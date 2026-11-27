Trong mắt bạn bè quốc tế, Việt Nam không chỉ là điểm đến du lịch lý tưởng với cảnh đẹp, đồ ăn ngon mà còn được xem như một thiên đường mua sắm đầy sức hút. Trải nghiệm shopping của du khách nước ngoài tại Việt Nam viral đến mức nhiều người còn truyền tai nhau bí kíp mang theo một chiếc vali rỗng để thỏa sức mua sắm và mang chiến lợi phẩm về nhà. Mới đây, một nữ du khách có tài khoản TikTok @Millylivin cũng hào hứng bắt trend này khi mang theo chiếc vali rỗng, bắt đầu hành trình khám phá tại 1 khu phố toàn các cửa hàng thời trang tại Việt Nam. Kết quả là sau một buổi shopping, chiếc vali của cô nàng đã được lấp đầy bởi hàng loạt món đồ từ quần áo, giày dép đến túi xách và phụ kiện. Video ghi lại hành trình mua sắm của Millylivin nhanh chóng thu hút sự chú ý trên TikTok với hơn 3 triệu lượt xem và gần nửa triệu lượt thả tim.

Trải nghiệm cầm vali sắm "ê hề" đồ ở Việt Nam

Mục tiêu của cô nàng Millylivin trong chuyến shopping tại Việt Nam là lấp đầy chiếc vali đang trống rỗng, bởi vậy hành trình mua sắm cũng kéo dài "mệt nghỉ" qua 5-6 cửa hàng khác nhau. Điểm dừng chân đầu tiên là một tiệm quần áo với mức giá khá dễ chịu, chỉ quanh mức 15 USD (khoảng 380.000 đồng) cho mỗi chiếc áo. Millylivin cho biết các mẫu đồ ở đây có size khá nhỏ, cô nhanh chóng chọn được một vài món ưng ý và thanh toán. Và cửa hàng thứ hai chính là khiến cô nàng mê mẩn nhất trong chuyến shoppingg. Millylivin hào hứng chia sẻ cảm giác như vừa bước ra từ một bảng cảm hứng Pinterest bởi các thiết kế ở đây đều rất hợp gu, trong khi giá bán cũng chỉ khoảng 15 USD.

Tiếp theo đó, Millylivin ghé vào 1 một giày, giá sản phẩm khoảng 25 USD (khoảng 600.000 đồng). Không khó để cô có thể chọn lấy vài đôi ưng ý. Sau đó cô tiếp tục di chuyển đến 1 cửa tiệm khác với nhiều món phụ kiện từ túi xách, quần áo, trang sức. Chuyến shopping của Millylivin khá thành công vì từ mẫu mã đến giá cả đều khiến cô hài lòng. Cô đã sắm được nhiều món đồ từ quần áo, giày dép, túi xách và phụ kiện. Cô nàng shopping tại khu phố toàn local brand nên sau 1 buổi mua sắm cảm giác đã "mệt rã rời", và chiếc vali thì cũng được lấp đầy

Tiếp đó, Millylivin ghé vào một cửa hàng giày dép, sản phẩm ở đây dao động trong mức giá 25 USD (khoảng 600.000 đồng). Các mẫu mã đa dạng, bắt mắt khiến cô nàng không mất quá nhiều thời gian để chọn được vài đôi ưng ý. Hành trình shopping vẫn chưa dừng lại ở đó khi Millylivin tiếp tục ghé một vài cửa tiệm khác, sắm đủ loại mặt hàng từ túi xách, quần áo cho đến trang sức và phụ kiện. Có thể nói, chuyến mua sắm lần này khá thành công khi cả mẫu mã lẫn giá cả đều đáp ứng được kỳ vọng của cô. Sau một buổi dạo quanh khu phố tập trung nhiều local brand, Millylivin đã sắm được kha khá món đồ, chiếc vali ban đầu trống trơn giờ đã được lấp đầy bởi loạt "chiến lợi phẩm".

Tổng kết những món đồ mà nữ du khách Tây đã mua sắm

Sau chuyến vi vu shopping với chiếc vali rỗng, Millylivin không quên tổng kết chiến lợi phẩm và hào hứng "check fit" loạt outfit vừa sắm được. Cô nàng đã mua khoảng 6 chiếc áo, 7 chiếc quần và chân váy, 3 đôi giày, 2 chiếc túi xách cùng nhiều món phụ kiện xinh xắn như thắt lưng, băng đô, kẹp tóc, dây chuyền... Phần lớn các món đồ đều có thiết kế trẻ trung, sành điệu, bắt kịp xu hướng và dễ dàng kết hợp thành nhiều outfit khác nhau. Có thể nói, chuyến shopping lần này đã diễn ra vô cùng thành công, đúng như những gì Millylivin kỳ vọng.