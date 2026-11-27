Không cần đi qua nhiều quốc gia, thực khách vẫn có thể bắt đầu một hành trình khám phá hương vị năm châu ngay tại Hà Nội. Sáng 27/11, Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Quốc tế Hà Nội 2026 (Hanoi Firebeat World Festival) chính thức khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh. Sự kiện quy tụ hơn 200 thương hiệu ẩm thực, đồ uống trong nước và quốc tế, giới thiệu hơn 2.000 món ăn với sự tham gia của gần 100 đầu bếp. Không chỉ là dịp để thưởng thức những món ngon, lễ hội còn kết hợp trình diễn nấu nướng, âm nhạc và các hoạt động giao lưu văn hóa, hướng tới tạo nên một điểm hẹn quốc tế mới cho Hà Nội.

Hơn 2.000 món ăn, 200 thương hiệu cùng hội tụ tại Hà Nội

Diễn ra trong ba ngày, từ 27 đến 29/11, Hanoi Firebeat World Festival 2026 có quy mô hơn 43.000 m². Thay vì chỉ bố trí các gian hàng giới thiệu món ăn đơn thuần, Ban tổ chức xây dựng lễ hội thành một hành trình khám phá văn hóa thông qua ẩm thực, với bốn không gian chủ đề: “Vị Hà Nội”, “Việt Nam vươn xa”, “Lửa Á Châu” và “Lửa Toàn Cầu”. Mỗi khu vực mang đến những câu chuyện, hương vị và nét đặc trưng riêng, tạo nên bức tranh đa dạng về ẩm thực Việt Nam cũng như thế giới.

Trong không gian ấy, ẩm thực Hà Nội và ba miền có cơ hội đứng cạnh những đại diện đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau. Thực khách không chỉ tìm thấy những hương vị quen thuộc của Việt Nam mà còn có dịp tiếp cận các phong cách chế biến quốc tế. Điểm nhấn đáng chú ý là sự hiện diện của các đầu bếp thuộc Hiệp hội BBQ thế giới (WBQA) và Hiệp hội Đầu bếp thế giới (Worldchefs). Tổng cộng có 30 đầu bếp thuộc hai tổ chức này tham gia lễ hội, trong đó có Chef Don David, Chủ tịch khu vực Đông Âu và châu Á của WBQA.

Ngay tại lễ khai mạc, nghi thức rước lửa và thắp sáng ngọn lửa Firebeat trở thành điểm nhấn mở đầu cho chuỗi hoạt động kéo dài ba ngày. Nghi thức Global Fire Moment mang thông điệp kết nối cộng đồng thông qua ẩm thực, văn hóa và nghệ thuật. Ngọn lửa ở đây không chỉ gợi nhắc đến sức nóng của những căn bếp hay kỹ thuật chế biến BBQ, mà còn tượng trưng cho sự gặp gỡ, chia sẻ giữa những con người đến từ các quốc gia khác nhau.

Một trong những hoạt động dành cho người yêu ẩm thực là Cooking Show, nơi 26 đầu bếp quốc tế thuộc Worldchefs trực tiếp trình diễn nghệ thuật BBQ. Thay vì chỉ thưởng thức thành phẩm, khách tham quan có thể theo dõi quá trình chế biến, quan sát kỹ thuật xử lý nguyên liệu và cách các đầu bếp thể hiện phong cách ẩm thực đặc trưng. Đây cũng là cơ hội để những người làm nghề, từ đầu bếp chuyên nghiệp đến người yêu nấu nướng, tiếp cận thêm những phương pháp và kinh nghiệm mới.

Bên cạnh hành trình khám phá món ăn, lễ hội còn có bốn hoạt động trọng tâm gồm Hành trình khám phá ẩm thực năm châu, Giải vô địch BBQ quốc tế - Global BBQ Championship, Đại nhạc hội quốc tế - Firebeat Global Concert và Không gian văn hóa năm châu - Global Culture Village. Cách tổ chức này giúp sự kiện không bị giới hạn trong trải nghiệm ăn uống mà mở rộng sang âm nhạc, nghệ thuật và giao lưu cộng đồng.

Khi ẩm thực trở thành ngôn ngữ kết nối những nền văn hóa

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Trần Quang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, nhấn mạnh ẩm thực Thủ đô không đơn thuần là những món ăn ngon mà là kết tinh của lịch sử, phong tục, lối sống và cốt cách người Tràng An, được gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ. Ông cho rằng với Hà Nội, ẩm thực còn là ký ức, là bản sắc và là một cách để thế giới cảm nhận, nhớ về Thủ đô.

