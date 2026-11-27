Bước vào tuần mới từ ngày 30/11 đến 6/12 Dương lịch, bầu không khí gấp gáp của mùa lễ hội cuối năm cùng sự luân chuyển vượng khí đất trời đòi hỏi mỗi con giáp phải biết cách tự cân bằng năng lượng cá nhân. Trong nghệ thuật phong thủy ứng dụng, trang phục khoác lên người hàng ngày không đơn thuần chỉ là yếu tố thẩm mỹ thời trang mà còn đóng vai trò như một bộ lọc năng lượng, giúp kết nối trường khí bản mệnh với dòng chảy cát lành của vũ trụ. Việc lựa chọn màu sắc may mắn phù hợp với ngũ hành bản mệnh trong khoảng thời gian này sẽ giúp giải tỏa áp lực công việc, làm dịu tâm trí và thu hút quý nhân đưa đường chỉ lối.

Đối với người tuổi Tý và tuổi Hợi mang ngũ hành Thủy, tuần mới chịu ảnh hưởng của Thủy khí vượng nên bản mệnh rất thích hợp diện các trang phục mang màu trắng, bạc, ghi thuộc hành Kim để nhận thế Kim sinh Thủy, hoặc màu vàng hoàng kim thuộc hành Thổ để giữ thế cân bằng dòng tiền, giúp sự nghiệp tiến triển hanh thông và thu chi luôn ổn định. Với người tuổi Dần và tuổi Mão mang bản mệnh Mộc, lựa chọn ưu tiên hàng đầu trong tuần này chính là các sắc thái xanh lá cây tươi mát hoặc xanh dương nhạt thuộc hành Thủy tương sinh, giúp khơi thông mạch nguồn sáng tạo, gia tăng sự nhạy bén ngoại giao và thu hút nhiều cơ hội hợp tác kinh doanh béo bở. Trong khi đó, người tuổi Tỵ và tuổi Ngọ mang ngũ hành Hỏa nên tích cực khoác lên mình các gam màu ấm áp như đỏ, cam, tím hoặc xanh lá đại diện cho Mộc sinh Hỏa nhằm thắp sáng ngọn lửa nhiệt huyết, xua tan âm khí mùa đông và khẳng định vị thế dẫn đầu nơi công sở.

Nhóm con giáp thuộc ngũ hành Thổ gồm tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Mùi và tuổi Tuất sẽ đón nhận tài lộc dồi dào khi chọn diện các tông màu ấm áp như đỏ, cam, vàng đất hoặc nâu ấm, giúp củng cố bản nguyên vững chắc, gia tăng niềm tin với đối tác và mở ra những khoản lợi nhuận bất ngờ từ công việc làm thêm tay trái. Cuối cùng, người tuổi Thân và tuổi Dậu mang ngũ hành Kim được khuyên nên kết thân với màu trắng sáng, xám bạc hoặc vàng ngà thuộc Thổ sinh Kim để gia tăng vầng hào quang đĩnh đạc, giúp quá trình đàm phán hợp đồng diễn ra xuôi chèo mát mái và mang về nhiều khoản tiền thưởng hậu hĩnh cuối năm.

Sự tinh tế trong cách phối hợp màu sắc phong thủy hàng ngày không chỉ giúp bạn xây dựng một hình ảnh chỉn chu, rạng rỡ mà còn mang lại sự tự tin sâu sắc từ bên trong tâm trí. Dù diện gam màu nào, quan trọng nhất vẫn là sự thoải mái và tâm thế hoan hỉ, sẵn sàng cống hiến hết mình cho công việc. Hãy mở rộng lòng mình đón nhận những luồng năng lượng tích cực, biến từng bộ trang phục thành trợ thủ đắc lực để tuần mới từ 30/11 đến 6/12 của bạn luôn đong đầy may mắn, tài lộc và hạnh phúc viên mãn.

Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.