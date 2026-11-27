Khi không khí lễ hội bắt đầu bao phủ không gian cổ kính của thủ đô London, khách sạn xa xỉ Claridge’s đã chính thức trình làng tác phẩm cây thông Giáng sinh 2026 cao tới 29 foot (hơn 8,8m) được thiết kế đầy ngoạn mục bởi nhà mốt lừng danh Dame Anya Hindmarch. Sự kiện quy tụ dàn khách mời thượng lưu đắt giá, nhưng mọi ánh nhìn của truyền thông và giới mộ điệu lập tức đổ dồn vào cặp đôi mới cưới của Hoàng gia Anh: Peter Phillips - cháu trai Nữ hoàng Elizabeth II cùng người vợ mới cưới Harriet Phillips. Bước vào đêm tiệc trong tâm trạng rạng rỡ và tình tứ, cả hai đã biến sự kiện ra mắt biểu tượng mùa lễ hội thành sân khấu tỏa sáng riêng, nơi tân dâu Harriet khoe trọn gu thẩm mỹ sắc sảo và đẳng cấp ngoại giao thời trang đỉnh cao.

Thay vì chọn một thiết kế an toàn, Harriet chứng minh tư duy thời trang vượt trội khi diện set đồ mang tinh thần cổ điển mà không kém phần hiện đại. Cô kết hợp chiếc áo sơ mi lụa cotton trắng dáng Ivo thanh thoát từ nhà mốt Wiggy Kit cùng chiếc chân váy xòe kiêu kỳ After Five sắc xanh olive trầm ấm. Điểm nhấn tôn lên bờ vai thon cùng gương mặt sang trọng của cô chính là đôi hoa tai dáng giọt nước nạm đá Pear Rubellite sắc đỏ rực rỡ điểm kim cương đến từ thương hiệu Kiki McDonough - món trang sức yêu thích từng được cô tái sử dụng trong nhiều sự kiện trọng đại. Hoàn thiện cho tổng thể diện mạo hoàn hảo này là đôi giày cao gót nhung đen Claudia Mid Heel Pumps từ Emmy London và chiếc túi cầm tay bằng chất liệu satin đính tua rua thắt nơ vô cùng sành điệu đến từ Anya Hindmarch.

Điều khiến giới mộ điệu "bóc tách" và bàn tán xôn xao nhất chính là màn kết hợp trang phục ngầm chứa bao ẩn ý tinh tế của tân dâu hoàng gia. Ít ai biết rằng, Wiggy Hindmarch - người sáng lập kiêm nhà thiết kế của thương hiệu Wiggy Kit mà Harriet đang diện – chính là chị em dâu (sister-in-law) với Dame Anya Hindmarch, bởi Wiggy kết hôn cùng William Hindmarch, em trai ruột của Anya. Việc Harriet khéo léo khoác lên mình bộ trang phục của Wiggy Kit, tay cầm chiếc túi satin xa xỉ của Anya Hindmarch ngay tại sự kiện do chính Anya chủ trì thiết kế cây thông Noel không đơn thuần là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Đây được coi là một tuyệt chiêu "ngoại giao thời trang" vô cùng cao tay, vừa thể hiện sự ủng hộ tuyệt đối cho cả hai người phụ nữ quyền lực của đế chế Hindmarch, vừa biến sự xuất hiện của cô tại Claridge’s thành một điểm nhấn drama đầy nghệ thuật và cuốn hút.