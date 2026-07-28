Không phải một bộ phim mới nhưng Về Nhà Đi Con lại bất ngờ trở thành cái tên được nhắc nhiều trên MXH Việt những ngày gần đây. Từ một bài đăng hỏi "Bao giờ phim giờ vàng mới có thêm một Về Nhà Đi Con?", hàng loạt bình luận nối dài, gọi tên Người Phán Xử, Sống Chung Với Mẹ Chồng, hay thậm chí cả Hương Vị Tình Thân, Thương Ngày Nắng Về. Điểm chung trong những cuộc tranh luận ấy là cảm giác tiếc nuối khi phim VTV vẫn ra đều, vẫn có tác phẩm được bàn tán, nhưng đã khá lâu rồi khán giả chưa có một bộ phim thực sự trở thành hiện tượng mà gần như ai cũng xem, ai cũng nhắc.

Phía dưới phần bình luận, hàng loạt cái tên liên tục được gọi lại: Người Phán Xử, Sống Chung Với Mẹ Chồng, Về Nhà Đi Con, rồi sau đó là Hương Vị Tình Thân, Thương Ngày Nắng Về. Điều đáng chú ý là đa số đều cho rằng, những năm gần đây, phim VFC vẫn đều đặn lên sóng, không thiếu tác phẩm có rating khá hay tạo được thảo luận trong thời gian phát sóng, nhưng rất hiếm bộ phim đạt đến vị thế "quốc dân" như giai đoạn đỉnh cao trước đó.

Điều khán giả nhớ không chỉ là một bộ phim, mà là cả một thời kỳ

Nhìn lại khoảng giai đoạn 2017 - 2021, không khó để thấy phim truyền hình VTV từng sở hữu liên tiếp nhiều hiện tượng. Người Phán Xử mở ra một màu sắc hoàn toàn mới cho phim truyền hình Việt khi đưa thế giới giang hồ, quyền lực và những mâu thuẫn gia đình lên sóng giờ vàng. Đây là bộ phim khiến khán giả ngồi trước màn hình mỗi tối để chờ xem những màn đấu trí, đồng thời cũng tạo ra hàng loạt nhân vật kinh điển như Phan Quân, Lê Thành hay Phan Hải.

Cùng lúc đó, Sống Chung Với Mẹ Chồng lại đi theo một hướng hoàn toàn khác. Không có xã hội đen hay những màn đối đầu căng thẳng, bộ phim khai thác xung đột mẹ chồng nàng dâu - câu chuyện gần như gia đình Việt nào cũng từng ít nhiều bắt gặp. Mỗi tập phát sóng đều trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội, từ những tranh cãi quanh nhân vật bà Phương cho tới số phận của Vân. Cùng từ tác phẩm này, chủ đề phim mẹ chồng - nàng dâu, tiểu tam - chồng tồi trở thành trend hot mà đến tận hiện tại, VFC vẫn miệt mài khai thác.

Sống Chung Với Mẹ Chồng và Người Phán Xử tạo nên cơn sốt một thời

Đến năm 2019, Về Nhà Đi Con gần như trở thành cột mốc khó vượt qua của phim truyền hình Việt. Câu chuyện về ba cô con gái và người cha đơn thân không sở hữu những cú twist quá kịch tính, nhưng lại chạm đúng cảm xúc của nhiều thế hệ khán giả. Bộ phim tạo ra hàng loạt nhân vật được yêu thích như ông Sơn, Huệ, Dương hay Vũ sở khanh, những cái tên đến nay vẫn thường xuyên xuất hiện trong những cuộc thảo luận trên MXH.

Điểm chung của ba tác phẩm này là không chỉ có tỷ suất người xem cao. Chúng bước ra khỏi màn ảnh để trở thành hiện tượng văn hóa đại chúng. Người không xem phim vẫn biết nhân vật, biết câu thoại, biết những tình tiết nổi bật. Đó là điều không phải bộ phim nào đạt rating tốt cũng làm được.

Bên cạnh ba tượng đài thường xuyên được nhắc lại, nhiều khán giả cũng dành tình cảm cho Hương Vị Tình Thân và Thương Ngày Nắng Về. Hai bộ phim đều có sức hút lớn trong thời gian phát sóng, liên tục đứng đầu lượng người xem, tạo ra nhiều trích đoạn lan truyền trên mạng xã hội và giúp nhiều diễn viên ghi dấu ấn. Tuy nhiên, theo ý kiến của không ít cư dân mạng, sức ảnh hưởng của hai tác phẩm này vẫn chưa tạo nên một cơn sốt rộng khắp và bền bỉ như Người Phán Xử, Sống Chung Với Mẹ Chồng hay đặc biệt là Về Nhà Đi Con.

