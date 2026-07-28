Ngọc nữ Vbiz từ đỉnh cao rơi xuống vực thẳm vì tăng 30kg, biến mất khỏi showbiz bây giờ ra sao?

Trúc Anh tên đầy đủ là Nguyễn Trúc Anh, sinh năm 1998 tại TP.HCM. Trước khi bước chân vào điện ảnh, cô được biết đến với vai trò người mẫu ảnh và diễn viên quảng cáo nhờ gương mặt bầu bĩnh, nụ cười ngọt ngào cùng vẻ đẹp thuần khiết đúng chuẩn "thanh xuân vườn trường". Năm 2018, Trúc Anh lần đầu gây chú ý khi góp mặt trong phim Ngốc Ơi Tuổi 17. Tuy nhiên, đây mới chỉ là bước đệm giúp cô làm quen với diễn xuất.

Bước ngoặt lớn nhất đến vào năm 2019 khi đạo diễn Victor Vũ lựa chọn Trúc Anh vào vai Hà Lan trong Mắt Biếc, tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng của Nguyễn Nhật Ánh. Dù khi ấy là gương mặt khá mới, cô nhanh chóng thuyết phục khán giả bằng vẻ đẹp mong manh, trong trẻo và lối diễn xuất tự nhiên.

Sau khi phim công chiếu, Trúc Anh gần như vụt sáng chỉ sau một đêm. Hình ảnh Hà Lan với mái tóc dài, đôi mắt buồn và tà áo dài trắng trở thành biểu tượng thanh xuân của điện ảnh Việt. Bộ phim đạt doanh thu 180 tỷ đồng, trở thành một trong những tác phẩm ăn khách nhất năm và giúp Trúc Anh bước vào hàng ngũ những gương mặt trẻ triển vọng nhất Vbiz.

Sau cơn sốt từ Mắt Biếc, Trúc Anh trở thành cái tên được nhiều đạo diễn, nhãn hàng săn đón. Cô liên tục xuất hiện trên các tạp chí thời trang, sự kiện giải trí và được xem là "nàng thơ" mới của màn ảnh Việt. Năm 2021, cô tái hợp đạo diễn Victor Vũ trong Thiên Thần Hộ Mệnh. Lần này, Trúc Anh rũ bỏ hình tượng nữ sinh ngây thơ để hóa thân thành ca sĩ Lam Phương với sự trưởng thành, gai góc hơn. Dù bộ phim tạo nhiều tranh luận, diễn xuất của Trúc Anh vẫn được đánh giá là có sự tiến bộ, cho thấy nỗ lực thoát khỏi cái bóng của Hà Lan.

Cùng thời điểm, cô còn tham gia nhiều chương trình truyền hình, trở thành gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu thời trang, mỹ phẩm và được kỳ vọng sẽ là lớp diễn viên kế cận của điện ảnh Việt. Khi đang ở giai đoạn đẹp nhất của sự nghiệp, Trúc Anh bất ngờ gần như "biến mất" khỏi các hoạt động giải trí.

Khoảng từ năm 2022 trở đi, nữ diễn viên ít xuất hiện trước công chúng. Mỗi lần lộ diện, ngoại hình thay đổi rõ rệt của cô đều trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Đến năm 2025, Trúc Anh trở thành tâm điểm chú ý khi tiết lộ cô đã tăng khoảng 30kg do ảnh hưởng từ nhiều vấn đề sức khỏe như rối loạn nội tiết, thoái hóa khớp, gai cột sống và quá trình điều trị kéo dài. Trước làn sóng bàn tán, Trúc Anh thẳng thắn chia sẻ bản thân đã trải qua giai đoạn khủng hoảng cả về thể chất lẫn tinh thần, thậm chí có thời điểm rơi vào trầm cảm và phải tạm dừng hoàn toàn các hoạt động nghệ thuật để tập trung chữa bệnh.

Cũng trong năm này, nữ diễn viên thường xuyên cập nhật hành trình điều trị và tập luyện trên mạng xã hội. Thay vì chạy theo mục tiêu giảm cân cấp tốc để sớm trở lại showbiz, Trúc Anh cho biết điều cô ưu tiên nhất là lấy lại sức khỏe và trạng thái tinh thần ổn định. Sự chân thành của nữ diễn viên giúp cô nhận được nhiều lời động viên từ khán giả, đồng thời khiến công chúng có cái nhìn cảm thông hơn trước những thay đổi về ngoại hình sau nhiều năm vắng bóng.

Thỉnh thoảng, Trúc Anh xuất hiện tại một số sự kiện giải trí hoặc gặp gỡ bạn bè trong nghề. Dù chưa lấy lại vóc dáng thời đỉnh cao, khán giả nhận thấy tinh thần của cô tích cực hơn, nụ cười cũng rạng rỡ hơn so với giai đoạn khủng hoảng.

Mới đây, nữ diễn viên tiết lộ đã giảm thành công 25kg, từ 85kg xuống còn khoảng 60kg sau hơn một năm nỗ lực. Diện mạo mới với gương mặt thanh thoát, vóc dáng cân đối và thần thái rạng rỡ nhanh chóng nhận được nhiều lời khen từ khán giả. Không ít người cho rằng Trúc Anh đã lấy lại hình ảnh trong trẻo từng làm nên tên tuổi qua Mắt Biếc, đồng thời kỳ vọng màn "lột xác" này sẽ mở ra cơ hội để cô sớm tái xuất màn ảnh sau nhiều năm vắng bóng.

Trúc Anh vẫn chưa chính thức tái xuất với một dự án điện ảnh hay truyền hình mới. Dù vậy, cái tên Trúc Anh vẫn luôn được nhắc đến như một trong những "ngọc nữ" đáng tiếc nhất của điện ảnh Việt. Thành công của Mắt Biếc giúp cô ghi dấu ấn khó thay thế trong lòng khán giả, còn những biến cố sau ánh hào quang lại khiến nhiều người thêm đồng cảm với hành trình của nữ diễn viên. Ở tuổi 28, Trúc Anh vẫn còn nhiều thời gian để trở lại. Nếu sức khỏe ổn định và tìm được vai diễn phù hợp, cô hoàn toàn có thể viết tiếp chương mới cho sự nghiệp dang dở của mình.