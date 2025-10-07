Sự thật ứa nước mắt đằng sau clip mạnh thường quân đập đồ, hét vào mặt người nhận tiền từ thiện

Mạng xã hội những ngày qua dậy sóng vì một đoạn clip ngắn ghi lại cảnh một người phụ nữ làm từ thiện đứng giữa đám đông, giọng gay gắt, tay chỉ trỏ, thậm chí có khoảnh khắc “đập đồ” và quát lớn. Dưới phần bình luận, hàng nghìn ý kiến tranh cãi nảy lửa: Người cho rằng “từ thiện mà mắng người nghèo là phản cảm”, kẻ lại bênh vực “ai chưa từng phát cơm ở cổng viện sẽ không hiểu vì sao phải nói to như vậy”.

Nhưng rồi, sự thật dần sáng tỏ khi nhân vật trong clip được xác định là chị Nguyễn Thanh Thủy (TikToker Bảo Đồng Nát), người nhiều năm nấu cơm miễn phí cho bệnh nhân nghèo, cảm xúc của cư dân mạng bỗng đảo chiều. Đằng sau giọng nói chói tai ấy là những tháng ngày thức khuya dậy sớm, là hàng trăm suất cơm nóng và cả nỗi mệt mỏi, thương xót chất chứa trong người phụ nữ “nói to nhưng lòng mềm”. Khi theo dõi hết câu chuyện, dù là một người phụ nữ thẳng tính, ăn to nói lớn nhưng chưa bao giờ chị Thủy phải "đập đồ" vì ấm ức cũng khiến những người qua đường ứa nước mắt vì đồng cảm.

Câu chuyện khiến ai cũng ứa nước mắt không chỉ vì thương cho người bệnh, mà còn vì thương cả người cho đi, lặng lẽ gánh lấy mọi hiểu lầm để những bữa cơm nghĩa tình vẫn tiếp tục đỏ lửa mỗi chiều.

Video mạnh thường quân "đập đồ" nơi phát cơm khiến nhiều người sửng sốt

Những ai theo dõi kênh TikTok Bảo Đồng Nát hẳn chẳng còn xa lạ với hình ảnh một người phụ nữ giản dị tóc buộc vội, tay xới cơm, tay chia phần, miệng vẫn cười nói rộn ràng giữa góc bếp nóng hầm hập trước cổng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương (Hà Nội). Chị Thủy - chủ nhân của kênh đã quen với việc mỗi ngày nấu hàng trăm suất cơm phát miễn phí cho bệnh nhân và người nhà, coi đó như một phần cuộc sống thường nhật.

Thế nhưng, chỉ một đoạn video ngắn "đập đồ" bất ngờ lọt top xu hướng lại khiến bao công sức thiện nguyện của chị bị hiểu lầm. Những người lần đầu nhìn thấy clip ấy có thể sẽ sốc: Một người phụ nữ hét lên, ném mạnh đồ vật xuống đất. Cảm giác đầu tiên là bức xúc, phán xét, cho rằng chị "mất bình tĩnh" hay "thiếu tôn trọng người nghèo". Nhưng chỉ những ai từng chứng kiến chị ngoài đời mới hiểu, phía sau vài giây nóng ấy là cả một câu chuyện dài.

Đoạn video được quay trong buổi phát quà Trung thu, khi một Tiktoker từ TP.HCM Tun một mình mang tấm lòng 10 triệu đồng ra Hà Nội để cùng chị Thủy phát quà cho người khó khăn. Anh chia số tiền ấy vào từng phong bao lì xì, mỗi bao 100 nghìn đồng, định phát cho từng người xếp hàng nhận cơm. Ngoài lì xì, mọi người còn được tặng thêm một suất gà và khoai tây chiên như món quà Trung thu sớm mà chị Thủy đã chuẩn bị.

Nhưng số người đến nhận quá đông gấp đôi, gấp ba dự tính. Nhìn hàng người dài dằng dặc trước cổng viện, chị Thủy bàn với mọi người nên chia nhỏ phần lì xì, mỗi người chỉ 50 nghìn, để ai cũng có thể nhận được chút lộc. Cách tính ấy, xét về lý, là hợp tình hợp lý.