Những năm gần đây, ẩm thực ngày càng trở thành một trong những lý do quan trọng khiến du khách lựa chọn Hà Nội. Năm 2025, thành phố đón hơn 33,7 triệu lượt khách. Bên cạnh những di sản văn hóa, kiến trúc và chiều sâu lịch sử, các món ăn đặc trưng cũng góp phần tạo nên sức hấp dẫn riêng của điểm đến. Việc tổ chức một lễ hội có quy mô quốc tế vì thế không chỉ nhằm quảng bá món ngon mà còn mở thêm cơ hội để những giá trị văn hóa được chuyển hóa thành sản phẩm du lịch, thương mại và công nghiệp văn hóa.

Ở góc độ tổ chức, bà Phạm Thị Hiền, Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh và Marketing Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), cho rằng ẩm thực không đơn thuần là món ăn mà còn là văn hóa, ký ức và bản sắc. Đây cũng là ngôn ngữ chung giúp con người xích lại gần nhau, vượt qua những khoảng cách về địa lý, ngôn ngữ và văn hóa. Tên gọi Firebeat được hình thành từ hai ý niệm: “Fire” tượng trưng cho ngọn lửa của đam mê, sáng tạo và kết nối trong mỗi căn bếp; “Beat” là nhịp đập của âm nhạc, cảm xúc và những cuộc gặp gỡ quốc tế.

Thông điệp ấy cũng được thể hiện trong bài phát biểu của Chef Don David tại lễ khai mạc. Vị đầu bếp quốc tế bày tỏ niềm vui khi được có mặt tại Việt Nam, đồng thời gửi lời cảm ơn tới các đơn vị, đối tác và những người đã góp công xây dựng sự kiện. Ông chia sẻ: “Chúng ta có ba ngày phía trước để chia sẻ chuyên môn, khám phá sự phong phú của ẩm thực Việt Nam và xây dựng những tình bạn mới”. Don David cũng bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ có những đóng góp sôi nổi cho văn hóa BBQ toàn cầu, để mỗi đầu bếp khi rời đi đều mang theo một phần “linh hồn ẩm thực” của đất nước này.

Đáng chú ý, trong bài phát biểu, Don David nhắc đến sự hợp tác với bà Hà, Giám đốc Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội, thông qua các dự án làm việc cùng sinh viên, hỗ trợ những đầu bếp tương lai phát triển kỹ năng. Chi tiết này cho thấy lễ hội không chỉ hướng đến những màn trình diễn trước công chúng mà còn mở ra cơ hội trao đổi chuyên môn và bồi dưỡng nhân lực cho ngành ẩm thực.

Kỳ vọng trở thành điểm hẹn văn hóa, du lịch thường niên của Thủ đô

Với quy mô hơn 200 thương hiệu, gần 100 đầu bếp và hàng nghìn món ăn, Hanoi Firebeat World Festival 2026 được kỳ vọng tạo thêm một sản phẩm trải nghiệm cho người dân và du khách khi đến Hà Nội. Tuy nhiên, giá trị của sự kiện không chỉ nằm ở số lượng món ăn hay thời gian diễn ra ba ngày. Không gian gặp gỡ giữa nghệ nhân, đầu bếp, doanh nghiệp ẩm thực và các tổ chức quốc tế còn tạo điều kiện để những người làm nghề trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu sản phẩm, kỹ thuật chế biến và tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Trong bài phát biểu khai mạc, đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cũng đề nghị Ban tổ chức và các đơn vị tham gia chú trọng chất lượng trải nghiệm, giữ gìn bản sắc văn hóa, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh trật tự và chất lượng phục vụ. Mỗi gian hàng, mỗi người phục vụ cần góp phần thể hiện nét thanh lịch, văn minh, mến khách của người Hà Nội. Sau lễ hội, việc tổng kết và đánh giá sẽ là cơ sở để thành phố xem xét xây dựng sự kiện thành sản phẩm văn hóa - du lịch thường niên, có bản sắc riêng và sức lan tỏa quốc tế.

Nếu được duy trì và phát triển đúng định hướng, Firebeat có thể trở thành một điểm hẹn để ẩm thực Hà Nội vừa giới thiệu những giá trị truyền thống, vừa chủ động đối thoại với thế giới. Bởi đôi khi, một món ăn có thể kể câu chuyện về vùng đất, một kỹ thuật chế biến có thể mở ra cuộc trò chuyện giữa những người xa lạ, còn một căn bếp lại là nơi những khác biệt văn hóa tìm thấy tiếng nói chung.

Với tinh thần “Bùng vị năm châu - Chung nhịp toàn cầu”, Hanoi Firebeat World Festival 2026 đang đặt những viên gạch đầu tiên cho hành trình ấy tại Hà Nội.