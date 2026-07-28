Không bán được vé nào, 1 phim Việt lỗ nặng

Từng được kỳ vọng sẽ là dự án bùng nổ trong mùa phim hè nhờ màn bắt tay giữa hai nền điện ảnh Việt - Hàn, thế nhưng Mẹ Ơi, Về Nhà sau những ngày ra rạp lại vô cùng ảm đạm. Dù sở hữu dàn cast đình đám như tài tử hạng A Lee Yi Kyung hay Hoàng Yến Chibi, phim vẫn không tránh khỏi tình trạng ế ẩm phòng vé, lượng vé bán ra nhỏ giọt từng ngày. Trong ngày 28/7, tính đến thời điểm 14h, bộ phim thậm chí không bán được vé nào.

Mẹ Ơi, Về Nhà không bán được vé nào. (Ảnh: Box Office)

Theo Box Office, doanh thu toàn thị trường phòng vé real-time trong ngày đạt 5 tỷ đồng thì Mẹ Ơi, Về Nhà lại nhận về con số 0 đồng tròn trĩnh. Kết quả này đẩy tác phẩm rơi xuống top dưới của bảng xếp hạng, hoàn toàn bị khán giả ngó lơ.

Chính thức khởi chiếu từ ngày 10/07, tính đến nay phim đã bám trụ tại rạp được 18 ngày. Thế nhưng, tổng doanh thu của phim cũng chỉ đạt khiêm tốn hơn 977 triệu đồng - chưa chạm nổi cột mốc 1 tỷ đồng. Đây chắc chắn là một khoản thua lỗ nặng nề và không có cơ hội gỡ vốn.

Doanh thu tổng trong hơn 1 tháng chưa được 1 tỷ đồng. (Ảnh: Box Office)

Nhìn vào số lượng suất chiếu, phim hiện tại cũng chỉ duy trì đúng 1 suất chiếu duy nhất. Điều này phản ánh rõ ràng việc các cụm rạp đã chủ động cắt giảm tối đa để nhường chỗ cho các phim khác. Với tỷ lệ lấp đầy bằng 0, việc Mẹ Ơi, Về Nhà sớm rút khỏi rạp chỉ còn là vấn đề thời gian ngắn.

Tình trạng bán vé hẩm hiu có thể do kịch bản thiếu bứt phá và lối kể chuyện khá cũ, thiếu điểm nhấn. Dù thuộc thể loại tâm lý - tình cảm dễ chạm đến cảm xúc nhưng mạch phim lại đi theo mô-típ dễ đoán, thiếu các cao trào bùng nổ. Bên cạnh đó, khâu truyền thông của phim cũng không được đẩy mạnh khiến phim chìm nghỉm trên mạng xã hội, không tạo được hiệu ứng tích cực.

Thế nên, sự góp mặt của tài tử xứ kim chi đình đám Lee Yi Kyung (ngôi sao từng gây bão toàn châu Á với Bỗng Dưng Trúng Số, Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi) cũng không thể cứu vãn nổi tình hình. Phía đại diện Việt Nam, nữ ca sĩ - diễn viên Hoàng Yến Chibi là một cái tên vốn có tiếng và sở hữu lượng fan đông đảo tại thị trường trong nước cũng đành bất lực trước tình cảnh ê chề của phòng vé.

Lee Yi Kyung. (Ảnh: NSX)

Hoàng Yến Chibi. (Ảnh: NSX)

Trong phim, Lee Yi Kyung vào vai Huy Hoàng, một chàng trai mang hai dòng máu bị bỏ rơi tại Hàn Quốc từ nhỏ, may mắn được một người mẹ nuôi gốc Việt cưu mang. Sau khi mẹ qua đời, anh mang tro cốt của bà quay trở về Việt Nam để thực hiện di nguyện cuối cùng, và tại đây anh đã gặp gỡ Diễm My (Hoàng Yến Chibi). Cả hai cùng nhau đồng hành trên chuyến hành trình trải dài dọc đất nước, trải qua nhiều tình huống dở khóc dở cười để tìm lại cội nguồn, bản sắc và tình mẫu tử thiêng liêng.

Phim rơi vào tình trạng lỗ nặng. (Ảnh: NSX)

Mộng Zu