Mọi việc có lẽ sẽ trôi qua êm nếu không có một ông cụ dáng vẻ không đến nỗi khổ cực chen vào hàng, đòi nhận thêm, thậm chí lớn tiếng nói những lời khiến cả những người xung quanh cũng khó chịu. Nhiều người nhịn, chị Thủy cũng cố nhẫn, nhưng khi cụ cố tình lấy phần không thuộc về mình, cơn bực bột phát trong vài giây đã khiến chị "đập đồ" để giữ trật tự và dừng phát tạm thời. Chỉ thế thôi nhưng đoạn cắt ngắn vài chục giây ấy lại trở thành "bằng chứng" để cộng đồng mạng ném đá, gán cho chị hàng loạt định kiến.

Những ai ở đó đều hiểu: Nếu không có sự quyết liệt, nếu không giữ nguyên tắc, hàng trăm người bệnh nghèo sẽ chẳng thể có phần cơm trọn vẹn.

50 nghìn và giọt nước mắt người phát cơm

Chị Thủy kể lại trên kênh TikTok của mình, giọng vừa nghẹn vừa mệt thế này.

Gọi ông vào ăn gà và bạn bé kia cho tiền nhưng thôi vì nhà ông ở Hà Nội thì ông nhường cho mọi người ở quê. Người ta đi xa về đây khó khăn, đồng thời cho những người đi viện một mình không có người chăm sóc. Mà chính ông ra lấy cơm còn khoe ông là người làng Ninh Hiệp.

Ông ấy từng ăn cơm thiện nguyện của chị suốt hơn một năm. Mỗi lần ra viện, chờ xe về, chị lại dúi cho hộp bánh, hộp sữa, cho thêm tiền, hôm nào mưa còn kéo ông bà vào nhà bạt tránh ướt. Cứ tưởng ông hiểu tình người, ai dè hôm ấy lại thành ra cớ sự. Lắm hôm vẫn ra lấy cơm, về nhà ăn cơm với con cái ông còn bảo là ăn cơm Bảo ngon hơn. Rõ ràng cách bệnh viện không phải quá xa nhưng vẫn ra lấy cơm lên xe về nhà ăn rất nhiều lần.

Ai cho cái gì cũng chia đều nhưng hôm nay thằng bé này nó từ Sài Gòn ra. Nó bảo đổi 100k cho 100 người thì chị Thủy đề xuất đổi ra 50k để chia cho được nhiều người khó khăn. Ai không có gia đình thì được 1 bữa trưa ngày cuối tuần.

Chị Thủy làm gà rán cho trẻ con nhưng nay cho cả người lớn. Bình thường chỉ mỗi người được 1 miếng gà rán nhưng hôm nay cho chắc chắn mỗi người 2 gói và khoai tây chiên. Chưa kể chị còn đun nước lá và mua đá để mọi người lấy nước uống.

Khi rán xong gà thì bắt đầu phát tiền. Chị Thủy gọi ông bảo có nước lá, ông lấy gà thì vào lấy nước uống. Ông cụ này thấy phát tiền thì quay lại "đòi phần". Ông cụ lúc đầu còn khoe "tôi là người Ninh Hiệp", sau thấy nói ưu tiên người ở quê thì lại bảo "tôi là người Bắc Ninh, con gái lấy chồng Ninh Hiệp". Mặc dù vậy, ông cụ nói cạnh khóe, khó chịu rằng: "Đây nhé, tôi bảo cô nghe nhé. Tôi là người nhà quê, còn tiền là tiền mạnh thường quân cho, cho thì cho không cho thì cũng không sao, tôi không cần thiết".

Chị Thủy cũng đã nói ngay từ đầu, tiền lì xì cho những người ở quê ra, người ta khó khăn hơn nhưng ông kia vẫn nói rằng đó là tiền của mạnh thường quân và ông cũng là người nhà quê. Khi ấy chị Thủy mới nói: "Đây là tiền của cháu, cho ai quyền cháu, còn cháu mời ông đi lên".

