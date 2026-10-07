Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Thị Thảo (thường gọi Thảo “Ràn Ri”, SN 1978, trú phường Thảo Nguyên, tỉnh Sơn La) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2023 đến nay, Thảo nhiều lần cho N.T.D. (trú phường Thảo Nguyên) vay tiền. Tổng số tiền gốc được xác định là 180 triệu đồng.

Khi đến hạn trả lãi nhưng N.T.D. không thanh toán đúng thời gian, Thảo nhiều lần gọi điện yêu cầu trả tiền, đồng thời thúc ép và gây áp lực đối với người vay.

Cơ quan điều tra xác định Thảo áp dụng mức lãi suất cao đối với các khoản vay. Theo thông tin từ Công an tỉnh Sơn La, mức lãi suất được xác định tương đương 182,5%/năm. Qua hoạt động cho vay, Thảo bị xác định đã thu lời gần nửa tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La thi hành các quyết định tố tụng đối với Nguyễn Thị Thảo (Tiktoker Thảo Ràn Ri). (Ảnh: Công an Sơn La)

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ các nội dung liên quan.

Công an tỉnh Sơn La đồng thời thông báo phương thức, thủ đoạn của người cho vay để những người từng vay tiền của Thảo có thể nhận biết và chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng.

Những ai xác định mình là bị hại trong vụ án được đề nghị đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Sơn La để trình báo, cung cấp tài liệu và được giải quyết theo quy định.

Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ vụ án và xử lý những người liên quan theo quy định của pháp luật.