vòng trong một phút.

+ Ngoài ra máy còn có các phụ kiện đi kèm bao gồm nắp bình trộn, bộ hấp Varoma, giỏ hấp có nắp đậy, phới đánh bông, cốc đong, thìa đa năng và đĩa chống bắn.

+ Cân được tích hợp trên máy sẽ cân đo chính xác nguyên liệu trong bình. Màn hình màu cảm ứng kỹ thuật số để tra công thức nấu ăn và các bước chế biến.

Trải nghiệm sản phẩm

Chị Yến cho biết, ban đầu khi mua máy về, chị không gặp khó khăn gì về sử dụng máy vì máy rất dễ sử dụng (có sách hướng dẫn đi kèm và video giới thiệu chi tiết).

"Mình chỉ cần ấn nút khởi động máy. Sau đó search tên các món, xem các nguyên liệu cần mua và khi nấu sẽ làm theo từng bước như máy hướng dẫn là xong.

Thời gian nấu phụ thuộc vào món ăn. Không tính thời gian chuẩn bị sơ chế nguyên liệu. Ví dụ để có 1 cốc nước chanh mất vài giây, nấu soup mất khoảng 30 phút, nấu 4 món chế độ nấu tầng khoảng 30 phút, trộn bột làm bánh mì hoa cúc hơn 10 phút, làm sữa hạt hết vài phút, nấu chậm (sous-vide) cần vài giờ…

Khi đã hiểu về cách thức vận hành máy thì mình có thể nấu tất cả các món ăn Việt. Trong lúc nấu mình không cần phải đứng bếp trừ một vài món cần phải cho nguyên liệu bổ sung trong lúc nấu. Đây chính là lý do mà nhiều chị em quyết định khi mua máy để giải phóng sức lao động nhất là trong thời tiết oi bức của mùa hè".

Công thức và cách chế biến món sườn sốt chanh leo đã được hướng dẫn cụ thể.

Một số món ăn được chị Yến chế biến từ robot nấu ăn Thermomix TM6:

Bánh mì hoa cúc lên men tự nhiên gồm 4 ổ, mỗi ổ 330gr.

Bánh bao nhân sầu riêng lava tan chảy chị Yến làm nhân, nhào bột và hấp tầng đều trên TM6.

Bữa sáng chị Yến nấu xôi sen bằng TM6. Buổi trưa nhanh gọn đúng 15 phút với 2 món ăn nhẹ nhàng: bề bề hấp và canh mùng tơi mướp nấu tôm. Ngoài ra, chị còn có món tráng miệng kem chuối mix sữa chua được làm chưa đến 30s.

Món bánh đúc nóng chị Yến làm theo hướng dẫn của Thermomix TM6.

Món sườn sốt chanh leo được chị chế biến dễ dàng nhờ robot nấu ăn thông minh.

Hướng dẫn cách chế biến bánh đúc nóng bằng robot nấu ăn thông minh TM6 (Nguồn NVCC)

Cách làm sườn sốt chanh leo bằng robot nấu ăn thông minh TM6

Đánh giá từ các chị em nội trợ về Robot nấu ăn Thermomix TM6

Ưu điểm:

- Chiếc máy giúp cho việc nấu ăn nhàn hơn rất nhiều. Chị em vừa có thể đứng bếp lại có thể rảnh tay làm việc khác. Chiếc máy có chế độ thông báo nên mọi người không lo đồ ăn bị cháy khét hay quá lửa.

- Với công thức và các chế biến món ăn có sẵn trong máy, mọi người có thể thử nghiệm nấu những món mà mình chưa bao giờ làm hoặc không biết làm.

- Nhiều công dụng như xay, trộn... được tích hợp trong máy, giúp cho chị em mỗi lần nấu ăn không phải lỉnh kỉnh cọ rửa, lau chùi các dụng cụ bếp khác. Ví dụ như máy xay,...

- Một lúc có thể chế biến 2-3 món, giúp cho việc nấu ăn trở nên nhanh hơn rất nhiều.

Nhược điểm:

- Giá thành của máy cao, để bỏ ra hơn 40 triệu mua máy không phải ai cũng đủ điều kiện.

- Lòng nồi của máy hơi nhỏ, khi cần nấu nhiều thì không đáp ứng được.