Chị Thủy vẫn lịch sự đến phút cuối, không nói bậy, không nói láo. Nhưng ông vẫn đứng đó, nói cạnh khóe, nặng nhẹ, thậm chí buông câu khiến chị tủi thân: "Tôi nói cô nghe nhé, không ăn đoàn này tôi ăn đoàn khác".

Chị Thủy nói "mời ông ra khỏi nhà cháu" bằng mọi cách. Đến khi sự ấm ức lên đỉnh điểm, chị đập đồ hù dọa nhưng ông cụ vẫn không đi.

Chị Thủy ấm ức tâm sự: "Tôi nói với mọi người rồi, cứ mang tiền đến chia không đều rồi người ta tưởng tôi ăn giảm, rồi người có người không, mà có 50 nghìn chứ to gì đâu mà bẩn tính như vậy. Ăn cơm với tôi sang năm thứ 2 rồi, bao mùa mưa mùa nắng.

Tiền mọi người cho, nấu ăn cũng có nhưng tôi tiền cũng có. Mồ hôi và nước mắt tôi cũng ở đấy. Thanh xuân, thời gian của tôi cũng ở đấy. Tôi không phải cơ sở nấu ăn, không phải là con cầm tiền cho hộ. Đây là bếp của tôi, cho ai quyền tôi. Vì phải nhìn người khó khăn, người ở xa, người ở quê, người hoàn cảnh để lựa chọn mà không phải có trăm triệu cho thoải mái. Nếu là bạn có tức không?

Khi đã giải thích tiền cho người ở quê ra khó khăn, người không có người thân đi chăm mà vẫn cố gắng quay lại và nói câu: Đây là tiền của mạnh thường quân cho nhé. Bao nhiêu năm tháng ăn cơm với tôi mà sống bạc thế. Tiền mọi người cho, mọi người đều vui, người nhận được vui. Tôi được cái tiếng ác là người cho người không".

Cư dân mạng phản ứng thế nào?

Khi đoạn clip được lan truyền, ai cũng sững lại. Ban đầu, nhiều người hiểu lầm rằng chị Thủy - người phụ nữ phát cơm từ thiện đang nổi nóng, quát tháo người nhận quà. Nhưng chỉ cần xem hết câu chuyện, đọc kỹ phần giải thích và tìm hiểu thêm về chị, cảm xúc của người xem đã đảo chiều: Từ bức xúc sang thương xót, từ giận dữ sang cảm phục.

Phía dưới video, hàng nghìn bình luận nối nhau, phần lớn là những tiếng thở dài và lời bênh vực:

- "Không phải người già nào cũng đáng kính, cố chấp đến tham lam như vậy ai mà chẳng tức".

- "Cho người ta riết rồi người ta tưởng đấy là nhiệm vụ của mình".

- "Chị Bảo kệ đi chị ạ. Vẫn còn nhiều ông bà khổ lắm đang chờ chị. Đừng vì một người mà buồn lâu".

- Trời ơi, nấu nướng cực như thế rồi còn bị hiểu lầm, nếu là tôi chắc không chịu nổi… Bảo ơi, thương bà quá".

Có người còn chia sẻ câu chuyện thật: "Nhà mình có cả hai bố đều đi viện K. Gặp rất nhiều đoàn phát từ thiện nhưng chưa bao giờ đến nhận. Không phải chê mà vì muốn nhường cho người khó khăn hơn. Thật sự kính phục chị Bảo, làm được như chị hiếm lắm".

Những bình luận ấy giống như những nhịp đập đồng cảm. Bởi ai từng sống giữa bệnh viện, từng nhìn thấy những hàng người mệt mỏi chờ bữa cơm thiện nguyện, sẽ hiểu rằng một tiếng nói to không phải là sự cộc cằn mà là cách giữ trật tự để nồi cơm ấm không bị đổ, để nhiều người hơn được ăn.