Hương Vị Tình Thân

Không ít bình luận trên Threads cho rằng, điều khiến họ nhớ nhất không hẳn là cốt truyện, mà là cảm giác cả nhà, thậm chí là cả nước cùng xem một bộ phim. Từ bố mẹ đến con cái đều có nhân vật yêu thích, tối nào cũng chờ đến giờ phát sóng để bàn luận ngay sau khi phim kết thúc.

Phim Việt giờ vàng vẫn ra đều nhưng thiếu một cú bùng nổ

Sau Thương Ngày Nắng Về, Hương Vị Tình Thân, hàng loạt bộ phim mới lần lượt ra mắt với đủ màu sắc và đề tài. Đấu Trí lựa chọn chủ đề chống tham nhũng, điều tra kinh tế, hướng đi được đánh giá là mới mẻ với phim truyền hình Việt. Bộ phim nhận nhiều lời khen về nội dung và nỗ lực đổi mới, nhưng không tạo được hiệu ứng lan tỏa rộng như những tác phẩm trước. Gara Hạnh Phúc có tiết tấu nhẹ nhàng, dàn diễn viên trẻ cùng câu chuyện chữa lành, từng thu hút sự quan tâm của khán giả trong thời gian phát sóng. Tuy nhiên, sức nóng cũng nhanh chóng giảm sau khi phim khép lại. Đến năm 2023, Đừng Làm Mẹ Cáu nhận phản hồi tích cực nhờ cách kể chuyện gần gũi, trong khi Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình được xem là một trong những điểm sáng của VFC với đề tài gia đình, nhiều phân cảnh cảm động và diễn xuất đồng đều của dàn diễn viên. Bộ phim tạo được lượng người xem ổn định, nhiều trích đoạn viral trên TikTok và Facebook, nhưng vẫn chưa tạo nên làn sóng đủ lớn để được gọi là "hiện tượng quốc dân".

Cùng năm đó, Cuộc Đời Vẫn Đẹp Sao cũng được đánh giá cao ở diễn xuất của dàn diễn viên gạo cội và góc nhìn về người lao động nghèo. Dẫu vậy, đề tài khá nặng khiến bộ phim khó tiếp cận đông đảo khán giả như các tác phẩm thiên về gia đình trước đây.

Năm 2024, Chúng Ta Của 8 Năm Sau gây tranh luận khi thay đổi dàn diễn viên ở nửa sau tác phẩm. Mình Yêu Nhau Bình Yên Thôi nhận nhiều ý kiến trái chiều về nhịp phim, trong khi Đi Giữa Trời Rực Rỡ lại trở thành cái tên được bàn luận nhiều trên mạng xã hội nhưng chủ yếu xoay quanh những tranh cãi về diễn xuất, cách xây dựng nhân vật và kịch bản, thay vì tạo hiệu ứng tích cực như kỳ vọng. Hiện tại cũng không khá hơn là bao, những Phía Bên Kia Thành Phố, Dưới Ô Cửa Sáng Đèn, Lửa Trắng,... chứng minh được nỗ lực đổi mới đề tài của biên kịch VFC nhưng kết quả cũng không có một cái tên nào đủ sức trở thành hiện tượng.

Hình ảnh phim Lửa Trắng

Có thể thấy, phim giờ vàng VTV những năm gần đây không thiếu sự đa dạng. Từ điều tra, tâm lý xã hội, gia đình đến thanh xuân hay miền núi, VFC đều đã thử nghiệm. Dàn diễn viên cũng liên tục được trẻ hóa, nhiều gương mặt mới được trao cơ hội đảm nhận vai chính. Thế nhưng, điều mà khán giả vẫn cảm thấy thiếu có lẽ là một bộ phim hội tụ đủ nhiều yếu tố cùng lúc: một kịch bản đủ chắc để khiến người xem háo hức chờ tập tiếp theo, những nhân vật có sức sống vượt khỏi màn ảnh, dàn diễn viên tạo được sự đồng cảm và những câu thoại đủ sức ở lại trong đời sống mạng xã hội nhiều năm sau khi phim kết thúc.

Có lẽ vì thế mà cứ mỗi lần nhắc đến phim giờ vàng, cái tên Về Nhà Đi Con lại được gọi lên đầu tiên. Khán giả không nhất thiết mong VFC làm một phần hai của bộ phim này. Điều họ chờ đợi có lẽ chỉ đơn giản là một tác phẩm mới đủ sức khiến cả gia đình cùng ngồi trước màn hình vào mỗi buổi tối, đủ để hôm sau ai cũng có chuyện để bàn và đủ để nhiều năm sau, khi nhắc đến phim truyền hình Việt, người ta vẫn muốn xem lại thêm một lần nữa.

Ảnh: VTV