Người phụ nữ ấy - chị Nguyễn Thanh Thủy, được cộng đồng mạng biết đến với biệt danh "Bảo Đồng Nát" đã có nhiều năm gắn bó với công việc phát cơm thiện nguyện tại cổng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương (Hà Nội). Mỗi buổi chiều, giữa nắng nóng và dòng người tấp nập, chị cùng vài người bạn lặng lẽ phát hàng trăm suất cơm cho bệnh nhân và người nhà.

Không biển hiệu, không sân khấu, không lời kêu gọi rình rang. Chị tự bỏ tiền túi, thêm chút hỗ trợ từ vài mạnh thường quân quen thân. Mỗi tháng đầu, chị công khai chi phí để mọi người dễ kiểm soát, tránh kiểu "mưa tiền mạng xã hội" khiến lòng tin xói mòn. Cách làm ấy vừa thực tế vừa minh bạch, giản dị mà đáng tin.

Thế rồi, vài giây trong một video bị cắt ghép đã khiến công sức ấy bỗng chốc trở thành tâm điểm hiểu lầm. Người ta chỉ nghe thấy âm lượng, không nghe thấy tấm lòng. Nhưng ai từng nhìn thấy chị đứng giữa cổng viện, giọng khản đặc vì gọi từng người lên nhận cơm, tay vẫn xới đều nồi thì mới hiểu: Chị chẳng có thời gian để sân si, càng không có tâm để mắng ai.

Một thời gian ngắn trước đó, chị Thủy cũng từng xuất hiện trong chương trình "Mái ấm gia đình Việt". Khi lên sân khấu, chị che kín mặt, trao quà xong thì… chạy thẳng xuống dưới, bỏ lại cả micro và tiếng gọi của MC Lâm Vỹ Dạ. Hành động tưởng kỳ lạ ấy khiến khán giả bật cười, nhưng sau đó ai cũng lặng đi khi biết lý do: "Sợ cầm micro sẽ khóc mất".

Ngày hôm ấy, hành động "trao quà rồi bỏ chạy" không phải kịch bản, chỉ vì mỗi lần cầm micro là nước mắt "rơi trước khi nói được điều gì". Số quà hôm đó gồm 5 triệu đồng tiền mặt, ba lô, gà rán do chị tặng; 6 triệu đồng chia cho 2 hoàn cảnh và một xe đạp điện là của mạnh thường quân khác nhờ gửi hộ. Chi tiết này vừa cho thấy sự minh bạch, vừa lý giải cách chị chọn "làm xong là thôi", không nán lại kể công.

Chị Thủy bắt đầu phát cơm thiện nguyện từ năm 2019, duy trì đều đặn các buổi chiều trong tuần tại cổng Viện Huyết học - Truyền máu TW. Phần lớn chi phí là tiền cá nhân; khoản hỗ trợ từ nhà hảo tâm được nhận tập trung đầu tháng để dễ kiểm soát, tránh "mưa tiền" theo cảm xúc mạng. Cách làm vừa thực tế, vừa giảm hiểu lầm về tài chính - điều từng khiến niềm tin cộng đồng vào hoạt động từ thiện bị bào mòn ở vài vụ việc khác.

Nếu chỉ xem một đoạn clip cắt ghép, ta rất dễ "đứng về phía cái tai" - bên nào nói nhỏ thì được thương, bên nào nói to thì bị ghét. Nhưng khi ráp đủ bối cảnh từ đôi dép hai màu trên sân khấu "Mái ấm gia đình Việt", đến nồi cơm nóng trước cổng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, và những con số quà tặng minh bạch, câu chuyện trở về đúng thước đo: Người phụ nữ thẳng tính nhưng hết lòng, "nói to để nhiều người được ăn" và thà chạy khỏi spotlight còn hơn rơi nước mắt trên micro. Có lẽ vì thế mà khán giả, sau phút ấm ức thay chị Thủy thì thứ cảm xúc còn lại là biết ơn và trân trọng người phụ nữ có tấm lòng vàng này.